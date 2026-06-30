Franco Vidal y más de 15 ediles copian jugada de Rafael López Aliaga: buscan ser teniente alcalde ante prohibición de reelección

El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, junto a decenas de ediles, ha adoptado la estrategia utilizada por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga para postularse en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, ante la prohibición legal de la reelección inmediata en cargos municipales.
De acuerdo con un informe emitido este lunes por el programa Contracorriente de Willax, al menos veinte autoridades limeñas buscan competir en el proceso electoral como tenientes alcaldes, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus gestiones en los mismos distritos donde actualmente ejercen funciones.
El reportaje identificó a representantes de Podemos Perú (6), Renovación Popular (6), Somos Perú (4), Avanza País (2), Acción Popular (1) y Alianza para el Progreso (1).
PUBLICIDAD
La táctica consiste en inscribir como candidato titular al teniente alcalde, lo cual, en caso de ausencia, renuncia o vacancia del alcalde, permite asumir el máximo cargo distrital. Si bien esta práctica no contraviene la normativa vigente, especialistas señalan que la decisión última corresponde a los electores.
Entre quienes han optado por esta fórmula figuran Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco; René Espinoza, de Puente Piedra; Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho; Eduardo Javier Bless, de San Miguel; y Alfredo Reynaga, en Independencia.
Vidal va en la carrera electoral en una fórmula que lidera su padre, Manuel Vidal Camargo, quien enfrenta señalamientos por proxenetismo que él ha negado con contundencia. En una transmisión por Kick el año pasado, el burgomaestre señaló que “la vieja política inventó eso en la campaña y lo hizo vox populi” hasta convertirlo en “una leyenda urbana”.
PUBLICIDAD
“Yo me río porque nada de eso es verdad”, añadió. La conversación se dio mientras ambos asistían a un campeonato de fútbol en el que participaba su progenitor. “Hay gente que piensa que la plata nos cae o estamos metidos en cosas turbias, hasta han dicho que he vendido droga, marihuana, cocaína, son obviamente cosas que inventa la vieja política que muchos pueden creer”, afirmó.
Explicó que toda la información patrimonial es accesible al público e insistió en la importancia de la transparencia: “Cuestionarle a él que tenga un sol es absurdo”, remarcó.
Vidal Camargo, por su parte, citó una frase usada por el expresidente Alan García para rechazar acusaciones de corrupción: “La gente puede hablar mil cosas. Como dijo Alan García, pruébenlo, pues, imbéciles. (…) Estoy acá todos los días. Quisiera que me den un reportaje para limpiar mi nombre“, expresó.
PUBLICIDAD
También explicó que trabaja en la compra y venta de autos y terrenos, actividades lícitas, y negó cualquier vínculo con prostíbulos: “Todos los que dicen que tengo prostíbulos es falso, lo dicen de envidia porque esa vieja política les he tenido, prácticamente nunca los he conocido, pero no sé por qué pueden hablar más de mí, creo que por lo que tú estás creciendo, ellos no saben cómo atacarte”, dijo.
Explicó que informa a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ingresos mensuales de 4,800 soles, aunque sus ganancias totales fluctúan entre 70,000 y 100,000 soles. Relató que trabaja desde los 13 años y que su primer empleo fue en el mercado de La Parada.
PUBLICIDAD
El padre del alcalde figuró en un informe transmitido por América TV en 2013 tras el hallazgo del cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, enterrado en una de sus propiedades. Según la misma televisora, ante la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) de Ate – Vitarte, declaró que contrató a la víctima para trabajar en su bar por cinco días.
Más Noticias
Países Bajos 1-1 Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Se juega la tanda de penales en Monterrey luego de empate parcial en los suplementarios. Será todo o nada en busca de los octavos de final de la Copa del Mundo. Sigue las incidencias
Agenda cultural en Lima del 1 al 8 de julio: la ópera ‘Atahualpa’ vuelve al Municipal, Broadway se vuelve inmersivo y Barranco abre ‘Al Este’
Un emperador inca llevado a escena, una familia puesta a prueba y un pintor que mira su árbol genealógico desde Chanchamayo. La ciudad concentra estrenos y funciones que entran en la recta final
Resultados ONPE EN VIVO al 100%: se cierra el escrutinio dando la victoria definitiva a Keiko Fujimori
Con el 100% de las actas contabilizadas, la diferencia es de 49.641 sufragios. La proclamación oficial será en esta semana, según el JNE
Fabiana Ríos lanza duro mensaje a Christian Cueva tras denuncia contra su abuela: “Fue un golpe muy bajo”
La hija mayor de Pamela López contó en Amor y Fuego cómo vivió el quiebre con el futbolista y confesó que el proceso legal contra su familia le dejó una herida que sigue sanando
Incendio de gran magnitud afecta un taller de madera en Villa El Salvador y obliga al despliegue de numerosas unidades de bomberos
El siniestro fue clasificado como incendio en estructuras de categoría “Grande”
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD