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Justicia impone multa a América TV y ProTV por desfile de niñas en lencería en programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’

La resolución judicial ordenó la sanción económica y medidas estrictas de protección tras considerar probada la exposición indebida de niñas en espacio de TV.

Sentencian a América TV y PROTV a pagar S/18,333 por vulnerar derechos de menores en programa
Sentencian a América TV y PROTV a pagar S/18,333 por vulnerar derechos de menores en programa
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La justicia peruana declaró fundada la demanda contra América Televisión, la productora PROTV Contenidos Comerciales S.A.C. y la empresa I & E Rommy Corp E.I.R.L. por la emisión del programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’, donde se expuso a menores de edad modelando lencería infantil en señal abierta nacional. La sentencia, emitida por el Cuarto Juzgado Especializado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, establece que las empresas incurrieron en contravención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, afectando gravemente la integridad moral, psíquica y el libre desarrollo de las menores, cuyos nombres se mantienen en reserva por ley.

La controversia surgió el 29 de julio de 2023, cuando el programa mostró, durante un segmento promocional dedicado a la marca “Rommy Lencería para Niñas”, a cinco niñas de entre seis y doce años desfilando en prendas íntimas. El hecho generó una ola de rechazo en redes sociales, pronunciamientos del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la posterior cancelación del programa. Las autoridades calificaron el episodio como un acto de hipersexualización y cosificación comercial de la niñez, citando la gravedad de mostrar a menores en ropa interior, con tomas de cámara y narrativas propias del mundo adulto, lo que vulneró el principio del interés superior del niño.

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'Emprendedor Ponte Las Pilas' fue cancelado por exponer a menores de edad usando "lencería para niñas".
'Emprendedor Ponte Las Pilas' fue cancelado por exponer a menores de edad usando "lencería para niñas".

La sentencia señala responsabilidad jurídica directa, concurrente y solidaria de América TV, PROTV y la marca Rommy. El fallo impone a las tres empresas una multa solidaria de diez Unidades de Referencia Procesal (URP), equivalentes a S/1,833.33 cada una, a pagar al Poder Judicial en un plazo de tres días hábiles. Además, se prohíbe la reproducción, retransmisión o difusión, total o parcial, de las imágenes del desfile en cualquier plataforma digital o señal abierta, bajo apercibimiento de acciones penales por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Exigencia a las madres de las menores

La jueza también exhortó a las madres de las menores a cumplir de manera estricta sus deberes de protección, absteniéndose en el futuro de autorizar la exposición de sus hijas en pasarelas o publicidades en prendas íntimas, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en denuncias por violencia familiar. En el ámbito civil, se deja a salvo el derecho de las partes para continuar con procesos de indemnización por daños y perjuicios, actualmente en trámite paralelo.

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Conductores de 'Emprendedor Ponte Las Pilas' en polémica.
Conductores de 'Emprendedor Ponte Las Pilas' en polémica.

Durante el proceso, América Televisión alegó que la responsabilidad recaía en la productora PROTV, con la que tenía un contrato que exigía el cumplimiento de principios y valores éticos. El canal aseguró que, al tomar conocimiento de los hechos, canceló el programa y resolvió el contrato con la productora. PROTV, por su parte, argumentó que la participación de las menores fue consentida por sus madres y que no existió impacto negativo en la integridad psíquica de las niñas. Sin embargo, la jueza descartó estos argumentos, señalando que la naturaleza del proceso es de protección y preventiva, y que la mera exposición constituye un atentado objetivo contra los derechos fundamentales de la niñez, sea o no evidente un daño clínico inmediato.

La resolución resalta la importancia de garantizar el bienestar psíquico, moral y social de los niños y niñas, y que la industria del entretenimiento debe respetar límites claros para la protección de su dignidad y desarrollo. El fallo busca sentar un precedente contra la mercantilización de la infancia en los medios de comunicación peruanos.

Ministerio de la Mujer exigió a la Sociedad Peruana de Radio y Televisión sancionar a programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’
Ministerio de la Mujer exigió a la Sociedad Peruana de Radio y Televisión sancionar a programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’

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