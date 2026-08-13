Un terremoto estimado entre 8,5 y 9,0 Mw devastó el sur del Perú hace 158 años, duró casi cinco minutos y provocó un tsunami mortal

El terremoto ocurrió el 13 de agosto de 1868 a las 16:45 y afectó principalmente al sur del Perú. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

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El 13 de agosto de 1868, un terremoto de gran magnitud sacudió el sur del Perú y provocó uno de los episodios sísmicos más destructivos registrados en la historia de la región. El fenómeno ocurrió cuando Arica formaba parte del territorio peruano y afectó a numerosas localidades de la costa y del interior.

La efeméride fue recordada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante sus plataformas sociales, con datos sobre el terremoto y el posterior tsunami. El evento ocurrió a las 16:45 y generó daños severos en ciudades como Arica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Iquique y otras localidades del litoral.

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Las estimaciones sobre la magnitud varían según los registros y estudios posteriores. Algunas referencias sitúan el terremoto entre 8,5 y 8,6, mientras otras estimaciones elevan la cifra hasta 9,1 o 9,3. La ausencia de instrumentos de medición modernos en 1868 explica parte de estas diferencias.

El terremoto no quedó limitado al territorio afectado por el movimiento del suelo. El desplazamiento ocurrido frente a la costa provocó un tsunami que golpeó distintos puntos del litoral sudamericano y cruzó el océano Pacífico. Sus efectos llegaron a lugares distantes como Hawái, Nueva Zelanda y Japón.

Arica sufrió una de las mayores destrucciones

Arica fue una de las localidades más devastadas, con destrucción de viviendas, daños en el terreno y fracturas en el Morro. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

Arica concentró una parte importante de los daños. En esa época, la ciudad se encontraba bajo soberanía peruana. Su pertenencia territorial cambió décadas después, tras la firma del Tratado de Lima, el 3 de junio de 1929, que estableció su incorporación definitiva a Chile.

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Los reportes históricos describen una destrucción severa en Arica y en otras localidades del sur peruano. Arequipa, Tacna, Moquegua, Torata, Locumba, Sama, Mollendo e Ilo aparecen entre las zonas afectadas. Iquique y Cobija también registraron consecuencias del fenómeno.

En Arica se observaron grietas y deformaciones en el terreno. Los registros mencionan la aparición de agua cenagosa, un fenómeno asociado con la licuación de suelos. El Morro sufrió fracturas, mientras numerosas construcciones quedaron destruidas.

En Arequipa, uno de los edificios más afectados fue la Catedral, que quedó en ruinas tras el movimiento sísmico. Los testimonios de la época describieron fuertes oscilaciones del terreno, con dificultades para que las personas pudieran mantenerse de pie.

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Arequipa, Tacna, Moquegua, Ilo, Mollendo y otras localidades también registraron graves daños. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

El tsunami golpeó poco después del terremoto

El terremoto fue seguido por un tsunami con varias olas. Según los registros citados por Asismet, a las 17:37 se observó el primer avance importante del mar, con una ola cuya altura alcanzó aproximadamente 12 metros.

A las 18:50 llegó una segunda ola, con una altura estimada de 16 metros. Poco después, a las 19:10, una tercera ola ingresó con tal fuerza que la corbeta América, de 1.560 toneladas, terminó varada unos 300 metros tierra adentro.

El impacto del tsunami se extendió por una amplia franja costera. Los registros incluidos por Asismet ubican sus efectos desde el Callao hasta Coquimbo, mientras otras referencias históricas describen consecuencias en diversos puntos del océano Pacífico.

La extensión geográfica del terremoto fue considerable. Los datos difundidos por Asismet señalan que el movimiento pudo percibirse desde Samanco, en Áncash, hasta Valdivia, en Chile. En dirección hacia el este, también fue registrado a unos 224 kilómetros de Cochabamba, Bolivia.

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El terremoto generó un tsunami, con olas históricamente estimadas de hasta 12 y 16 metros. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

Otras referencias sitúan el radio de percepción del fenómeno en aproximadamente 2.800 kilómetros. Esta amplitud permite dimensionar la fuerza del terremoto en una época en la cual no existían las redes instrumentales actuales para registrar con precisión la magnitud y características de un evento sísmico.

El tsunami alcanzó zonas muy alejadas del punto de origen. Las olas cruzaron el Pacífico y fueron registradas en lugares como Hawái, Nueva Zelanda y Japón. Algunas referencias incluyen, además, reportes en Australia y otros territorios del Pacífico.

Las estimaciones sitúan las víctimas en miles

La magnitud exacta continúa siendo objeto de estimaciones, debido a que en 1868 no existían instrumentos modernos de medición. 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧

Las cifras históricas sobre víctimas presentan diferencias según la fuente consultada. Las estimaciones citadas por Asismet sitúan en alrededor de 25.000 el número de personas fallecidas a causa del terremoto y el tsunami.

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En los registros específicos sobre Arica aparecen cifras distintas. Una de las referencias señala cerca de 600 fallecidos en la ciudad, mientras otras fuentes describen un número elevado de víctimas entre la población y las personas vinculadas con los barcos de la bahía.

La tragedia afectó tanto a zonas urbanas como a instalaciones portuarias. La fuerza del tsunami provocó daños en embarcaciones y desplazó estructuras fuera de la línea costera, como ocurrió con la corbeta América.