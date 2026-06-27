Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026: así van Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana en la fecha 3

Con dos boletos a los dieciseisavos de final en juego, el Grupo L afronta una jornada decisiva en el Mundial 2026. Inglaterra buscará confirmar su favoritismo y asegurar el primer lugar frente a Panamá, mientras que Croacia y Ghana protagonizarán un duelo directo que definirá gran parte del futuro de la zona.

Este sábado 27 de junio se llevará a cabo la jornada definitiva de la fase de grupos, un día clave donde las cuatro escuadras pondrán en juego su permanencia en la cita mundialista. Con las matemáticas a favor de todos, cualquier combinación de resultados podría cambiar por completo el destino de los clasificados.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Tras las dos primeras jornadas, Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro puntos y ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron su campaña con una contundente victoria por 4-2 sobre Croacia, pero en su segunda presentación no pudieron romper el cero frente a Ghana. Ese empate les permitió sellar el boleto a la siguiente ronda, aunque todavía no tienen garantizado el primer lugar de la zona y deberán sumar ante Panamá para evitar depender de otros resultados.

Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro puntos y ya aseguró su clasificación | REUTERS/Brian Snyder

Ghana comparte el liderato con los ingleses al acumular también cuatro unidades, aunque se ubica en la segunda posición por diferencia de goles. Las ‘estrellas negras’ debutaron con un triunfo sobre Panamá y luego firmaron un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, un resultado que las dejó muy cerca de la clasificación. En tanto, Croacia ocupa el tercer puesto con tres puntos luego de recuperarse de la dura goleada sufrida en el estreno gracias a su victoria sobre Panamá. Los balcánicos necesitan sumar en la última fecha frente a Ghana para aspirar al segundo lugar o, en el peor de los casos, meterse en la tabla de los ocho mejores terceros.

PUBLICIDAD

Ghana comparte el liderato con los ingleses al acumular también cuatro unidades | REUTERS/Peter Cziborra

Panamá, por su parte, cierra el grupo sin unidades tras dos derrotas consecutivas y con un saldo de dos goles en contra sin haber marcado. Los ‘canaleros’ aún conservan opciones matemáticas de avanzar, pero son mínimas, ya que están obligados a dar el golpe ante la favorita Inglaterra y, además, depender de una combinación de resultados para alcanzar la clasificación. Con ese panorama, el conjunto centroamericano llega con un pie y medio fuera de la Copa del Mundo.

Panamá, por su parte, cierra el grupo sin unidades tras dos derrotas consecutivas, despidiéndose del Mundial 2026

Programación de la fecha 3 del Grupo L

- Inglaterra vs Panamá (sábado 27 de junio / 16:00 horas / Grupo L)

- Croacia vs Ghana (sábado 27 de junio / 16:00 horas / Grupo L)

¿A qué hora juegan? Ecuador (16:00 horas), Colombia (16:00 horas), Perú (16:00 horas), Venezuela (17:00 horas), Bolivia (17:00 horas), Chile (18:00 horas), Paraguay (18:00 horas), Uruguay (18:00 horas), Argentina (18:00 horas), Brasil (18:00 horas), El Salvador (15:00 horas), Panamá (17:00 horas), México (15:00 horas) y España (23:00 horas).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así llegan Inglaterra y Panamá

Inglaterra afronta la última jornada del Grupo L con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque todavía con el objetivo de quedarse con el primer lugar. Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron su participación con una contundente victoria por 4-2 sobre Croacia, en un encuentro en el que Harry Kane marcó un doblete, Jude Bellingham también se hizo presente en el marcador y Marcus Rashford sentenció el resultado en los minutos finales. En su segunda presentación no pudo romper el orden defensivo de Ghana y firmó un empate sin goles, resultado suficiente para alcanzar los cuatro puntos y sellar su boleto a la siguiente instancia.

PUBLICIDAD

Panamá, en cambio, llega al compromiso con un panorama muy complicado. Los ‘canaleros’ debutaron con una derrota por 1-0 frente a Ghana y posteriormente volvieron a caer por el mismo marcador ante Croacia, resultado que los dejó sin unidades y con escasas posibilidades de avanzar. Para mantener viva la esperanza deberán dar el golpe frente al rival más fuerte del grupo y esperar una combinación de resultados que les permita aspirar, al menos, a uno de los cupos destinados a los mejores terceros.

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

Así llegan Ghana y Croacia

El duelo entre Ghana y Croacia aparece como el más atractivo de la última fecha del Grupo L, ya que ambos se juegan gran parte de sus opciones de clasificación. Las ‘estrellas negras’ iniciaron el Mundial con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Panamá gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el tiempo de descuento. Posteriormente protagonizaron un sólido empate sin goles frente a Inglaterra, un resultado que las dejó con cuatro puntos y dependiendo de sí mismas para avanzar a los dieciseisavos de final.

PUBLICIDAD

Croacia, por su parte, supo recuperarse tras un inicio adverso. La selección balcánica sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en el debut, pero reaccionó en la segunda jornada al imponerse por 1-0 sobre Panamá con un tanto de Ante Budimir. Ese triunfo le permitió llegar a tres unidades y mantenerse con opciones de clasificar. Una victoria frente a Ghana podría catapultarla al segundo lugar del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar que su puntaje sea suficiente para acceder como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1