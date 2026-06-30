Dónde ver Francia vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección gala avanzó con nueve puntos tras vencer a Senegal, Irak y Noruega, y ahora se mide hoy en Estados Unidos con un rival que sobrevivió como mejor tercero y busca dar el golpe

El duelo entre Francia y Suecia se jugará en el MetLife de Nueva Jersey, con miles de hinchas en las tribunas, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El seleccionado francés alcanzó esta instancia tras dominar el Grupo I con 9 puntos, producto de triunfos ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). Una de las principales novedades para este compromiso es el retorno de Didier Deschamps al banquillo, luego de un permiso por una delicada situación familiar.

Suecia, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en el Grupo F. En su recorrido, abrió con un 5-1 ante Túnez, sufrió una caída 1-5 frente a Países Bajos y cerró con un 1-1 ante Japón. Con ese antecedente, el combinado escandinavo intentará sostenerse en el torneo ante un rival que llegó con mejores números y una ofensiva que anotó diez goles en la fase anterior.

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Dónde ver Francia vs Suecia por dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1

En Perú, el partido Francia vs Suecia se transmitirá por América TV en señal abierta. También estará disponible por América tvGO.

Además, en el territorio peruano se podrá ver por DSports en televisión por suscripción y por la plataforma DGO. Otra alternativa mencionada para el público peruano es ESPN mediante Disney+ Premium.

En Argentina, la televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports, y también se ofrecerá por DSports a través de DIRECTV y DGO.

En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV, con opciones adicionales mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Ecuador, el encuentro irá por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta, y también por ESPN (Disney+ Premium) y DSports con DGO.

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En Chile, se podrá seguir por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Uruguay, estará en Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce), y también por DSports y DGO. En Paraguay, se emitirá por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, con DSports y DGO como alternativas.

En México, la señal estará en Canal 5, TUDN y Azteca 7, junto con la plataforma ViX. En España, la cobertura será por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN.

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En Estados Unidos, el partido se podrá ver por FOX, FS1, Telemundo y Universo, además de las plataformas FOX One y Peacock, según el idioma y el servicio contratado. También se indicó que, de acuerdo con el país, el encuentro figura en señales como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN.

Horario de Francia vs Suecia por dieciseisavos del Mundial 2026

El compromiso entre Francia y Suecia está programado para hoy, martes 30 de junio, a las 16:00 en Perú, Colombia y Ecuador, según la programación oficial mencionada para el torneo.

Estos son los horarios informados en otros países:

México: 15:00 Bolivia y Venezuela: 17:00 Chile: 18:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 España: 23:00

En uno de los listados de horarios también se consignó, para Chile y Venezuela, el inicio a las 17:00, y para Ecuador y Colombia, el arranque a las 16:00, en línea con el horario peruano.

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Posibles alineaciones de Francia y Suecia

Con base en las formaciones que han presentado en sus partidos anteriores, estas son las alineaciones probables de ambos equipos:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Para este cruce también se informaron árbitros confirmados: Danny Makkelie como principal, con Hessel Steegstra y Jan De Vries como asistentes, Tori Penso como cuarta árbitra y Brooke Mayo como quinta árbitra.