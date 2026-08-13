Gremio de transporte público en contra de medidas de Keiko Fujimori para frenar extorsiones: “No estamos conformes con el Plan Escudo”

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacen un control de identidad al interior de un bus de transporte público. (Municipalidad de San Miguel)

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El sector transporte urbano y interprovincial sigue bajo amenaza por hechos de delincuencia y extorsión. En entrevista con RPP, Julio Bretoneche, vocero de Transportistas Unidos, confirmó que aunque hubo la posibilidad de paralizar actividades, la decisión se mantiene en suspenso. “Había la posibilidad de realizar un paro. El tema es que ahorita lo hemos dejado todavía en stand-by”, explicó.

Bretoneche detalló que algunas líneas, como la 41 y la 91, han reiniciado operaciones gradualmente, mientras el gremio coordina con el comando policial y autoridades para reforzar la seguridad. “Estamos coordinando ahorita con el comando policial y las distintas autoridades, los temas de seguridad, directamente”, indicó.

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Consultado sobre el Plan Escudo, que moviliza a más de 4.000 efectivos policiales y militares para resguardar rutas y patios de transporte, Bretoneche fue claro: “Para ser totalmente honesto, no estamos conformes. El Plan Escudo tiene la mejor intención, pero no existe el personal para abarcar todo. El delincuente o la organización criminal está mirando: oye, este está protegido, pero el de allá está desprotegido. Ahí están atacando”.

El vocero sugirió que la protección sea reforzada con agentes encubiertos: “Para que el delincuente no tenga esa visión o esa información, sea personal de civil, de policías de civil que resguarden los patios”.

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Además, planteó la necesidad de reestructurar los planes para evitar que las mafias identifiquen las zonas protegidas y ataquen los puntos más vulnerables.

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Botón de pánico, denuncias y diálogo con las autoridades

El gremio reconoce la utilidad del botón de pánico para la reacción policial, aunque señala limitaciones económicas. “El botón de pánico se ha confirmado que es útil porque hay un tipo de reacción desde dentro de tres a cinco minutos. El problema es en la parte económica”, indicó al mencionado medio.

“No todas las empresas aún lo han implementado porque el costo… le ha salido un promedio de ochenta mil soles. Han tenido que tener un endeudamiento”, precisó Bretoneche, agregando que no todas las empresas pueden acceder a este sistema por falta de financiamiento.

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En cuanto a la relación con la Policía Nacional del Perú (PNP), Bretoneche destacó reuniones recientes con el comandante general Óscar Arriola y otros altos mandos. “Hemos hecho ciertos planteamientos. Él también nos ha dado la seguridad del caso para que la empresa pueda salir a realizar sus operaciones normalmente. Nos ha informado también que ya se han hecho algunas capturas”, señaló, aunque insistió en que los ataques continúan donde no hay presencia policial.

Respecto a las denuncias, el vocero aseguró que el 60 o 70% de las empresas representadas por Transportistas Unidos reportan todos los casos directamente a la División Especializada contra la Extorsión de la Policía, evitando las comisarías. “Se le entrega toda la información y las evidencias necesarias que ellos necesiten para realizar su investigación”, afirmó.

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Sobre la percepción de una posible reducción de ataques, Bretoneche fue enfático: “La realidad es una, la realidad que los atentados continúan. Tenemos la muerte de un gerente general también de una empresa de transportes. Tenemos los atentados al patio de la ruta setenta y tres, los atentados en vías que han sufrido las empresas últimamente, los mensajes extorsivos siguen llegando, causando miedo, pánico, amenazas”.

Por el momento, el gremio descarta una paralización total, aunque no existe un plazo definido para mantener la tregua. “No hay un acuerdo total para parar. Tiene que ser un acuerdo total para parar. Al momento, por la parte de nosotros, no va a haber paro”, concluyó Bretoneche.

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