Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Una infografía muestra los rangos de precios del gasohol, diésel, GLP y GNV en Lima el 1 de julio de 2026, indicando alternativas de ahorro y el uso de la herramienta Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los combustibles en Perú presenta variaciones notorias entre Lima y provincias, lo que impacta de forma directa a conductores particulares, taxistas, empresas y al transporte público. En la actualidad, los valores de los principales combustibles como gasohol, GLP, GNV y diésel reflejan una diferencia de hasta seis soles por galón según el distrito y el tipo de combustible.

Esta disparidad obedece a factores internacionales, logísticos y fiscales que inciden en el costo final que paga el usuario.

Precios por tipo de combustible en Lima y provincias

A continuación, un resumen práctico de los valores actuales en Lima (al 1 de julio de 2026):

Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,38 – S/ 21,79 por galón

Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,68 – S/ 25,19 por galón

En provincias, los precios pueden ser aún mayores debido a costos logísticos, impuestos y márgenes de ganancia de cada estación de servicio. La herramienta Facilito, gestionada por Osinergmin, permite comparar precios de combustibles en tiempo real y elegir la opción más conveniente según la ubicación del usuario.

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Una estación de servicio en Lima, Perú, presenta surtidores con los distintos tipos de combustibles disponibles: GNV, GLP, Diésel y Gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios según distritos

En Lima, el gasohol regular de 90 octanos se encuentra entre S/ 16,38 y S/ 21,79 por galón, mientras que el gasohol premium se sitúa de S/ 17,28 a S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV, ampliamente usado por el transporte público y de carga, varía entre S/ 18,68 y S/ 25,19 en la capital.

En distritos periféricos como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, es posible hallar gasohol regular desde S/ 16,60 y S/ 17,39, respectivamente. En Los Olivos, los precios alcanzan S/ 21,99. En provincias, los márgenes se amplían: en Cusco, el diésel parte de S/ 19,67 y llega a S/ 23,49, mientras que, en Ica, el gasohol regular inicia en S/ 18,86.

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Una persona usa la aplicación Facilito en su teléfono móvil para comparar precios de combustibles en estaciones de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GLP y GNV: alternativas para ahorrar

El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) se consolidan como opciones más económicas frente a la gasolina tradicional. Estas alternativas presentan ventajas tanto para taxistas como para conductores de aplicaciones y usuarios que buscan reducir su gasto mensual en combustible.

Entre los beneficios más destacados de GLP y GNV se encuentran:

Costo por kilómetro recorrido menor al de la gasolina convencional

Reducción del gasto mensual para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo

Consulta de precios actualizados al instante mediante la aplicación Facilito

La disponibilidad de GLP y GNV puede ser limitada en algunos distritos o regiones alejadas, lo que obliga a los conductores a planificar con antelación el abastecimiento.

Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar precios en tiempo real

La plataforma Facilito permite a cualquier usuario comparar precios por tipo de combustible, ubicación y fecha. Los operadores de cada estación informan a diario sus tarifas, lo que posibilita una consulta precisa antes de abastecer el vehículo.

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Pasos para usar Facilito:

Acceder al sitio oficial o descargar la aplicación móvil Facilito

Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV

Indicar la ubicación o activar la geolocalización

Revisar el listado de estaciones y filtrar por precio o distancia

Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que inciden en el precio final

El precio de la gasolina y sus derivados en Perú está determinado por la cotización internacional del petróleo, los impuestos internos (ISC e IGV), los costos de transporte y los márgenes aplicados por cada estación. La volatilidad global y las tensiones geopolíticas pueden provocar incrementos súbitos. El traslado desde puertos o refinerías hasta los grifos de regiones alejadas incrementa el costo logístico, lo que explica la diferencia de precios entre Lima y provincias.

La actualización diaria en la plataforma Facilito ayuda a mitigar el impacto de estas fluctuaciones y permite a los usuarios tomar decisiones informadas.

Consumidores hacen fila para abastecer sus vehículos en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, donde un letrero digital muestra los altos precios del gasohol, diésel y GNV, con logos de Facilito y OSINERGMIN visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para ahorrar combustible

Para optimizar el gasto mensual y enfrentar la volatilidad de precios, se recomienda:

Consultar precios en Facilito antes de cargar combustible

Preferir estaciones con tarifas más bajas dentro del mismo distrito

Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios

Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas

Controlar la presión de neumáticos y reducir el peso del vehículo

Impacto en el presupuesto de los hogares

Las variaciones en el precio del combustible afectan la economía familiar, especialmente para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. Elegir la estación más conveniente puede significar un ahorro considerable. El acceso a información transparente y actualizada es fundamental para mitigar el impacto de los cambios en el mercado energético.

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