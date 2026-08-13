Antonio Rizola apunta al podio con Perú en el Sudamericano 2026 y reconoce el gran reto ante Brasil: “Un sueño casi imposible”

El técnico de la selección peruana analizó lo que fue el torneo internacional - Crédito: aquiTVO.

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Antonio Rizola ya tiene claro cuál será el principal objetivo de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano 2026. El entrenador brasileño reconoció que Perú buscará terminar entre los tres primeros del torneo para conseguir la clasificación al Mundial absoluto de 2027, aunque también admitió que alcanzar el primer lugar y superar a Brasil sería un desafío mayúsculo.

En declaraciones al programa de YouTube ‘Saque y Punto’, Rizola también se refirió al reciente desempeño de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de Vóley, donde terminó en el quinto puesto, incluso por detrás de Chile. El técnico aseguró que el resultado estuvo dentro de la meta trazada, aunque reconoció que tanto él como su comando técnico y las jugadoras esperaban terminar más arriba.

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“A todos nos hubiera gustado haber terminado más alto en la tabla. Si uno sufre por no llegar donde quiere, ninguno sufre más que nosotros. Porque nosotros estamos aquí en el día a día”, señaló.

El entrenador remarcó que el compromiso de su grupo es total y que quienes trabajan diariamente con la selección son los primeros interesados en conseguir mejores resultados.

“Si uno quiere, ninguno quiere más que nosotros. Uno puede tener pasión, pero esto es nuestra vida. Es diferente. A esto nos dedicamos y ninguno tiene más voluntad o tristeza que nosotros, que vivimos las situaciones”, agregó.

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Antonio Rizola apunta al podio de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Pese al quinto lugar, Rizola consideró que Perú logró cumplir el objetivo trazado en el certamen que tuvo lugar en Lima: asegurar su clasificación al Campeonato Sudamericano, que se disputará en septiembre en Río de Janeiro. En esta nueva cita, las seis mejores selecciones de la región competirán por los cupos al Mundial absoluto.

“En la Copa Sudamericana claro que queríamos llegar más adelante, pero llegamos dentro del objetivo. Yo siempre lo dije: podemos llegar en cuarto, llegamos en tercer clasificado, no el último clasificado que fue Venezuela. Llegamos adelante”, sostuvo.

El gran objetivo para el Sudamericano 2026

Ahora, el desafío será mucho mayor. El Sudamericano de Vóley 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos la disputa por los cupos al Mundial absoluto de 2027. Los tres mejores equipos del torneo conseguirán la clasificación a dicha competencia, mientras que el campeón también obtendrá un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Por ello, Rizola estableció claramente cuál será la meta de la selección peruana: terminar entre los tres primeros. “En Brasil, para el Sudamericano, el objetivo es llegar en tercer lugar, es estar entre los tres”, explicó el estratega.

La tarea no será sencilla, principalmente por la presencia de Brasil, potencia histórica del vóley sudamericano y una de las selecciones más competitivas del mundo.

La selección peruana terminó en el Top 5 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: New Athletics

“Ganarles es un sueño casi imposible”

Rizola no ocultó la enorme dificultad que representa enfrentarse a Brasil con su plantel completo. Sin embargo, tampoco descartó que Perú pueda soñar con dar la sorpresa y quedarse con el primer lugar del Sudamericano.

“¿Y si llegamos en primero? Sería una maravilla, un sueño casi imposible, porque ganarle al Brasil completo... yo ya tengo en mano en Brasil tres bazucas para disparar. Es la única posibilidad de ganarles”, comentó entre risas.

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Perú va por el Mundial

El Sudamericano 2026 tendrá, por tanto, una importancia especial para la ‘bicolor’. Terminar entre los tres primeros permitirá asegurar un lugar en el Mundial absoluto de 2027, mientras que conquistar el campeonato otorgará, además, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El objetivo de Rizola es concreto: Perú debe meterse entre los tres mejores. Y si consigue superar a Brasil para conquistar el título, será mucho más que un resultado positivo: será cumplir un “sueño casi imposible”.