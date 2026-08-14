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Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio a este grupo: ¿Quiénes son los beneficiarios?

El beneficio podrá utilizarse en las sedes de San Miguel y Huachipa del recinto. Las entradas podrán comprarse por internet, mediante el aplicativo o en las boleterías físicas

El recinto combina recreación con conservación de fauna, educación ambiental y patrimonio arqueológico, por lo que ofrece una experiencia más allá del recorrido zoológico - Créditos: Andina.
El recinto combina recreación con conservación de fauna, educación ambiental y patrimonio arqueológico, por lo que ofrece una experiencia más allá del recorrido zoológico - Créditos: Andina.
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El Parque de las Leyendas anunció una promoción especial con motivo del Día del Niño, que se conmemora este domingo 16 de agosto. La campaña permitirá que los menores de entre 3 y 12 años accedan al recinto con un descuento del 50 % en el precio habitual de la entrada, tanto en la sede de San Miguel como en Huachipa.

La oferta estará vigente desde el sábado 15 hasta el lunes 31 de agosto, por lo que las familias tendrán varias semanas para aprovechar esta alternativa y organizar una visita al zoológico y sus diferentes espacios recreativos, educativos y de conservación.

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De acuerdo con la institución, la tarifa regular para los niños de ese rango de edad es de S/10. Sin embargo, durante el periodo promocional, el costo se reducirá a S/5, lo que representa una opción más accesible para quienes deseen acudir en compañía de los menores de la familia.

Parque de las Leyendas-Perú-04 de junio
La tarifa infantil bajará de S/10 a S/5 durante la vigencia de la campaña promocional - Créditos: Andina.

La iniciativa busca sumarse a las actividades por una fecha dedicada a los más pequeños y ofrecerles una experiencia de entretenimiento vinculada con la naturaleza y el conocimiento de diversas especies. El Parque de las Leyendas cuenta con ambientes destinados a la exhibición y protección de fauna, además de espacios que permiten conocer parte del patrimonio arqueológico que se encuentra dentro de sus instalaciones.

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Las entradas podrán adquirirse mediante los canales habilitados por el establecimiento. Las familias interesadas podrán realizar la compra a través de la página web oficial, el aplicativo del Parque de las Leyendas o directamente en las boleterías físicas de ambas sedes.

El recinto ofrece 50 % de descuento en las entradas para niños de 3 a 12 años por las celebraciones del Día del Niño - Créditos: Parque de las Leyendas.
El recinto ofrece 50 % de descuento en las entradas para niños de 3 a 12 años por las celebraciones del Día del Niño - Créditos: Parque de las Leyendas.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas se ha consolidado como uno de los principales espacios de recreación, conservación y aprendizaje de Lima. Su historia comenzó el 20 de marzo de 1964, cuando abrió oficialmente sus puertas durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La iniciativa estuvo vinculada al conservacionista Felipe Benavides Barreda, quien promovió la creación de un zoológico moderno que, además de brindar entretenimiento, contribuyera a proteger la diversidad natural del Perú.

El Parque de las Leyendas es uno de los principales espacios de recreación, conservación, educación ambiental y protección del patrimonio arqueológico de Lima - Créditos: Andina.
El Parque de las Leyendas es uno de los principales espacios de recreación, conservación, educación ambiental y protección del patrimonio arqueológico de Lima - Créditos: Andina.

El proyecto fue concebido para reunir en un mismo recinto muestras representativas de la fauna y los ecosistemas de las tres regiones naturales del país: costa, sierra y selva. Para ello, se eligió un amplio terreno ubicado en San Miguel, cuya particularidad radica en que también alberga vestigios del antiguo Complejo Arqueológico Maranga.

Con el transcurso de los años, el recinto dejó de ser únicamente un espacio destinado a exhibir animales y amplió sus funciones hacia la conservación, investigación, educación ambiental y protección del patrimonio histórico. Esta transformación permitió que el parque adquiriera relevancia como centro cultural y científico de la capital.

La denominación del lugar también guarda relación con la historia peruana. En sus primeros años, los muros de ingreso estuvieron decorados con representaciones de leyendas incas y preincas elaboradas por el artista Sabino Springett. Estas imágenes contribuyeron a establecer una identidad que vinculaba la propuesta zoológica con las tradiciones y el pasado del país.

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