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Enseñar idiomas con IA: evaluar el proceso y fortalecer lo humano

¿Qué significa aprender de verdad cuando una herramienta puede traducir, corregir la gramática o producir un texto en segundos?

Diseño 3D isométrico de un estudiante sentado en un escritorio con tableta y un asistente holográfico proyectando un mapa mental, un cuestionario y un calendario.
El uso de ChatGPT o Gemini para estudiar depende del contexto, porque la herramienta mejora cuando recibe apuntes, temario y un rol específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de millones de estudiantes y está transformando la manera en que aprenden dentro y fuera del aula. Según los datos recogidos por Pearson, el 64 % de los estudiantes utiliza IA para actividades académicas y, entre quienes recurren a ella, el 80 % lo hace al menos una vez por semana. Esta realidad no debe conducirnos al miedo ni a la prohibición automática, sino a una pregunta más importante: ¿qué significa aprender de verdad cuando una herramienta puede traducir, corregir la gramática o producir un texto en segundos?

La inteligencia artificial no reemplazará el aprendizaje de idiomas porque aprender una lengua nunca ha consistido únicamente en memorizar vocabulario o dominar reglas gramaticales. Es comprender otras miradas, comunicar experiencias, argumentar, escuchar, negociar significados y responder con sensibilidad ante contextos reales. Una máquina puede generar una respuesta correcta, pero no puede sustituir la experiencia humana de comprenderla, cuestionarla, defenderla y utilizarla para relacionarnos con los demás.

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Esto no significa que la gramática y el vocabulario hayan dejado de importar. Siguen siendo bases necesarias para expresarnos con precisión y comprender a otros. Lo que cambia es su lugar: ya no pueden ser una meta aislada, sino recursos al servicio de la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico y la participación auténtica en escenarios académicos, laborales y sociales.

Como docente, he visto estudiantes resolver rápidamente preguntas de opción múltiple y ejercicios de comprensión utilizando IA. Sin embargo, cuando les pedía explicar por qué habían elegido una respuesta, muchas veces no podían sostenerla. Habían obtenido un producto correcto, pero no necesariamente habían aprendido. Esa experiencia me llevó a reducir esas actividades y a formular preguntas abiertas: ¿por qué?, ¿qué opinas?, ¿cómo llegaste a esa conclusión?, ¿qué evidencia respalda tu respuesta?

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El reto, entonces, no es perseguir la IA, sino transformar nuestras estrategias y evaluaciones. En una producción escrita, por ejemplo, el estudiante puede elaborar un primer borrador, utilizar después la IA para identificar errores y mejorar su texto, y finalmente explicar qué cambios aceptó, cuáles rechazó y por qué. Así, la herramienta deja de pensar por él y empieza a funcionar como apoyo para pensar mejor.

Esto se relaciona con el concepto de learning integrity desarrollado en el informe Assessment Evolved: garantizar que el estudiante participe genuinamente en el proceso de aprendizaje, incluso cuando emplea inteligencia artificial. No se trata de ocultar o impedir su uso, sino de asegurar que existan comprensión, autoría, reflexión y desarrollo de competencias reales.

El papel del docente también evoluciona. Hoy necesitamos diseñar tareas auténticas, observar el proceso, promover conversaciones reales, solicitar explicaciones orales y ofrecer actividades diferenciadas. Bien orientada, la IA puede ayudarnos a personalizar el aprendizaje y acercarnos más al lado humano de cada estudiante mediante imágenes, videos, canciones o rutas de trabajo conectadas con sus experiencias e intereses. La tecnología adquiere valor cuando nos permite diseñar experiencias significativas, sin sustituir la relación pedagógica ni nuestro criterio profesional.

Esta transformación no puede recaer solo en el docente. Las instituciones deben ofrecer capacitación, orientaciones y espacios para compartir experiencias. Familias y estudiantes necesitan alfabetización en IA, mientras los gobiernos deben reducir las brechas de acceso tecnológico.

El futuro de la enseñanza de idiomas no dependerá de competir con la inteligencia artificial, sino de trabajar como comunidad para formar personas capaces de usarla con criterio, comunicarse con confianza y seguir aprendiendo. Compartir nuestros aciertos, errores y preguntas nos permitirá convertir este cambio en una oportunidad para lograr una educación más humana, reflexiva y significativa.

Imagen KFNUZ6ZZI5GWHGCWUEHMPPA3AQ

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