Croacia vs. Ghana: hora y dónde ver en Colombia el duelo decisivo del grupo L del Mundial 2026

Luka Modric disputará su partido 201 con Croacia y se consolidará entre los futbolistas con más encuentros internacionales.-crédito Piroschka Van De Wouw-Peter Cziborra/REUTERS

La Croacia de Luka Modric buscará una victoria que le permita avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026, en un partido del grupo L que también puede definir la continuidad del capitán croata en la Copa del Mundo y el orden final de la zona.

El cruce se jugará a la misma hora que el Inglaterra-Panamá en el Lincoln Financial Field, y llega condicionado por la tabla: un empate le aseguraría a Ghana al menos el segundo puesto, mientras que dejaría a Croacia con cuatro puntos y pendiente de lo que ocurra con otros terceros.

Ghana de Carlos Queiroz avanzará al menos como segunda si suma un punto y enfrentará al ganador del grupo K en Toronto si empata o gana.-crédito Peter Cziborra/REUTERS-IMAGN IMAGES via Reuters John E. Sokolowski Budimir

El partido se jugará el 27 de junio de 2026 en el estadio de Philadelphia a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports 2 (612-1612), de Directv 4K, de las aplicaciones de DGO, de Prime Video y de Paramount Plus.

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El árbitro del juego será el canadiense Drew Thomas Fischer.

El empate favorece a Ghana y obliga a Croacia a arriesgar

Croacia quiere asegurar su pase a los dieciseisavos-crédito John E. Sokolowski-Imagn Images

Para el equipo de Zlatko Dalic, el encuentro exige una respuesta inmediata. La selección balcánica necesita los tres puntos para no quedar expuesta a combinaciones ajenas en un grupo en el que Inglaterra aparece como favorita y Panamá ya está eliminada.

Modric llegará además a una nueva marca personal. A los 40 años disputará su partido 201 con Croacia, después de haberse unido esta semana al reducido grupo de futbolistas que superaron los 200 encuentros con su selección, junto con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa.

La posición más cómoda es la de Ghana. La selección dirigida por Carlos Queiroz avanzará al menos como segunda si suma un punto, una ventaja que modifica el tono del partido y obliga a Croacia a asumir mayores riesgos desde el comienzo.

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El panorama para los africanos tiene otra derivación. Si consiguen un empate o una victoria, terminarán segundos del grupo y deberán enfrentar al ganador del grupo K en la ciudad canadiense de Toronto.

Esa posibilidad vuelve a poner en escena la situación de Thomas Partey. El mediocampista del Villarreal no pudo entrar a Canadá para el debut frente a Panamá, aparentemente porque afronta en el Reino Unido un juicio por presunta violación y abusos sexuales contra varias mujeres, de acuerdo con la publicación.

La victoria croata llegó en Canadá-crédito TyC Sports

Modric sostiene la esperanza croata tras una fase de grupos ajustada

Los jugadores de Ghana tras el empate ante Inglaterra-crédito Pilar Olivares/REUTERS

Croacia llega con un impulso moderado después de su victoria por la mínima del lunes sobre Panamá. Ese triunfo reparó en parte la imagen que había dejado en el debut, cuando el equipo se desordenó en la segunda mitad frente a Inglaterra y cayó 4-2.

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La selección croata confía otra vez en el liderazgo futbolístico de Modric para resolver un duelo que se anticipa tenso y equilibrado. El medio destacó que el capitán aparece como la referencia central de un equipo que debe ganar para seguir en carrera.

Ghana también venció a Panamá en su estreno, en un partido cerrado que resolvió con un gol de Caleb Yirenki en el descuento. Después, frente a Inglaterra, ofreció una resistencia sólida ante un rival que venía de superar a Croacia en la primera jornada.

Ese recorrido explica el valor del partido del sábado. Croacia jugará con más urgencia y Ghana con la ventaja que le da la tabla, en un choque que definirá el segundo y el tercer lugar del grupo L y que puede prolongar, al menos una ronda más, la trayectoria mundialista de Modric.

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Así fue el empate entre la selección de Thomas Tuchel y Carlos Queiroz-crédito TyC Sports

Así va el grupo L del Mundial 2026

Así vienen Croacia y Ghana en sus últimos cinco juegos

Croacia

23 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: Panamá 0-1 Croacia

17 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia

7 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Croacia 2-1 Eslovenia

2 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Croacia 0-2 Bélgica

31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Brasil 3-1 Croacia

Ghana

23 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana

17 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: Ghana 1-0 Panamá

2 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Gales 1-1 Ghana

22 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: México 2-0 Ghana

30 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Alemania 2-1 Ghana