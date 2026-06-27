Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal se enfrentará este sábado 27 de junio a Unión Comercio por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a equipos de Primera y Segunda División durante el receso mundialista. El partido comenzará a las 15:15 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal llega a este encuentro como líder del Grupo J con cuatro puntos. El equipo dirigido por Roberto Mosquera permanece invicto, tras igualar 1-1 ante Comerciantes FC en la primera fecha y vencer 2-1 a CNI Estudiantil en la segunda jornada.
La escuadra ‘celeste’ disputa la Copa de la Liga con un plantel mixto que combina futbolistas de la plantilla profesional con varios canteranos. El reciente refuerzo Hernán Barcos aún no ha debutado y tampoco estará disponible para este partido.
¿Cómo llega Unión Comercio?
Unión Comercio se mantiene en la pelea por la clasificación en el Grupo J, con tres puntos. El ‘poderoso de Altomayo’ inició el certamen con una victoria por 3-1 sobre CNI Estudiantil, pero cayó 1-0 frente a Comerciantes FC en la fecha más reciente.
El equipo actualmente disputa la Liga 2, donde aspira a lograr el ascenso a la máxima categoría. La participación en la Copa de la Liga le permite ajustar su rendimiento, corregir errores y medir su nivel frente a rivales de Primera División.
Así va la pelea por la clasificación en el Grupo J
Sporting Cristal y Comerciantes FC son los equipos mejor posicionados para avanzar a la siguiente ronda en el Grupo J. Solo los dos primeros de los grupos de cuatro integrantes, junto a los líderes y los dos mejores segundos de los grupos de tres, accederán a la siguiente fase.
Unión Comercio llega a la última fecha con la obligación de vencer a Cristal para escalar en la tabla de posiciones y mantener sus opciones de clasificación. En tanto, CNI Estudiantil ya quedó eliminado y no cuenta con posibilidades de avanzar.
Horarios del Sporting Cristal vs Unión Comercio
El partido se jugará a las 15:15 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín de Porres, con acceso exclusivo para la hinchada local.
En otros países, el inicio está previsto para las 14:15 horas en México; 15:15 horas en Colombia y Ecuador; 16:15 horas en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y 17:15 horas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Dónde ver Cristal vs Unión Comercio: canal TV
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio por la Copa de la Liga estará disponible en Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá a los aficionados seguir el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando el acceso más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del torneo, con información previa, minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real y actualización de la tabla de posiciones. Los seguidores podrán acceder a todos los detalles del certamen a través de las plataformas digitales del medio.
Los convocados de Sporting Cristal para enfrentar a Unión Comercio
- Enríquez
- Ballumbrosio
- Lutiger
- Ávila
- Ibérico
- J. González
- Yotún
- Cabellos
- Castro
- Távara
- Wisdom
- Gabriel
- Díaz
- Bautista
- Uculmana
- Mellán
- Cazonatti
- Cristiano
- Abram
- Rodríguez