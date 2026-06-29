A qué hora juega Francia vs Suecia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Francia enfrenta a Suecia en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Francia y Suecia se verán las caras hoy, martes 30 de junio, en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán un lugar en la siguiente ronda del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, en un duelo donde no hay margen de error.

Los ‘bleus’ afrontan este compromiso con el cartel de favoritos después de firmar una fase de grupos impecable, en la que ganaron sus tres partidos y confirmaron su candidatura al título. Enfrente estará una selección sueca que ha demostrado ser un rival competitivo y que intentará sorprender al vigente subcampeón para seguir con vida en la Copa del Mundo.

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A qué hora juega Francia vs Suecia por dieciseisavos del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Suecia se disputará este martes 30 de junio en el New York New Jersey Stadium, desde las 16:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial de la FIFA. A continuación, revisa los horarios del partido en los distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas

México: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 17:00 horas

Chile: 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas

España: 23:00 horas

Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1 - ES

Canal TV de Francia vs Suecia por dieciseisavos del Mundial 2026

El partido entre Francia y Suecia contará con transmisión oficial en distintos países a través de las cadenas con derechos del Mundial 2026. En Perú, el encuentro podrá verse por América TV en señal abierta, además de DSports en televisión por suscripción y la plataforma de streaming DGO.

Para el resto del mundo, el compromiso también estará disponible mediante señales internacionales como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, dependiendo del país. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y los goles del encuentro a través de la cobertura de Infobae.

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Francia parte como favorita

Francia llega a esta llave con la confianza en lo más alto tras completar una fase de grupos impecable. El equipo dirigido por Didier Deschamps ganó sus tres compromisos, derrotando a Senegal, Irak y Noruega, resultados que le permitieron avanzar con puntaje perfecto y ratificar su condición de uno de los grandes candidatos al título.

Con una plantilla repleta de figuras, liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, los galos intentarán trasladar ese buen rendimiento a la fase de eliminación directa. Sin embargo, saben que en esta etapa no existe margen para el error, por lo que deberán sostener la máxima concentración para evitar cualquier sorpresa y seguir en carrera por el título.

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Del otro lado estará una selección sueca que superó una exigente fase de grupos, en la que compartió zona con Japón, Países Bajos y Túnez. El conjunto escandinavo logró avanzar como uno de los mejores terceros y ahora buscará dar la sorpresa frente a uno de los grandes favoritos al título, con la ilusión de seguir con vida en el Mundial 2026.

Mundial 2026 - Japón 1 - Suecia 1 - ES

El ganador ya conoce a su próximo rival

Además del boleto a los octavos de final, el vencedor de este compromiso tendrá un nuevo desafío de alto nivel. Quien avance se enfrentará al ganador de la llave entre Alemania y Paraguay, en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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Francia intentará imponer su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias, mientras que Suecia buscará escribir una nueva página en su historia con una clasificación que sería una de las sorpresas del campeonato.