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Ignacio Buse vs Jenson Brooksby EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 2 de Wimbledon 2026

El tenista peruano afronta su segundo partido en el césped londinense con el objetivo de avanzar a la siguiente fase. Revisa los detalles y sigue todas las incidencias del encuentro

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¡Día de partido! Ignacio Buse vuelve a escena en Wimbledon 2026 para afrontar un nuevo desafío en el césped londinense. Tras un debut soñado, el tenista peruano se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby por la segunda ronda del Grand Slam británico, con el objetivo de mantener su buen momento y dar otro paso hacia las fases decisivas del torneo.

10:49 hsHoy

Segundo set: Con mucho esfuerzo, Buse le gana el primer game del segundo parcial a Brooksby

Con mucho esfuerzo, Buse le gana el primer game del segundo parcial a Brooksby. ESPN
10:45 hsHoy

Final del primer set: Brooksby gana el primer set 6-2 con dos quiebres al saque de Buse, quien aún no encuentra su mejor juego y se le ve incómodo en los primeros minutos del encuentro

Brooksby gana el primer set con dos quiebres al saque de Buse, quien aún no encuentra su mejor juego. ESPN
10:38 hsHoy

Primer set: Se pone cuesta arriba el partido para Buse. Brooksby le quiebra el servicio y se pone 5-2.

10:35 hsHoy

Primer set: El sexto game ha sido el más peleado y extenso hasta ahora. Brooksby con un saque efectivo pone 4-2 el set

10:28 hsHoy

Primer set: Ahora sí Nacho impone condiciones y reafirma su saque para poner el parcial 3-2 todavía a favor del estadounidense

10:27 hsHoy

En entrevista para ESPN señala que no se conforma con haber llegado a la segunda ronda y va por más

En entrevista para ESPN señala que no se conforma con haber llegado a la segunda ronda y va por más. ESPN
10:26 hsHoy

Primer set: Brooksby se va sintiendo mas cómodo en la cancha y pone el marcador 3-1 ante Buse, quien aún está reconociendo a su rival

10:22 hsHoy

Primer set: Tras empatar 1-1, Brooksby logra la ventaja 2-1 con un smash rompiendo así el saque del peruano

10:16 hsHoy

Primer set: Empieza ganando Buse 1-0 con su saque característico y buenas devoluciones

10:13 hsHoy

Primer set: Ignacio Buse arranca al servicio

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