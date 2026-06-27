Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

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Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Goles y resumen Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 con una actuación dominante de principio a fin. Leandro Trossard anotó en dos ocasiones, mientras que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron la goleada ante 52.497 espectadores. Elijah Henry Just anotó el único tanto neozelandés

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026: así quedaron Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la fecha 3 Se definirán el pase a los dieciseisavos de la cita mundialista: los belgas se medirán con los neozelandeses y los egipcios chocarán con iraníes para mantenerse en carrera. Entérate cómo van los equipos

Egipto empató 1-1 con Irán y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026: goles y resumen del emocionante partidazo En el grupo más parejo, los egipcios pasaron del primer lugar a casi terminar terceros en los minutos finales contra los iraníes. Pero el VAR corrigió el segundo gol del rival y avanzaron como segundos

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en el Mundial 2026, no olvida su vínculo con Perú y Melgar: “Un beso para Arequipa” El entrenador argentino se mantuvo por un año y medio al mando de la institución ‘rojinegra’. Durante su gestión, el ‘dominó’ se hizo con un Torneo Apertura indiscutible y se encaminó a las semifinales de la Copa Sudamericana