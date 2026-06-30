Perú

Qué se celebra el 30 de junio en el Perú: esta fecha como espejo del poder, de las élites virreinales a la justicia contemporánea

La coincidencia de hitos coloniales, guerras civiles y episodios judiciales con jornadas profesionales plantea cómo se construyen relatos compartidos y qué se prioriza al conmemorar, entre la historia política y las urgencias sociales actuales

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Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 30 junio
El 30 de junio reúne efemérides clave en la historia del Perú, desde el virreinato hasta hechos contemporáneos, además de conmemoraciones ligadas a la salud, la agricultura y la ciencia. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 30 de junio reúne diversas efemérides importantes en la historia del Perú, desde el periodo colonial hasta la actualidad.

En 1716 nació Domingo de Bustamante y Benavides, figura política y militar del virreinato en Arequipa. En 1857, Manuel Ignacio de Vivanco recibió el título honorífico de Mariscal de Yumina tras la batalla contra las fuerzas de Ramón Castilla.

En 2008, Vladimiro Montesinos declaró en el juicio contra Alberto Fujimori, aunque su testimonio fue luego invalidado. Además, se conmemoran el Día de la Ginecología y Obstetricia, el Día de los Granos Andinos y el Día del Ingeniero Agrónomo, destacando salud, agricultura y tradición alimentaria.

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30 de junio de 1716 - Nace Domingo de Bustamante y Benavides, influyente autoridad colonial de Arequipa

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Figura central del poder colonial en Arequipa, Bustamante y Benavides destacó como alcalde, militar y administrador en una familia de fuerte presencia en la élite virreinal. (Andina)

Domingo de Bustamante y Benavides nació en Arequipa el 30 de junio de 1716 y destacó como una importante figura política y militar durante el periodo virreinal.

Integrante de una reconocida familia con amplia influencia en el sur andino, desempeñó cargos clave en la administración colonial, entre ellos el de alcalde del Cabildo de Arequipa, máxima autoridad civil de la ciudad.

También ejerció como Depositario General y alcanzó el grado de general. Su gestión fortaleció su presencia en la vida pública arequipeña, mientras que su descendencia continuó participando activamente en los ámbitos político, jurídico e intelectual del Perú durante las generaciones posteriores.

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30 de junio de 1857 – Manuel Ignacio de Vivanco recibe el título de Mariscal de Yumina tras la batalla que desafió a Castilla

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En plena guerra civil de 1856-1858, Vivanco recibió el respaldo popular en Arequipa, donde fue proclamado “Mariscal de Yumina” tras el enfrentamiento con las fuerzas de Castilla. (Casa de los Fundadores de la Independencia)

El 30 de junio de 1857, el general Manuel Ignacio de Vivanco fue distinguido por los pobladores de Yumina, en Arequipa, con el título honorífico de Mariscal de Yumina.

El reconocimiento llegó un día después de la Batalla de Yumina, desarrollada en el marco de la Guerra Civil peruana de 1856-1858, que enfrentó a los partidarios de Vivanco con las fuerzas del presidente Ramón Castilla.

Aunque el combate no produjo una victoria decisiva para los rebeldes, la población arequipeña respaldó la causa conservadora y expresó su admiración hacia el caudillo. El nombramiento simbolizó el apoyo popular que mantenía Vivanco en el sur del país durante aquel conflicto político y militar.

30 de junio de 2008 - Vladimiro Montesinos exculpa a Fujimori en juicio, pero su testimonio es invalidado<b> </b>

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Durante el proceso judicial contra Fujimori, Montesinos brindó un testimonio que fue considerado sin eficacia legal, debilitando su impacto en el caso Barrios Altos y La Cantuta. (Andina)

El 30 de junio de 2008, Vladimiro Montesinos compareció como testigo durante el juicio contra Alberto Fujimori y aseguró que el exmandatario no tenía responsabilidad en los hechos investigados ni conocimiento de las acciones del destacamento Colina.

Sin embargo, tras emitir esa declaración, se negó a responder las preguntas de la fiscalía, lo que debilitó la validez de su testimonio. Dos días después, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró que sus declaraciones carecían de eficacia procesal.

Finalmente, el 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

30 de junio - Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana

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La ginecología y obstetricia en el Perú es reconocida en esta fecha por su aporte a la salud pública, la prevención de enfermedades y el cuidado materno-infantil. (Andina)

Cada 30 de junio, el Perú conmemora el Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana, en recuerdo de la creación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en 1947 y su oficialización en 1998.

La especialidad tiene antecedentes a fines del siglo XIX, cuando Constantino Carvallo Loli incorporó técnicas aprendidas en el Hospital Bichat de París en San Marcos, que luego se aplicaron en hospitales del país.

Hoy, la gineco-obstetricia abarca prevención, detección de cáncer, menopausia, desórdenes hormonales y planificación familiar. Especialistas piden reforzar controles anuales, educación y acceso.

30 de junio - Día Nacional de los Granos Andinos

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La conmemoración busca promover el valor de los granos andinos, esenciales para la economía rural, la nutrición y la identidad alimentaria del país. (Andina)

El Día Nacional de los Granos Andinos en el Perú se conmemora cada 30 de junio como una fecha destinada a reconocer la importancia de cultivos ancestrales como la quinua la kiwicha y la cañihua que forman parte de la biodiversidad agrícola del país y aportan alto valor nutricional a la alimentación de la población

Asimismo esta conmemoración busca promover su consumo, producción sostenible y fortalecer la seguridad alimentaria en el país destacando su importancia en las comunidades andinas y en la economía agrícola nacional impulsando políticas públicas de valorización y difusión de estos granos tradicionales en el Perú contemporáneo

30 de junio - Día del Ingeniero Agrónomo en el Perú

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La labor del ingeniero agrónomo es destacada cada 30 de junio por su aporte al desarrollo rural, la innovación agrícola y el uso sostenible de los recursos. (Magnific)

El Día del Ingeniero Agrónomo en el Perú se celebra cada 30 de junio como una fecha destinada a reconocer la labor de los profesionales encargados del desarrollo agrícola, la productividad del campo y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Esta conmemoración busca destacar su papel en la seguridad alimentaria, la innovación en cultivos y el fortalecimiento del sector agrario nacional.

Asimismo, resalta la importancia de su trabajo en las zonas rurales, donde contribuyen al manejo eficiente de la tierra, el agua y los sistemas de producción, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar de las comunidades campesinas del país.

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