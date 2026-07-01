Gratificación por Fiestas Patrias: claves legales y cómo reclamar si no se deposita

El segmento informativo es sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. El material explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

Llegó julio y, con él, el plazo para que miles de trabajadores del sector privado en Perú reciban la gratificación por Fiestas Patrias, un beneficio social obligatorio que representa un ingreso clave para numerosas familias. El depósito, que debe efectuarse antes del 15 de julio, equivale a una remuneración mensual completa para quienes hayan laborado el semestre íntegro y mantengan vínculo laboral vigente a la fecha límite.

Gratificación en Perú: en qué consiste y a quiénes corresponde

La gratificación es un derecho laboral dirigido a quienes pertenecen al régimen privado. Este beneficio económico se paga dos veces al año: antes del 15 de julio, por Fiestas Patrias, y antes del 15 de diciembre, por Navidad. Quienes hayan trabajado desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026 recibirán un sueldo íntegro adicional, más una bonificación extraordinaria equivalente al 9 % del aporte a EsSalud que hubiera correspondido. Aquellos afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) recibirán un 6,75 % adicional.

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El cálculo varía para quienes no hayan completado el semestre. En esos casos, la ley establece que corresponde 1/6 de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado. Por ejemplo, si un empleado inició labores el 1 de marzo y percibe un sueldo mensual de S/ 1,500, la gratificación a recibir por los cuatro meses trabajados será de S/ 1,000, más la bonificación extraordinaria.

Un calendario de escritorio con el 15 de julio marcado en rojo muestra la fecha límite junto a billetes y monedas peruanas, con una hoja de cálculo visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características legales y deducciones

El monto recibido por concepto de gratificación constituye un ingreso libre de aportes previsionales y contribuciones sociales. El único descuento aplicable es el Impuesto a la Renta, además de aquellos que el trabajador haya autorizado expresamente o los que se encuentren establecidos por mandato judicial. Esta característica hace que la gratificación represente uno de los ingresos más líquidos para quienes laboran en el régimen privado, ya que la mayor parte del monto es de libre disposición.

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recalca que el pago oportuno de la gratificación es obligatorio para los empleadores. La omisión o el retraso en el depósito constituye una infracción grave en materia laboral.

Un trabajador presenta un reclamo laboral en una oficina institucional que muestra el logo de Sunafil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el empleador no deposita la gratificación a tiempo

Si la empresa no realiza el pago de la gratificación dentro del plazo establecido, los trabajadores cuentan con mecanismos formales para reclamar el cumplimiento de este derecho. El proceso puede realizarse de manera sencilla y segura.

Presentar una denuncia ante Sunafil:

Puede hacerse virtualmente a través de la plataforma Sunafil Denuncia Virtual.

Existe la opción de realizar la denuncia de forma presencial en las oficinas de la entidad.

Sunafil también ofrece canales de atención como el teléfono 390-2780 y el correo electrónico consultas@sunafil.gob.pe.

La identidad del denunciante se mantiene confidencial

Proceso de fiscalización:

Sunafil puede iniciar una inspección presencial o una auditoría documental a la empresa denunciada.

De comprobarse el incumplimiento, se aplican sanciones que varían según la cantidad de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa.

Las multas pueden ser significativas para los empleadores y sirven como medida disuasoria para garantizar el respeto de los derechos laborales.

Una mano recibe un sobre de gratificación junto a billetes de soles peruanos y una calculadora en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas y consecuencias para las empresas

Las multas por el incumplimiento del pago de la gratificación se ajustan según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Para pequeñas empresas, la sanción mínima es de S/ 2,407.50, mientras que para empresas que no pertenecen al segmento MYPE, la multa puede ascender a S/ 139,742. La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa ha advertido a los empleadores sobre la gravedad de la infracción y reiteró la obligación de cumplir con el pago dentro del plazo legal.

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Derecho a intereses legales y la vía judicial

Cuando el empleador paga la gratificación de forma extemporánea, los trabajadores tienen derecho a exigir el monto correspondiente con los intereses legales que se hayan generado por el retraso. Si el empleador persiste en el incumplimiento o existen otros beneficios pendientes, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones o bonos, el trabajador puede iniciar una demanda judicial. Este trámite puede realizarse con la asesoría de un abogado laboralista o con el apoyo gratuito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

MTPE

La normativa otorga un plazo de hasta cuatro años para que los empleados reclamen estos beneficios, contados desde la fecha en que debieron efectuarse los respectivos pagos.

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Importancia del cumplimiento y exhortación a empleadores

La gerenta regional de Trabajo, Catherine Rodríguez Torreblanca, instó a las empresas a cumplir con sus obligaciones y evitar sanciones administrativas. “El pago oportuno de la gratificación es una obligación laboral que garantiza los derechos de los trabajadores”, sostuvo la funcionaria.

La autoridad laboral también recordó que el incumplimiento del pago de la gratificación afecta de manera directa la economía de los empleados y constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales. Las empresas que no regularicen la situación pueden enfrentar sanciones económicas significativas y procesos legales.

El retraso en el pago de gratificaciones es una infracción grave que puede acarrear fuertes multas para el empleador. Foto: CuscoPerú

Recomendaciones finales para trabajadores

Ante cualquier indicio de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir a la Sunafil o al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para recibir orientación gratuita y acompañamiento en la defensa de sus derechos laborales. El respeto a la normativa sobre gratificaciones es un componente esencial para la formalidad y la protección del empleo en Perú.

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