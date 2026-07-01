Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026. (USMNT)

Estados Unidos quiere ampliar su legado en el Mundial 2026 y encara un desafío exigente ante Bosnia y Herzegovina hoy, miércoles 1 de julio, en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino arriba a esta instancia tras liderar su grupo, logrando dos triunfos y una caída, lo que le permitió posicionarse como uno de los favoritos en la previa de este enfrentamiento.

Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026

Los aficionados del Mundial 2026 en Perú y en el resto de Sudamérica tienen a disposición múltiples alternativas para seguir en vivo el duelo entre Estados Unidos y Bosnia. La transmisión por televisión tradicional estará a cargo de DirecTV, que permitirá ver el partido con señal completa y comentarios especializados desde cualquier hogar con acceso al servicio.

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Para quienes prefieren opciones digitales, tanto DGO como Paramount+ brindarán el partido en directo vía streaming. Esta modalidad ofrece la posibilidad de acceder al encuentro desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose al ritmo de vida de los usuarios y facilitando el seguimiento del partido desde cualquier lugar.

Además, quienes deseen estar informados al instante podrán recurrir a Infobae Perú, que garantizará una cobertura especial del evento. El portal difundirá la previa, declaraciones de los protagonistas y un relato minuto a minuto de la jornada, ofreciendo a los aficionados una experiencia informativa completa y actualizada durante todo el desarrollo del cotejo.

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El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, reacciona durante el partido ante Australia por el Grupo D del Mundial en Seattle, viernes 19 de junio, 2026. (AP Foto/Ted S. Warren)

Horario de Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026

El duelo entre Estados Unidos y Bosnia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco, un recinto que puede albergar hasta 68 500 espectadores.

En Perú, el encuentro comenzará a las 19:00 horas, mismo horario para quienes lo sigan desde Colombia y Ecuador. En Estados Unidos (hora de Washington), el partido está programado para las 20:00 horas.

Para los hinchas de Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 20:00 horas. En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido se disputará desde las 21:00 horas.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 24 de junio de 2026. Los jugadores de Bosnia y Herzegovina celebran después del partido. REUTERS/Carlos Barria

¿Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia al encuentro?

El recorrido de Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial 2026 mostró un inicio sólido y resultados contundentes. El equipo debutó con una goleada frente a Paraguay, superó por 2-0 a Australia y, aunque cayó en la última fecha ante una Turquía ya eliminada, logró finalizar en la primera posición de su zona. Bajo la dirección del argentino Mauricio Pochettino, el conjunto estadounidense ahora apunta a seguir avanzando y hacer historia accediendo a los octavos de final.

Mundial 2026 - Turquia 3 - Estados Unidos 2

Por su parte, Bosnia y Herzegovina consiguió el pase como uno de los mejores terceros, sumando 4 puntos en el grupo. El conjunto europeo arrancó su participación con un empate ante Canadá, sufrió una derrota abultada frente a Suiza y, en la última jornada, aseguró la clasificación venciendo a Qatar.

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El favoritismo recae sobre Estados Unidos, pero el plantel bosnio mantiene la ilusión de protagonizar una sorpresa en esta fase. Cada equipo llega con realidades diferentes, lo que anticipa un duelo atractivo y con margen para la sorpresa en el desenlace.

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1 - ES