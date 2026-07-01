Ignacio Buse vs Jenson Brooksby EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de Wimbledon 2026

¡Día de partido! Ignacio Buse vuelve a escena en Wimbledon 2026 para afrontar un nuevo desafío en el césped londinense. Tras un debut soñado, el tenista peruano se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby por la segunda ronda del Grand Slam británico, con el objetivo de mantener su buen momento y dar otro paso hacia las fases decisivas del torneo.
Segundo set: Con mucho esfuerzo, Buse le gana el primer game del segundo parcial a Brooksby
Final del primer set: Brooksby gana el primer set 6-2 con dos quiebres al saque de Buse, quien aún no encuentra su mejor juego y se le ve incómodo en los primeros minutos del encuentro
Primer set: Se pone cuesta arriba el partido para Buse. Brooksby le quiebra el servicio y se pone 5-2.
Primer set: El sexto game ha sido el más peleado y extenso hasta ahora. Brooksby con un saque efectivo pone 4-2 el set
Primer set: Ahora sí Nacho impone condiciones y reafirma su saque para poner el parcial 3-2 todavía a favor del estadounidense
En entrevista para ESPN señala que no se conforma con haber llegado a la segunda ronda y va por más
Primer set: Brooksby se va sintiendo mas cómodo en la cancha y pone el marcador 3-1 ante Buse, quien aún está reconociendo a su rival
Primer set: Tras empatar 1-1, Brooksby logra la ventaja 2-1 con un smash rompiendo así el saque del peruano
Primer set: Empieza ganando Buse 1-0 con su saque característico y buenas devoluciones
Primer set: Ignacio Buse arranca al servicio