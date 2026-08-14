¿Qué es el DNId, el Documento Nacional de Identidad Digital que Reniec emitirá gratis para todo los peruanos?

Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos para la emisión y uso del Documento Nacional de Identidad digital (DNId), una nueva modalidad de identificación que los ciudadanos podrán obtener de forma gratuita durante el ejercicio presupuestal 2026. La medida, publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC, dispone que la expedición del documento arranque de manera progresiva en un plazo máximo de 30 días hábiles desde esa fecha.

Este medio consultó con Reniec, y nos informaron que el producto está en desarrollo aún y apenas esté listo se hará un lanzamiento oficial. Sin embargo, dieron a conocer que no hay fecha certera aún.

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El DNId se emitirá en soportes y dispositivos digitales, lo que permitirá a los ciudadanos acreditar su identidad desde el celular tanto en trámites presenciales como en gestiones virtuales. Goza del mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico convencional y el DNI electrónico (DNIe), y también faculta a los titulares a acreditar la identidad de sus hijos menores de edad.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

La nueva modalidad no reemplaza a los documentos que actualmente utilizan los peruanos. El DNId coexistirá con el DNI azul y el DNIe, de modo que su incorporación al sistema de identificación nacional no implicará la eliminación de los formatos ya vigentes.

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La gratuidad del trámite responde a la etapa inicial de implementación del servicio. La resolución establece que este beneficio es de carácter transitorio y está vinculado al proceso de puesta en operación del sistema, mientras Reniec avanza en el despliegue de la infraestructura tecnológica y operativa necesaria.

Una fila diversa de personas, desde un niño hasta un adulto mayor, avanza sonriente hacia un dispositivo digital que muestra el logo de Reniec, simbolizando la transición inclusiva a la identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plazo de implementación y base legal

El inicio de la expedición del DNId tiene como sustento el Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM, publicado el 30 de julio de 2025, que modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital. Esa norma encargó a Reniec culminar la implementación del documento, aprobar las normas para su operación y dar inicio a su emisión en un plazo no mayor a un año desde su entrada en vigencia.

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Con la publicación de los lineamientos el 31 de julio de 2026, el organismo registral cumplió dentro del plazo fijado por el Ejecutivo. La resolución aprobada por la Jefa Nacional de Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin, formaliza el marco normativo que regula la obtención, presentación, gestión y uso del DNId por parte de los ciudadanos.

Valor legal y alcance del documento

El DNId tiene pleno valor identificatorio en entornos presenciales y no presenciales, en igualdad de condiciones con el DNI convencional. Su marco jurídico se apoya en el Decreto Legislativo N.° 1412, que establece que la identidad digital nacional emitida por Reniec tiene el mismo respaldo legal que el documento físico.

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Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

Los lineamientos aprobados también regulan las obligaciones y condiciones técnicas que deben cumplir las entidades del sector público y privado para aceptar, validar y reconocer el DNId de manera segura. Esto supone que instituciones financieras, entidades gubernamentales y empresas privadas deberán adaptar sus procesos para admitir esta modalidad como medio de identificación válido.

Seguridad, autenticidad e integridad de los datos

El sistema fue diseñado con criterios de seguridad, autenticidad e integridad de la información de cada ciudadano, en línea con las disposiciones de la Ley de Gobierno Digital y su reglamento. El objetivo del Estado es reforzar la identidad digital en el Perú y facilitar el acceso a servicios públicos a través de canales digitales.

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La Sub Dirección de Servicios de Certificación Digital de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales de Reniec fue la unidad técnica que sustentó y propuso la aprobación de los lineamientos, además de recomendar el inicio de la emisión sin costo como medida transitoria del proceso de implementación. La Oficina de Planificación, Presupuesto y Modernización emitió opinión técnica favorable sobre la propuesta y avaló la gratuidad durante la etapa inicial.

Reniec otorgará DNI electrónico sin costo durante 2026 a sectores priorizados | Andina

Las áreas responsables de la puesta en marcha

La implementación técnica y operativa del DNId quedó a cargo de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y de la Oficina de Tecnologías de la Información de Reniec. Ambas dependencias deberán ejecutar las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio dentro del plazo establecido.

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La difusión de los lineamientos y la comunicación a la ciudadanía corresponde a la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la institución. Los documentos normativos también serán publicados en el portal institucional del organismo registral (www.gob.pe/reniec), según dispone la misma resolución.

Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben saber los ciudadanos

La gratuidad del DNId rige únicamente durante el ejercicio presupuestal 2026. La resolución no precisa cuál será el costo del documento una vez concluida la etapa de implementación, por lo que los ciudadanos interesados en obtenerlo sin costo deberán hacerlo dentro de este año. La implementación es progresiva, lo que significa que el servicio no estará disponible de forma simultánea para toda la población desde el primer día.

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El organismo registral también deberá informar oportunamente a la ciudadanía sobre los canales y requisitos específicos para acceder al DNId. Por el momento, los lineamientos aprobados establecen el marco general del documento, mientras que los detalles del procedimiento de obtención serán difundidos a través del portal institucional y los canales oficiales de Reniec.