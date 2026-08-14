Cuándo es el Día del Niño 2026 en Perú y cómo se celebra ahora esta fecha

Niños ríen y corren en un parque de Perú, junto a la bandera nacional, mientras un calendario superpuesto señala el 16 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día del Niño en Perú 2026 se celebrará este tercer domingo de agosto, aunque no es la única fecha en la que se rinde homenaje a la niñez en el país. Cada año, miles de familias peruanas dedican esta jornada a reconocer los derechos y bienestar de los más pequeños. Sin embargo, existen dos fechas que suelen generar confusión y, en esta nota, se explica la diferencia entre ambas conmemoraciones y cómo se viven en la sociedad peruana.

Día del Niño este domingo

El Día del Niño tiene su origen en una iniciativa global impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo fue llamar la atención sobre la protección y el bienestar de la infancia, especialmente tras los devastadores efectos del conflicto bélico en la vida de millones de menores. En 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó que cada país destinara una fecha específica para celebrar a los niños y promover sus derechos fundamentales.

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En Perú, esta conmemoración se realiza el tercer domingo de agosto, una decisión que responde a la necesidad de adaptar la efeméride internacional a la realidad y calendario local. La jornada busca recordar la importancia de garantizar la educación, salud y protección de la infancia, valores que la ONU destaca como esenciales para el desarrollo de toda sociedad. Desde hace décadas, escuelas, instituciones y comunidades llevan adelante actividades recreativas y educativas para resaltar la voz y la participación de los niños en la vida social.

Manos de un adulto entregan un regalo a varios niños durante una celebración con globos y banderines en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día del Niño Peruano

Además del festejo internacional, el país cuenta con su propia fecha oficial: el Día del Niño Peruano, instaurado mediante la Ley N° 27666 en 2002, que establece el segundo domingo de abril como el día dedicado exclusivamente a la niñez nacional. El origen de esta conmemoración responde a la intención de fortalecer la identidad y el reconocimiento de los derechos de los niños peruanos, diferenciándose de la fecha internacional.

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Esta fecha fue creada para resaltar la importancia de los niños en el desarrollo y futuro del país, así como para recordar a las autoridades y a la sociedad civil el compromiso de trabajar por su bienestar. La celebración del Día del Niño Peruano suele incluir actividades culturales, educativas y lúdicas enfocadas en los derechos, deberes y necesidades específicas de la infancia en el contexto peruano.

Conmemoración, celebración y el giro comercial

En Perú, ambas fechas suelen recibir atención tanto en el ámbito familiar como institucional, aunque el tercer domingo de agosto adquiere mayor visibilidad en la agenda pública. Más allá del significado social y educativo, la celebración ha adquirido un carácter comercial en los últimos años. Muchas empresas y marcas aprovechan la ocasión para lanzar campañas publicitarias centradas en la venta de regalos, juguetes y productos destinados a los niños.

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Un niño abre un regalo decorado con motivos infantiles, una escena común en celebraciones como el Día del Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha se ha convertido en uno de los momentos clave para el sector comercial, que despliega estrategias de marketing para captar la atención de padres y familiares. Tiendas, centros comerciales y plataformas digitales ofrecen descuentos y promociones especiales, mientras los medios amplifican mensajes que asocian la felicidad infantil con la adquisición de bienes y servicios. Las campañas comerciales suelen acompañar la narrativa de derechos y bienestar, fusionando el sentido original de la fecha con intereses económicos.