Dónde ver Ecuador vs México HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Ecuador desafía a México, uno de los organizadores de la gran cita, por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: AFP

México no es vistoso, pero gana con lo necesario. Y esa misma tendencia se espera que se replique contra un Ecuador que ha crecido exponencialmente en menos de un semana. El peso del estadio Azteca podrá marcar un punto de inflexión para los locales, pero también puede ser el escenario de una tragedia. Dependerá de estados de momentos.

El enfrentamiento, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, se realizará hoy, martes 30 de junio, a las 20:00 horas de Perú y será transmitido a nivel regional por DSports / DGO, a través de sus parrillas televisivas o plataformas adquiridas como Paramount +.

PUBLICIDAD

Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo ante República Checa. - Crédito: REUTERS

No es menos cierto que México llegó al magno evento con serias dudas en relación a su juego bajo las órdenes de Javier Aguirre. Las preocupaciones, sin embargo, se difuminaron de un solo golpe con el pleno perfecto de la ‘tri’ en la Fase de Grupos, donde con un rendimiento colosal pasó por encima de sus oponentes.

Arrancó con una victoria sólida contra Sudáfrica (2-0), aunque los simpatizantes quedaron inconformes, dado que el pobre nivel exhibido por el oponente daba para un resultado más abultado. Aquellos cuestionamientos incomodaron al ‘Vasco’ como al equipo, pero sirvieron como motor para derribar a Corea del Sur (1-0), con el que se abrochó el pase a 16avos de final, y a Chequia (2-0), logrando así un rendimiento del 100% reflejado en el liderato en solitario con puntaje ideal.

PUBLICIDAD

Fue más tortuoso el recorrido que ha realizado Ecuador para fijarse en el escenario de partido único de la Copa del Mundo 2026. Empezó con una dolorosa caída ‘in extremis’ contra Costa de Marfil (0-1) para luego frustrarse con un descorazonador empate sin goles frente a la férrea Curazao.

Al filo de la eliminación, con un Sebastián Beccacece muy discutido entre la nación sudamericana, el seleccionado ecuatoriano dio una lección de valentía al jugarle de igual a igual a Alemania y superarla tras remontar el gol inicial de Leroy Sané. Nilson Angulo y Gonzalo Plata doblegaron a los teutones para así clasificar a los 16avos de final.

PUBLICIDAD

Gonzalo Plata de Ecuador celebra el segundo gol con Moisés Caicedo vs Alemania. - Crédito: REUTERS

Dónde ver Ecuador vs México por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido será accesible en varios países gracias a una amplia red de señal televisiva y plataformas digitales. En Perú y la mayoría de Sudamérica, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa. Desde Ecuador, conviene mencionar, que la única teleoperadora gratuita es Teleamazonas; entretanto, en México pasará la propio en Canal 5 y Azteca 7.

Para quienes residen fuera de la región, la cobertura internacional estará a cargo de canales como FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, según disponibilidad local. Así, el compromiso asegura visibilidad global adaptada a cada territorio y plataforma, permitiendo que el público no pierda detalle del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Horario de Ecuador vs México dieciseisavos del Mundial 2026

El compromiso está pactado para este martes 30 de junio en el estadio Azteca, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, revisa los horarios del partido en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 21:00 horas

Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

España: 03:00 horas

Alineaciones probables de Ecuador vs México por dieciseisavos del Mundial 2026

- Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.