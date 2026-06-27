José Carabalí aclara su futuro y rechaza las versiones sobre una salida de Universitario: “Eso es mentira”

José Carabalí respondió sobre su futuro en Universitario. Crédito: Difusión.

La tranquilidad volvió a instalarse en Universitario de Deportes luego de que José Carabalí saliera al frente para desmentir los rumores que apuntaban a una posible salida del club. En las últimas horas trascendió que el futbolista ecuatoriano podría abandonar la institución por motivos familiares, una información que generó preocupación entre los hinchas ‘cremas’ debido al protagonismo que ha tenido durante la temporada.

Sin embargo, el propio jugador fue el encargado de poner fin a las especulaciones. A la salida del entrenamiento realizado en Campo Mar, Carabalí negó tajantemente que esté evaluando dejar Universitario y aseguró que continuará defendiendo la camiseta ‘merengue’ durante el segundo semestre del año. Sus declaraciones despejaron cualquier incertidumbre en un momento clave, cuando el equipo ya prepara su participación en el Torneo Clausura.

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“No sé nada de eso, eso es mentira, no voy a dejar Universitario”, manifestó el defensor ecuatoriano de 29 años en declaraciones al periodista Raúl Chávez, descartando cualquier posibilidad de marcharse en el presente mercado de fichajes.

El lateral aumentó el marcador con genial definición en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Las versiones que circularon durante la jornada no estaban relacionadas con una oferta de otro club, sino con una presunta situación familiar que habría obligado al futbolista a regresar a Ecuador. No obstante, el propio Carabalí dejó en claro que no existe ningún escenario que contemple su salida y ratificó su compromiso con el conjunto dirigido por Héctor Cúper.

El lateral también fue consultado por el amistoso que Universitario disputó este sábado frente a Atlético Grau en Campo Mar. El encuentro sirvió para que el comando técnico continúe afinando detalles con miras al inicio del Torneo Clausura y terminó con victoria crema por 1-0 gracias a un gol de Jordan Guivin.

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“El partido ante Grau es una práctica importante para el club, sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema”, comentó el ecuatoriano, resaltando la importancia de estos compromisos para fortalecer el funcionamiento colectivo antes del reinicio de la competencia oficial.

Universitario de Deportes le ganó a Atlético Grau en partido amistoso. (Universitario)

Universitario afrontará el segundo semestre con la obligación de recuperar protagonismo en la Liga 1 luego de no haber conseguido el Torneo Apertura. En ese contexto, mantener la base del plantel aparece como una prioridad para el cuerpo técnico, que considera a Carabalí una pieza importante por su despliegue, velocidad y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque.

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Carabalí, uno de los más regulares

El futbolista ecuatoriano ha sido uno de los jugadores de rendimiento más constante en la campaña de Universitario. A lo largo de la temporada registró dos goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su influencia en el juego ofensivo del equipo pese a desempeñarse como lateral.

Sus dos anotaciones llegaron en momentos importantes. La primera fue en el clásico frente a Sporting Cristal, cuando abrió el marcador en un compromiso que finalmente terminó igualado 2-2. La segunda la convirtió en la Copa Libertadores, al sellar el 4-2 definitivo sobre Nacional de Uruguay en un triunfo que quedó entre los más destacados de la campaña internacional del conjunto ‘crema’.

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El carrilero llegó hasta el área rival y definió con mucha calidad el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX

Más allá de los altibajos colectivos que atravesó Universitario y de la temprana despedida del Torneo Apertura, Carabalí logró sostener un nivel competitivo que lo convirtió en una de las principales cartas del equipo. Por ello, todo apunta a que seguirá siendo un elemento clave en el esquema de Héctor Cúper durante el Clausura.

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura para Universitario?

Universitario afrontará el Torneo Clausura sin margen de error si pretende conquistar el tetracampeonato del fútbol peruano. El equipo dirigido por Héctor Cúper necesita realizar una campaña sólida para mantenerse en la pelea por el título nacional y recuperar el protagonismo que no pudo sostener durante el Apertura.

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El debut de los cremas en el segundo certamen de la temporada será frente a ADT en condición de visitante. El encuentro está programado para el sábado 18 de julio a las 13:15 horas en Tarma, donde Universitario buscará iniciar con un triunfo un campeonato que puede resultar determinante para sus aspiraciones de cerrar el año con un nuevo título.