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Zorro andino sorprendió al aparecer corriendo por las calles de Manchay: Serfor recuperó al ejemplar tras alerta de vecinos

El ejemplar no presentaba lesiones visibles y quedó bajo evaluación y atención especializada. La entidad pidió evitar cualquier intento de captura y reportar estos casos

Un zorro de pelaje gris y ocre, con la boca abierta, corre sobre una superficie pavimentada de color gris, con sombras proyectadas
Un zorro andino de pelaje gris y rojizo corre sobre el asfalto de una calle de Manchay, Pachacámac, antes de ser recuperado por especialistas. (Foto: Serfor / Facebook)
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Un zorro andino sorprendió a los vecinos de Manchay, en Pachacámac, mientras recorría las calles de la zona. Ante la presencia del ejemplar, los ciudadanos alertaron al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), cuyos especialistas acudieron para intervenir y recuperar al animal.

El ejemplar no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención y quedó bajo evaluación y atención especializada. Serfor destacó que la participación de los vecinos resulta importante para atender este tipo de casos y recordó que, ante la presencia de fauna silvestre, las personas deben evitar acercarse o intentar capturarla por cuenta propia.

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La aparición de un zorro andino en una zona urbana puede generar sorpresa, especialmente porque se trata de una especie asociada principalmente a los ecosistemas de la Cordillera de los Andes. Sin embargo, su presencia en determinados sectores de Lima tiene una explicación relacionada con su capacidad de adaptación, la disponibilidad de alimento y la cercanía de algunas zonas urbanas con cerros y lomas.

Un zorro andino camina sobre una acera de cemento junto a la pared blanca de una casa con una puerta marrón y rejas azules
Un zorro andino recorre la acera de una calle en el distrito de Manchay, Pachacámac, en la periferia de Lima, Perú, en su incursión en un área urbana. (Foto: Serfor / Facebook)

¿Por qué un zorro andino puede aparecer en zonas urbanas de Lima?

El zorro andino (Lycalopex culpaeus) puede desplazarse hacia espacios intervenidos por las personas en busca de alimento. Según explicó el biólogo Paolo Amaya a Agencia Andina, estos animales pueden cambiar de hábitat cuando encuentran dificultades para satisfacer sus necesidades alimenticias y adaptarse a nuevos escenarios.

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“Salir de su hábitat a un escenario más urbano” puede estar relacionado con una fuerte necesidad de supervivencia ante la falta de alimento, explicó el especialista. Este comportamiento también guarda relación con sus hábitos: los zorros son animales solitarios y, en lugares con presencia humana, suelen desarrollar mayor actividad durante la noche y al amanecer.

En Lima existen antecedentes de avistamientos en zonas como La Molina, Cieneguilla y Chosica, especialmente en sectores cercanos a cerros, montañas y lomas. Serfor explicó anteriormente que estos animales forman parte del entorno natural de algunas de estas áreas. Además, cuando aumenta la vegetación en determinadas temporadas, también pueden aparecer lagartijas, pericotes y aves pequeñas, presas que forman parte de su dieta.

Un zorro andino de pelaje marrón y gris está dentro de una jaula de transporte color crema y negro, ubicada en la caja de una camioneta pickup
Un zorro andino es trasladado en una jaula de transporte por personal de Serfor tras su rescate en el distrito de Manchay, Pachacámac. (Foto: Serfor / Facebook)

Zorro andino: ¿cómo es este animal y qué función cumple en el ecosistema?

El zorro andino pertenece a la familia de los cánidos y es la especie de zorro más grande de las tres que habitan el Perú. También recibe los nombres de zorro culpeo y zorro colorado. Un ejemplar adulto puede medir entre 60 y 115 centímetros de longitud y alcanzar un peso de hasta 14 kilos.

Su pelaje presenta tonalidades rojizas y marrón oscuro, con algunas zonas blanquecinas. Tiene patas delgadas, cuerpo flexible, además de orejas y hocico de apariencia triangular. Su alimentación es variada: consume principalmente roedores, aves y otros vertebrados, aunque también puede incluir frutos, semillas, restos vegetales e invertebrados.

Cría de zorro andino. Foto: SERFOR
Cría de zorro andino. Foto: SERFOR

Dentro de los ecosistemas, cumple una función importante como depredador y ayuda a controlar las poblaciones de roedores. También participa en la dispersión de semillas y en la descomposición de carroña. Por ello, su presencia contribuye al equilibrio de los ambientes donde habita.

¿Qué hacer si encuentras un zorro andino cerca de tu casa?

El caso registrado en Manchay también deja una recomendación para quienes encuentren un ejemplar de fauna silvestre en calles, viviendas o espacios públicos. Serfor pidió a la población evitar acercarse, perseguir al animal o intentar atraparlo, debido a que una intervención sin conocimientos especializados puede generar riesgos para las personas y para el propio ejemplar.

Cría de zorro andino con la colita cortada. Foto: SERFOR
Cría de zorro andino con la colita cortada. Foto: SERFOR

Lo más adecuado consiste en mantener una distancia prudente y permitir que el animal permanezca tranquilo mientras se comunica el avistamiento a las autoridades correspondientes. La intervención de los especialistas permite evaluar las condiciones del ejemplar y determinar qué atención necesita.

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