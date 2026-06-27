‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno. América TV.

América TV confirmó su nuevo estelar de los sábados: ‘Chapa Tu Money’, el formato creado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dará el salto a la televisión abierta con una versión adaptada para la señal del canal. El estreno ya tiene fecha y hora, y llegará para ocupar el espacio que dejará ‘Edson Pa’ Qué Más’ en el prime time.

La apuesta marca un movimiento clave: un programa nacido en el ecosistema digital de 'No Somos TV’ entra a la parrilla de un canal de señal abierta con un elenco amplio y un conductor distinto al de la edición de YouTube.

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Fecha y hora de estreno en América TV

‘Chapa Tu Money’ debutará en América TV el sábado 18 de julio a las 10:00 p. m. El programa tomará el horario estelar que deja libre ‘Edson Pa’ Qué Más’, el espacio conducido por Edson Dávila (‘Giselo’), que se despedirá tras cinco emisiones, tal como se había adelantado.

Con este movimiento, el canal apuesta por un contenido de humor e interacción que ya funcionó con audiencia digital y que ahora buscará consolidarse en televisión abierta.

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno. América TV

Quién conduce la versión de TV y qué pasará con el formato de YouTube

La versión televisiva será conducida por Mateo Garrido Lecca. En paralelo, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se mantendrán al frente de la edición digital en YouTube, que continuará con su dinámica habitual dentro de No Somos TV.

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Desde el entorno del proyecto se remarcó la idea de que no es un cambio de identidad, sino de plataforma. En ese marco, la productora Cathy Sáenz publicó un mensaje donde subraya el concepto de expansión:

“Chapa Tu Money no llega a la TV buscando un lugar. Llega porque ya se lo ganó. Desde este Sáb 18 de Julio, podrán disfrutar de Chapa Tu Money por América TV, con la conducción del buen Mateo Garrido Lecca. Y por YouTube seguimos todos los miércoles con Chapa Tu Money con la conducción de dos vergones, Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Porque no hemos cambiado de plataforma, solo cambiamos las reglas del juego. Es que… nos necesitaban”.

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Mateo Garrido Lecca conduce y este es el elenco del estreno de 'Chapa Tu Money’. América TV

El elenco confirmado: quiénes aparecen en el avance

El spot de lanzamiento confirmó un elenco amplio, con nombres ya conocidos por el público del humor y el entretenimiento. En el avance aparecen:

Dayanita, Saskia Bernaola, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Patricia Portocarrero, Lucianeka, Anthony Chávez, Andrés ‘Chato’ Salas, Dusan Fung y Goncho Iglesias.

La selección apunta a un reparto con registros distintos —humor, actuación, improvisación, música y presencia escénica—, una mezcla que suele ser clave para un formato que depende del ritmo y la química en vivo.

El elenco completo de 'Chapa Tu Money’. América TV

“La televisión nunca anunció un programa así”: la reacción de Jorge Luna

Tras el anuncio, Jorge Luna también comentó el estilo del comercial y lo presentó como un hito de comunicación dentro de la TV. “La televisión nunca en su vida ha anunciado un programa con un comercial así, tenían que venir sus maridos”, dijo sobre el video promocional.

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La frase reforzó el tono del proyecto: humor directo y autoparodia, incluso en la estrategia de marketing.

Un reemplazo en horario estelar: qué significa para la pantalla del sábado

La llegada de ‘Chapa Tu Money’ se da con un objetivo claro: fortalecer el estelar sabatino con un formato ya probado en digital. América TV toma un producto con fanbase propia y lo adapta a su lenguaje televisivo, con un conductor de pantalla y un elenco que se mueve con soltura en entretenimiento.

El movimiento también confirma una tendencia: la TV abierta busca formatos nacidos en internet para renovar su oferta, mientras los creadores expanden su alcance sin abandonar el canal original donde se consolidaron.

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El mensaje de la productora Cathy Saánz sobre el estreno de ‘Chapa tu Money’ . IG