De San Juan de Lurigancho a San Martín de Porres en 18 minutos: ATU impulsa teleférico en Lima Metropolitana

La nueva infraestructura permitirá evitar la congestión vehicular del centro de Lima y el Rímac, donde el mismo trayecto puede tomar cerca de una hora (Créditos: Panamericana TV)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prioriza la construcción de la primera línea de teleférico de la capital, un proyecto que permitirá conectar San Juan de Lurigancho con las inmediaciones de Plaza Norte en apenas 18 minutos. La iniciativa busca ofrecer una alternativa frente a la congestión vehicular que actualmente hace que ese recorrido demande alrededor de una hora por las vías del centro de Lima y el Rímac.

El vocero de la entidad, Gustavo Díaz Paz, explicó a las cámaras de 24 horas de Panamericana Televisión que el sistema aéreo evitará los embotellamientos al cruzar directamente los cerros que separan ambos distritos. Según indicó, esta infraestructura reducirá considerablemente el tiempo de desplazamiento para miles de pasajeros que realizan esa ruta de manera cotidiana.

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La propuesta contempla enlazar la estación Los Jardines, ubicada en San Juan de Lurigancho, con un punto cercano a la estación Tomás Valle del Metropolitano, en San Martín de Porres. Asimismo, el recorrido finalizará muy próximo al terminal terrestre de Plaza Norte, lo que facilitará la conexión con otros servicios de transporte público.

Esta obra forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2025-2045, documento que plantea la implementación de ocho líneas de teleférico distribuidas en diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. El esquema también considera una tarifa integrada para permitir la combinación con otros sistemas de movilidad masiva.

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El primer teleférico proyectado por la ATU conectará San Juan de Lurigancho con las inmediaciones de Plaza Norte en aproximadamente 18 minutos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

De acuerdo con Díaz Paz, la red proyectada beneficiará aproximadamente a 950 mil personas que residen en zonas de ladera o presentan dificultades para acceder al transporte convencional debido a las características del terreno. Las futuras conexiones estarán ubicadas en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, el Callao, Lima Sur, Villa María del Triunfo, además de los cerros de El Agustino y La Victoria.

El representante sostuvo que este medio de transporte facilitará el acceso a centros de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud, sitios arqueológicos y circuitos ecoturísticos, favoreciendo la integración de sectores que actualmente enfrentan limitaciones de conectividad.

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Respecto a los plazos, precisó que la primera etapa contempla ejecutar la línea entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en un periodo estimado de cinco años. Después, durante la segunda fase prevista para el décimo año del plan, se incorporarán dos nuevas rutas, mientras que la meta final consiste en completar las ocho conexiones proyectadas dentro de un horizonte de veinte años.

Díaz Paz señaló al medio que la iniciativa resulta viable porque ya existen experiencias exitosas en otras ciudades de la región. En ese sentido, recordó que Bolivia, Medellín y Ciudad de México cuentan con sistemas de teleféricos urbanos integrados al transporte público, los cuales han demostrado ser una solución eficiente para superar las dificultades geográficas.

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El proyecto forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2025-2045, que contempla la implementación de ocho teleféricos con tarifa integrada - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Teleférico en Miraflores

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de Miraflores junto al consorcio Zigzag, registra 95 % de avance y tiene prevista su inauguración en agosto, según informó el alcalde Carlos Canales.

El sistema unirá el parque Domodossola, en la parte alta del malecón, con la playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido será de 315 metros y el trayecto en cabina durará cerca de tres minutos. Contará con dos estaciones y permitirá el traslado de usuarios con bicicletas, tablas de surf y sillas de ruedas.

La obra ingresó a su etapa final con la instalación de cables portantes y tractores, trabajos que debían culminar el sábado 27 de junio. Luego, la firma austríaca Doppelmayr, integrante del consorcio, realizará una revisión interna y una certificadora alemana verificará estándares de seguridad y calidad.

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El cronograma contempla una “marcha blanca” en julio y agosto. El boleto costaría entre 15 y 20 soles. Cada cabina trasladará hasta 15 personas.