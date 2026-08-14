PNP decomisa más de 72 kilos de cocaína ocultos en la carrocería de una camioneta y detiene a seis presuntos integrantes de una banda

La Policía Nacional intervino una camioneta en Santa Cruz Machente, distrito de Ayna, Ayacucho. Difusión

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La Policía Nacional del Perú interceptó un vehículo con 72.929 kilogramos de alcaloide de cocaína ocultos en una estructura acondicionada de la carrocería, durante una intervención ejecutada el 12 de agosto en el centro poblado Santa Cruz Machente, distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho. La operación permitió detener a seis personas que viajaban en la unidad.

El operativo se realizó en el marco de acciones de inteligencia e investigación contra el tráfico ilícito de drogas. Según la información proporcionada por la PNP, los intervenidos serían presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Caleteros de Kimbiri”, vinculada de forma preliminar al traslado de sustancias ilícitas.

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La camioneta cubría la ruta Pichari, en Cusco, hacia Huamanga. Durante el registro, los agentes detectaron modificaciones en la tolva y en la zona posterior del vehículo. La inspección permitió ubicar un compartimiento oculto en la parte anterior de la carrocería, donde se encontraban los paquetes con la sustancia.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna inició una investigación preliminar contra los seis ocupantes. La diligencia estuvo bajo la conducción del fiscal provincial Wilber Wilfredo Pacco Colque, mientras que el fiscal adjunto Jhon Miller Cherrepano Consuelo participó en las diligencias de deslacrado, pesaje y prueba de orientación química.

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Droga estaba distribuida en 70 paquetes

Los agentes encontraron 70 paquetes compactos con forma de ladrillo, cubiertos con cinta amarilla. De acuerdo con la información fiscal, los envoltorios presentaban una marca distintiva de un delfín en bajo relieve.

La apertura del compartimiento permitió retirar los paquetes y someter la sustancia a las pruebas correspondientes. El resultado de la prueba de orientación química dio positivo para alcaloide de cocaína.

El peso total registrado fue de 72.929 kilogramos. La droga fue decomisada y lacrada conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Seis ocupantes quedaron detenidos

Los agentes encontraron 72.929 kilos de alcaloide de cocaína ocultos en una estructura acondicionada de la carrocería. Difusión

La intervención terminó con la detención en flagrancia de W.C.P., de 38 años, señalado como conductor de la camioneta; R.C.P., de 30; J.E.C.P., de 29; C.C.P., de 32; F.C.C., de 70; y R.S.C.O., de 21.

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Además del vehículo, las autoridades reportaron la incautación de siete teléfonos celulares y S/ 470 000 en efectivo. La información proporcionada por la Fiscalía señala que la droga tendría un valor aproximado de S/ 415 000.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias del traslado de la sustancia.

Investigación apunta a una modalidad de ocultamiento

La estructura acondicionada dentro de la carrocería fue uno de los elementos detectados durante el registro de la camioneta. Este mecanismo permitió ocultar los paquetes fuera de la vista durante el desplazamiento por la ruta Pichari-Huamanga.

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La Policía Nacional indicó que sus acciones de inteligencia buscan identificar las rutas utilizadas para el traslado de droga y detectar mecanismos empleados para ocultar cargamentos ilícitos. La intervención en Machente se produjo dentro de esas labores de control e investigación contra el tráfico ilícito de drogas en Ayacucho.

La camioneta realizaba la ruta Pichari-Huamanga cuando fue intervenida. Difusión

Otro decomiso ocurrió días antes en Machente

El 7 de agosto de 2026, agentes de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos realizaron otra intervención en el frontis del puesto de control de Machente, en el distrito de Ayna.

En esa operación, los efectivos revisaron un vehículo que se dirigía hacia Huamanga y detectaron alteraciones en los pernos y conectores ubicados en la parte inferior del tanque de combustible. Una inspección posterior permitió encontrar una sustancia que dio resultado positivo para alcaloide de cocaína.

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El 7 de agosto se produjo otra intervención en Machente, donde se decomisaron 41.532 kilos de cocaína y fueron detenidas dos personas. Difusión

En ese caso, la Policía reportó el decomiso de 41.532 kilogramos de cocaína, la detención de dos personas y una afectación económica estimada en S/ 267 560. La intervención también estuvo relacionada con las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en Machente.