Franco Vidal y más de 15 ediles copian jugada de Rafael López Aliaga: buscan ser teniente alcalde ante prohibición de reelección

Franco Vidal, conocido como el alcalde streamer de Ate, junto a más de quince ediles de Lima, adopta la estrategia de Rafael López Aliaga para sortear la prohibición de reelección inmediata en cargos municipales

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, junto a decenas de ediles, ha adoptado la estrategia utilizada por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga para postularse en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, ante la prohibición legal de la reelección inmediata en cargos municipales.

De acuerdo con un informe emitido este lunes por el programa Contracorriente de Willax, al menos veinte autoridades limeñas buscan competir en el proceso electoral como tenientes alcaldes, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus gestiones en los mismos distritos donde actualmente ejercen funciones.

El reportaje identificó a representantes de Podemos Perú (6), Renovación Popular (6), Somos Perú (4), Avanza País (2), Acción Popular (1) y Alianza para el Progreso (1).

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La táctica consiste en inscribir como candidato titular al teniente alcalde, lo cual, en caso de ausencia, renuncia o vacancia del alcalde, permite asumir el máximo cargo distrital. Si bien esta práctica no contraviene la normativa vigente, especialistas señalan que la decisión última corresponde a los electores.

Un informe de Contracorriente (Willax) señala que al menos veinte autoridades limeñas recurren a esta maniobra, la cual se ajusta a la legalidad vigente

Entre quienes han optado por esta fórmula figuran Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco; René Espinoza, de Puente Piedra; Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho; Eduardo Javier Bless, de San Miguel; y Alfredo Reynaga, en Independencia.

Vidal va en la carrera electoral en una fórmula que lidera su padre, Manuel Vidal Camargo, quien enfrenta señalamientos por proxenetismo que él ha negado con contundencia. En una transmisión por Kick el año pasado, el burgomaestre señaló que “la vieja política inventó eso en la campaña y lo hizo vox populi” hasta convertirlo en “una leyenda urbana”.

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“Yo me río porque nada de eso es verdad”, añadió. La conversación se dio mientras ambos asistían a un campeonato de fútbol en el que participaba su progenitor. “Hay gente que piensa que la plata nos cae o estamos metidos en cosas turbias, hasta han dicho que he vendido droga, marihuana, cocaína, son obviamente cosas que inventa la vieja política que muchos pueden creer”, afirmó.

Explicó que toda la información patrimonial es accesible al público e insistió en la importancia de la transparencia: “Cuestionarle a él que tenga un sol es absurdo”, remarcó.

Vidal Camargo, por su parte, citó una frase usada por el expresidente Alan García para rechazar acusaciones de corrupción: “La gente puede hablar mil cosas. Como dijo Alan García, pruébenlo, pues, imbéciles. (…) Estoy acá todos los días. Quisiera que me den un reportaje para limpiar mi nombre“, expresó.

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Los partidos políticos más involucrados en esta estrategia son Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso

También explicó que trabaja en la compra y venta de autos y terrenos, actividades lícitas, y negó cualquier vínculo con prostíbulos: “Todos los que dicen que tengo prostíbulos es falso, lo dicen de envidia porque esa vieja política les he tenido, prácticamente nunca los he conocido, pero no sé por qué pueden hablar más de mí, creo que por lo que tú estás creciendo, ellos no saben cómo atacarte”, dijo.

Explicó que informa a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ingresos mensuales de 4,800 soles, aunque sus ganancias totales fluctúan entre 70,000 y 100,000 soles. Relató que trabaja desde los 13 años y que su primer empleo fue en el mercado de La Parada.

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El padre del alcalde figuró en un informe transmitido por América TV en 2013 tras el hallazgo del cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, enterrado en una de sus propiedades. Según la misma televisora, ante la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de Ate – Vitarte, declaró que contrató a la víctima para trabajar en su bar por cinco días.