Perú

‘Cebollitas’ llega por primera vez a Lima: los protagonistas de la recordada serie argentina de los 90 se reencontrarán con sus fans peruanos

Brian Caruso y Diego Vicos, icónicos actores de la serie argentina, compartirán con sus seguidores peruanos anécdotas, recuerdos y sorpresas en un evento que celebrará la nostalgia de los años noventa

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Los asistentes al evento podrán tomarse fotos y disfrutar de momentos únicos junto a los íconos de una de las producciones infantiles más emblemáticas de América Latina.
Los asistentes al evento podrán tomarse fotos y disfrutar de momentos únicos junto a los íconos de una de las producciones infantiles más emblemáticas de América Latina.

El próximo sábado 26 de septiembre, los fanáticos peruanos de la televisión argentina tendrán la oportunidad de reencontrarse con parte de su infancia. Brian Caruso (“Gamuza”) y Diego Vicos (“El Colo”), protagonistas de la recordada serie Cebollitas, visitarán por primera vez Lima para participar en un Fan Fest que promete revivir la nostalgia de los años noventa. El evento, que se desarrollará en el Multiteatro Movistar, reunirá a seguidores de todas las edades que crecieron junto a las aventuras de un grupo de niños futbolistas.

La visita de Caruso y Vicos ha generado gran expectativa entre el público local, según detalló la organización. El Fan Fest propone un formato interactivo en el que los asistentes podrán tomarse fotografías con los actores, escuchar historias detrás de cámaras y acceder a anécdotas inéditas de la producción argentina. “Será la ocasión ideal para compartir con quienes hicieron historia en la pantalla chica”, señalaron voceros de la productora del evento.

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Fenómeno argentino

Cebollitas se emitió originalmente en 1997 a través de la cadena argentina Telefé y rápidamente se transformó en un fenómeno en toda América Latina. La serie narraba las vivencias de un grupo de niños que jugaban al fútbol en un club barrial, bajo la conducción de entrenadores y familiares que acompañaban su crecimiento. El nombre de la ficción se inspiró en la división juvenil de Argentinos Juniors, club donde Diego Armando Maradona inició su carrera. El vínculo con el fútbol, los valores de la amistad y el esfuerzo marcaron la trama, convirtiendo a los personajes en referentes para toda una generación.

En el encuentro programado en Lima, los asistentes podrán revivir fragmentos emblemáticos de la serie y sumergirse en el universo de Cebollitas a través de relatos en primera persona. “Gamuza” y “El Colo” compartirán recuerdos de las grabaciones, responderán preguntas del público y recrearán algunas de las escenas más icónicas, según adelantó la organización. El evento está orientado a toda la familia, invitando tanto a niños como adultos a celebrar el legado de una producción que dejó huella en la televisión regional.

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El Multiteatro Movistar será escenario del reencuentro entre los actores argentinos y los fans locales que crecieron viendo la popular serie de los años 90.
El Multiteatro Movistar será escenario del reencuentro entre los actores argentinos y los fans locales que crecieron viendo la popular serie de los años 90.

¿Dónde comprar las entradas?

La organización del Fan Fest confirmó que las entradas ya se encuentran disponibles en la web y puntos de venta de Teleticket. Se espera una gran convocatoria, dado el interés que la serie aún despierta en el público peruano.

El formato del evento incluirá una sesión de fotos, firma de autógrafos y un panel de preguntas y respuestas. Los organizadores aseguraron que habrá momentos dedicados a la interacción directa con los fans, así como espacios para rememorar los mejores episodios de la serie.

Brian Caruso y Diego Vicos han continuado sus trayectorias en el medio artístico argentino, participando en distintas producciones tanto en televisión como en teatro. Su regreso al centro de la atención por el Fan Fest en Lima representa un reencuentro con la audiencia que los acompañó desde sus primeros pasos en la actuación.

El Fan Fest de “Cebollitas” en Lima se suma a una serie de eventos internacionales destinados a celebrar producciones icónicas de los años noventa. Para muchos seguidores, la posibilidad de conocer en persona a “Gamuza” y “El Colo” significa cumplir un anhelo postergado. La organización recomienda adquirir las entradas con anticipación, dado que la demanda ha superado las expectativas iniciales.

Brian Caruso y Diego Vicos, protagonistas de Cebollitas, compartirán historias y recuerdos con sus seguidores peruanos en el esperado Fan Fest en Lima.
Brian Caruso y Diego Vicos, protagonistas de Cebollitas, compartirán historias y recuerdos con sus seguidores peruanos en el esperado Fan Fest en Lima.

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