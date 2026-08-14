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Melanoma uveal: ¿cuáles son los síntomas del cáncer ocular que puede avanzar sin molestias?

La enfermedad puede extenderse a otros órganos y aproximadamente la mitad de los pacientes puede desarrollar metástasis durante su evolución

Ojo humano en primer plano. Iris azul con una mancha pigmentada oscura de forma irregular. Pupila negra. Esclera con venas rojas. Pestañas
Un ojo humano presenta una lesión de color oscuro en el iris, indicativo de un posible melanoma uveal, un tipo de tumor intraocular.
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Cuando se habla de melanoma, la mayoría de personas lo relaciona con lesiones en la piel. Sin embargo, existe una variante que puede desarrollarse dentro del ojo: el melanoma uveal, un tumor que aparece en la úvea, la capa media del ojo conformada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), esta enfermedad presenta una incidencia aproximada de 4,3 casos por cada millón de habitantes al año y suele diagnosticarse con mayor frecuencia entre los 60 y 70 años. Aunque es poco frecuente, puede ser grave debido a su capacidad de extenderse rápidamente a otros órganos. Aproximadamente la mitad de los pacientes puede desarrollar metástasis durante la evolución de la enfermedad.

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Primer plano de un ojo humano con iris marrón, pupila dilatada, esclerótica con vasos sanguíneos y parte de la piel del párpado superior con pestañas
Un primer plano de un ojo humano permite observar detalles de la anatomía ocular interna para la detección de afecciones visuales como el melanoma uveal.

Melanoma uveal: síntomas y diagnóstico

El melanoma uveal puede desarrollarse dentro del ojo sin generar molestias evidentes en sus primeras etapas. Cuando aparecen señales, estas pueden manifestarse como visión borrosa, destellos de luz, manchas oscuras o flotantes en el campo visual y cambios progresivos en la visión.

La médica oftalmóloga Gabriela Quezada, asesora de Laboratorios Lansier, explicó que estos síntomas pueden confundirse con otros problemas oculares. Por ello, señaló que cualquier alteración visual debe ser evaluada por un especialista para identificar su causa y actuar oportunamente.

La especialista indicó que una evaluación oftalmológica puede incluir fondo de ojo y ecografía ocular estandarizada, procedimientos que permiten realizar el diagnóstico y diferenciar el melanoma uveal de otros tumores intraoculares.

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Primer plano de una persona joven con pecas, cuyo ojo está siendo iluminado por una linterna sujeta por una mano, mientras otra mano apoya la frente
Un oftalmólogo realiza una evaluación ocular a una persona joven, iluminando su ojo durante un examen para la detección de posibles alteraciones o tumores como el melanoma uveal.

¿Quiénes deben prestar mayor atención?

Aunque cualquier persona puede desarrollar alteraciones oculares, existen factores que pueden incrementar el riesgo. Entre ellos se encuentran la piel clara, los ojos claros y los antecedentes personales o familiares de melanoma, además de otras condiciones identificadas por el especialista.

Ante estos factores, Laboratorios Lansier recomienda realizar controles oftalmológicos periódicos. Estas evaluaciones permiten revisar las estructuras internas del ojo y detectar posibles alteraciones que no son visibles externamente, incluso antes de que aparezcan molestias.

Primer plano de un ojo humano abierto con iris claro y pupila oscura, mostrando una lesión de color gris oscuro y forma irregular en la esclera blanca y rojiza
Un primer plano de un ojo humano muestra una lesión oscura en la esclera, compatible con melanoma uveal, un tipo de tumor ocular.

Protección frente a la radiación ultravioleta

Otra de las recomendaciones es proteger los ojos frente a la radiación ultravioleta. Para ello, se aconseja utilizar lentes con filtro UV certificado, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre, con el objetivo de reducir la exposición acumulada a la radiación solar.

También se recomienda consultar a un especialista ante cambios visuales persistentes, como visión borrosa, destellos de luz, nuevas manchas flotantes o pérdida parcial del campo visual. Estos signos requieren una evaluación oftalmológica para identificar su causa.

La especialista de Laboratorios Lansier destacó que algunas enfermedades oculares pueden avanzar de manera silenciosa y subrayó la importancia de realizar controles periódicos para detectar cambios tempranos y preservar la salud visual.

Médico con guantes blancos examina el ojo de una paciente con un oftalmoscopio iluminado. Equipo de examen ocular en primer plano y de fondo borroso
Un médico oftalmólogo realiza un examen ocular a una paciente con un oftalmoscopio para evaluar la salud visual y detectar posibles alteraciones.

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