¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio HOY?: Canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 entra en su etapa de definiciones y Sporting Cristal se alista para cerrar la fase de grupos en condición de local este sábado 27 de junio a las 15:15 horas de Perú. El combinado ‘celeste’ llega al crucial compromiso ante Unión Comercio con la urgencia de asegurar su boleto a la siguiente ronda, luego de registrar un andar irregular pero competitivo en sus presentaciones previas. Para afrontar esta competencia, el director técnico Roberto Mosquera ha apostado por una interesante mixtura en su plantilla.

El estratega nacional viene combinando la frescura y rebeldía de varios elementos juveniles con la experiencia de futbolistas consolidados del primer equipo, una estrategia que no solo busca el éxito a corto plazo en este certamen, sino que sirve como el escenario ideal para afinar las piezas colectivas de cara al inicio del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

Por su parte, Unión Comercio arriba a la capital con la consigna de dar el golpe y meterse en la pelea directa por la clasificación. El equipo dirigido por Juan Carlos Malpica ha mostrado dos caras muy marcadas en lo que va del torneo, evidenciando un gran poderío ofensivo en su estreno pero dejando dudas en su juego colectivo durante la jornada posterior.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Unión Comercio por la Copa de la Liga 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio?

El partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de la FPF encargada de la transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias del encuentro mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.

PUBLICIDAD

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultado, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde el estadio Alberto Gallardo.

Así va la tabla de posiciones del Grupo J

Sporting Cristal alcanzó el primer lugar tras su reciente triunfo ante CNI Estudiantil e igualó en puntaje con Comerciantes FC, que también superó a Unión Comercio en la segunda fecha.

Comercio se ubica en la tercera posición con tres puntos, mientras que CNI permanece en el fondo de la tabla sin unidades, sin posibilidades de avanzar en el torneo. Solo los dos primeros equipos del grupo accederán a la siguiente fase.

PUBLICIDAD

Revive los mejores momentos del emocionante partido entre Estudiantil CNI y Sporting Cristal, que terminó con una victoria por 2-1 para el equipo visitante. El encuentro incluyó goles, una expulsión y un final dramático. - Bicolor

Así llegan ambos equipos

El presente de ambos conjuntos en el certamen expone dinámicas distintas que buscarán consolidar en los noventa minutos finales de esta etapa. Sporting Cristal inició su camino con un reñido empate 1-1 ante Comerciantes FC, un encuentro sumamente disputado donde Jair Moretti anotó el gol de la igualdad rimense a los 43 minutos de la primera mitad. Posteriormente, el cuadro de La Florida logró lavarse la cara y sumar de a tres al conseguir una valiosa victoria por 2-1 en su visita a Estudiantil CNI, gracias a las oportunas anotaciones de Gabriel Santana e Ian Wisdom durante el periodo complementario.

En la otra vereda, Unión Comercio tuvo un debut bastante auspicioso al vencer categóricamente por 3-1 a Estudiantil CNI, exhibiendo una gran contundencia gracias a los goles de Breidy Goluz, Emiliano Álvarez y Alessandro Pinedo. Sin embargo, el cuadro de la región San Martín sufrió un duro revés en la segunda jornada, al caer por la mínima diferencia frente a Comerciantes FC debido a un solitario gol de Chase Villanueva a los 87 minutos, un resultado que encendió las alarmas y dejó la definición del grupo totalmente abierta para este choque en el Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD