Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 1 de julio de 2026

El precio de los combustibles en Perú presenta variaciones notorias entre Lima y provincias, lo que impacta de forma directa a conductores particulares, taxistas, empresas y al transporte público. En la actualidad, los valores de los principales combustibles como gasohol, GLP, GNV y diésel reflejan una diferencia de hasta seis soles por galón según el distrito y el tipo de combustible.
Esta disparidad obedece a factores internacionales, logísticos y fiscales que inciden en el costo final que paga el usuario.
Precios por tipo de combustible en Lima y provincias
A continuación, un resumen práctico de los valores actuales en Lima (al 1 de julio de 2026):
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,38 – S/ 21,79 por galón
- Gasohol Premium: S/ 17,28 – S/ 23,99 por galón
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,68 – S/ 25,19 por galón
En provincias, los precios pueden ser aún mayores debido a costos logísticos, impuestos y márgenes de ganancia de cada estación de servicio. La herramienta Facilito, gestionada por Osinergmin, permite comparar precios de combustibles en tiempo real y elegir la opción más conveniente según la ubicación del usuario.
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Precios según distritos
En Lima, el gasohol regular de 90 octanos se encuentra entre S/ 16,38 y S/ 21,79 por galón, mientras que el gasohol premium se sitúa de S/ 17,28 a S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV, ampliamente usado por el transporte público y de carga, varía entre S/ 18,68 y S/ 25,19 en la capital.
En distritos periféricos como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, es posible hallar gasohol regular desde S/ 16,60 y S/ 17,39, respectivamente. En Los Olivos, los precios alcanzan S/ 21,99. En provincias, los márgenes se amplían: en Cusco, el diésel parte de S/ 19,67 y llega a S/ 23,49, mientras que, en Ica, el gasohol regular inicia en S/ 18,86.
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GLP y GNV: alternativas para ahorrar
El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) se consolidan como opciones más económicas frente a la gasolina tradicional. Estas alternativas presentan ventajas tanto para taxistas como para conductores de aplicaciones y usuarios que buscan reducir su gasto mensual en combustible.
Entre los beneficios más destacados de GLP y GNV se encuentran:
- Costo por kilómetro recorrido menor al de la gasolina convencional
- Reducción del gasto mensual para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo
- Consulta de precios actualizados al instante mediante la aplicación Facilito
La disponibilidad de GLP y GNV puede ser limitada en algunos distritos o regiones alejadas, lo que obliga a los conductores a planificar con antelación el abastecimiento.
Cómo consultar precios en tiempo real
La plataforma Facilito permite a cualquier usuario comparar precios por tipo de combustible, ubicación y fecha. Los operadores de cada estación informan a diario sus tarifas, lo que posibilita una consulta precisa antes de abastecer el vehículo.
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Pasos para usar Facilito:
- Acceder al sitio oficial o descargar la aplicación móvil Facilito
- Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV
- Indicar la ubicación o activar la geolocalización
- Revisar el listado de estaciones y filtrar por precio o distancia
Factores que inciden en el precio final
El precio de la gasolina y sus derivados en Perú está determinado por la cotización internacional del petróleo, los impuestos internos (ISC e IGV), los costos de transporte y los márgenes aplicados por cada estación. La volatilidad global y las tensiones geopolíticas pueden provocar incrementos súbitos. El traslado desde puertos o refinerías hasta los grifos de regiones alejadas incrementa el costo logístico, lo que explica la diferencia de precios entre Lima y provincias.
La actualización diaria en la plataforma Facilito ayuda a mitigar el impacto de estas fluctuaciones y permite a los usuarios tomar decisiones informadas.
Consejos prácticos para ahorrar combustible
Para optimizar el gasto mensual y enfrentar la volatilidad de precios, se recomienda:
- Consultar precios en Facilito antes de cargar combustible
- Preferir estaciones con tarifas más bajas dentro del mismo distrito
- Planificar rutas y evitar desplazamientos innecesarios
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas
- Controlar la presión de neumáticos y reducir el peso del vehículo
Impacto en el presupuesto de los hogares
Las variaciones en el precio del combustible afectan la economía familiar, especialmente para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. Elegir la estación más conveniente puede significar un ahorro considerable. El acceso a información transparente y actualizada es fundamental para mitigar el impacto de los cambios en el mercado energético.
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