Lo que tiene que pasar para que Jorge Gutiérrez debute con Universitario ante FC Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La planificación para la quinta fecha del Clausura abre una carrera contra el tiempo: el plantel define convocados y espera confirmaciones administrativas antes de subir al avión. (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes llegará a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con una incógnita que se instaló con fuerza entre sus hinchas: si Jorge Abdiel Gutiérrez podrá estrenarse con la camiseta crema en la visita a FC Cajamarca.

El lateral panameño, uno de los refuerzos anunciados para esta parte de la temporada, ya cuenta con un documento importante para su inscripción, pero sigue pendiente un requisito determinante para quedar apto y entrar en convocatoria.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta en redes sociales, el transfer del futbolista ya está en manos de Universitario. Sin embargo, todavía falta el carné de cancha. Sin ese documento, el defensor no quedará en condiciones de ser considerado para el partido del fin de semana en Cajamarca, por la fecha cinco del Clausura. “Tras eso, la decisión es de Héctor Cúper”, agregó el comunicador.

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El arribo de Gutiérrez generó expectativa entre los aficionados, en parte por su recorrido reciente: viene de disputar el Mundial 2026 en Norteamérica y, según se comentó, le tocó marcar a jugadores de primer nivel como Jude Bellingham y Harry Kane. En Universitario, su incorporación fue presentada como una apuesta inmediata, aunque su utilización dependerá de que se complete el proceso administrativo y, luego, de la determinación del comando técnico.

La habilitación, el punto que define el viaje a Cajamarca

Universitario todavía espera completar la documentación de Jorge Gutiérrez para habilitarlo en Liga 1. El carné de cancha será determinante antes de definir si el panameño viaja a Cajamarca. (Universitario de Deportes)

La situación del panameño combina dos planos: el reglamentario y el deportivo. En el primero, Universitario necesita contar con el carné de cancha para dejarlo apto y habilitarlo para competir en la Liga 1. En el segundo, incluso con el trámite resuelto, la decisión final recaerá en el entrenador, en función de la planificación de la semana y de lo que busque para el encuentro.

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En una conversación difundida sobre la preparación del plantel, se remarcó que aún se aguardaba la transferencia en el sistema TMS y el carné de cancha como condiciones básicas para que el jugador pueda ser tomado en cuenta. En ese mismo intercambio se anticipó escepticismo respecto de su inclusión en la delegación.

Gustavo Peralta lo expresó así en Hablemos de MAX: “Están esperando el transfer TMS de Jorge Gutiérrez y si tiene, si llega y tiene su carné de cancha, dependerá de Cúper, en este caso si lo lleva o no lo lleva. Yo creo que no lo va a llevar”.

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Esa apreciación dejó dos lecturas: por un lado, la tramitación todavía no estaba cerrada al momento de la charla; por otro, aun si el papeleo se resolviera a tiempo, la probabilidad de que integre la lista no aparecía como alta, al menos según lo que estimó el periodista en ese momento.

Cúper define la convocatoria y el estreno del lateral panameño

La convocatoria de Universitario para Cajamarca será definida antes del partido y tendrá a Jorge Gutiérrez entre las dudas. Su estreno dependerá de completar los trámites y de la decisión de Cúper. (Universitario de Deportes)

El partido ante FC Cajamarca aparece como un compromiso relevante en el calendario inmediato del Clausura, y la conformación de la nómina será una de las decisiones centrales de la previa. En la misma intervención, Peralta explicó que la lista oficial se terminaría de ajustar al día siguiente, dado que el encuentro se jugará el sábado. “Todavía la lista se define mañana”, señaló.

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En ese marco, el escenario de Gutiérrez queda atado a dos pasos sucesivos: primero, que se complete lo pendiente para que quede disponible; después, que el técnico resuelva si lo incorpora de inmediato o si prefiere postergar su estreno para una fecha posterior. En el primer reporte, además, se dejó explícito que el carné de cancha era el punto que impedía que el jugador quedara apto para la visita.

También se precisó que el defensor llegó a Universitario en condición de préstamo hasta diciembre, con opción de compra, procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela. Ese detalle contractual marca que su incorporación fue pensada para el tramo decisivo de la temporada, aunque el inicio de su etapa en el club podría demorarse por razones administrativas.

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