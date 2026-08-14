Lima tendrá corte de luz este sábado 15 de agosto: ¿qué zonas y distritos serán afectadas por la interrupción?

Corte de luz se programó con la finalidad de trabajar para el mejoramiento del servicio

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El suministro eléctrico será interrumpido temporalmente este sábado 15 de agosto en distintos sectores de Lima Metropolitana, de acuerdo con la programación de Pluz. La suspensión del servicio se realizará en horarios establecidos y comprenderá zonas específicas de algunos distritos.

Entre los sectores incluidos en la programación figuran Los Olivos, Rímac, Puente Piedra y Carabayllo. Es importante precisar que los cortes no comprenden a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y asentamientos detallados por la empresa.

Corte de luz en Los Olivos

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

A.H. Cueto Fernandini: manzanas A1, B1, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y Z.

P.J. Santa Rosa de Naranjal: manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O y Q.

Asoc. Viv. Suiza Peruana: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y L.

Asoc. Los Tulipanes: manzanas C y F.

Urb. Parque Naranjal: manzanas A1, B1, C1, G, L, M, S, T, U y V.

Av. El Naranjal: cuadras 7 y 8.

Av. Las Palmeras: cuadras 48, 49, 51 y 52.

Av. Naranjal: cuadras 7, 8, 9 y 10.

Av. Universitaria: cuadras 35 y 49.

Urb. Villa del Norte: manzanas C, D, E y F.

Asoc. Viv. Res. La Esperanza: manzanas A, B, C y F.

También se incluyen diversos tramos de jirones, calles y pasajes detallados en la programación de Pluz.

Corte de luz en Rímac

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

A.H. Municipal N.° 3 Rímac.

A.H. Balcón del Rímac: manzanas H, J, K, L, M, R, T, U, V, X y Z.

A.H. Jesús Oropeza Chonta: manzanas H, W y Y.

A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre: manzanas A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L y M.

A.H. Municipal III SCT. Ampl. Juan Pablo II: manzana A1.

A.H. Manuel Seoane Corrales: manzanas A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, G, H e I.

A.H. Flor de Amancaes Rímac: manzana A.

A.H. Villa Amancaes: manzanas A y B.

Asoc. Po. Aquilino Sam Jara: manzanas A y C.

A.H. Municipal III SCT. Jesús Alberto Páez: manzanas D1 y X.

Corte de luz en Puente Piedra y Carabayllo

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. Sol de Carabayllo: manzanas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B, B2, B4, B6, B7, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, D, E, F, G, H, I, I1 y J.

Urb. La Arboleda de Carabayllo: manzanas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B7, B9, B10, B13, B18, B19 y B20.

Urb. Las Praderas de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, G, H, J, K y L.

Pro. Viv. Las Viñas de Carabayllo: manzanas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F, F1 y F2.

Urb. La Estancia de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I, J y K.

Coop. Agraria Gallinazo: parcelas 25, 28, 33, 39, 43, 44, 45 y 49.

Urb. Valle Hermoso: manzanas A, B2, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N y O.

Urb. Las Campiñas: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Pro. Viv. María Reyna: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Urb. La Ensenada de Carabayllo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N y Ñ.

Pro. Viv. Galilea: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Prog. Res. La Fortaleza: manzanas A, B, C, D, E y F.

Urb. Los Sauces I ETP: manzanas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

También están incluidos Urb. La Alameda de Carabayllo, Urb. El Retablo de Carabayllo, Urb. La Floresta de Carabayllo ETP II, Asoc. Viv. Santa Teresa, Asoc. Viv. Las 3 Regiones, Asoc. Viv. El Golf de Carabayllo, Asoc. Viv. La Roma Baja, Asoc. Viv. Los Rosales, Asoc. Prop. Los Girasoles, Pro. Viv. Los Jardines, Urb. Villa Mangomarca, Asoc. Viv. San Francisco y Asoc. Viv. Villa Ricardina.

La programación también contempla Fundo Pampa Libre y anexos, Fundo Esperanza, Urb. Res. Lucyana, Urb. Camino Real y distintos tramos de la avenida Colectora y avenida Los Gallinazos.