Corte de luz en Lima y Callao, martes 30 de junio: revisa distritos, zonas y horarios

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

La empresa Pluz realizará este martes 30 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución.

Las interrupciones temporales del servicio eléctrico tienen como finalidad realizar labores técnicas en la infraestructura, optimizar el funcionamiento del sistema y reducir el riesgo de fallas que puedan afectar el suministro en los próximos días.

De acuerdo con el cronograma oficial, los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y comprenderán zonas residenciales, asociaciones de vivienda, urbanizaciones y sectores comerciales de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla.

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Zonas afectadas por el corte de luz este 30 de junio

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo (09:00 – 18:00)

El corte de energía afectará las siguientes zonas:

Asociación de Vivienda Ciudad Jardín de Carabayllo: MZS. A, B, C, D.

Programa de Vivienda La Arboleda: MZS. C, D, E, F, G.

Asociación de Vivienda Santa Elisa de Punchauca de Carabayllo: MZS. A, B, C, D, E, F.

Asociación de Vivienda El Palmar de Carabayllo: MZS. A, B, C.

Programa de Vivienda Las Flores I Etapa: MZS. A, A Prima, B, B Prima, C, C Prima.

Programa de Vivienda Residencial de Vivienda Villa Santander: MZS. A, B, C, D.

Programa de Vivienda Santa Elisa: MZS. D, E.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 16:30)

Los sectores comprendidos en la suspensión del servicio son:

Urbanización Los Pinos: MZ. C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, X, Y.

Av. Próceres de la Independencia: CDRA. 33.

Av. República de Polonia: CDRA. 7.

Av. Las Dalias: CDRA. 2.

Calle Los Dogos: CDRA. 6.

Jr. Las Camelias: CDRAS. 33, 34.

Urbanización Los Jazmines.

Calle Los Geranios: CDRA. 6.

Calle Las Hortencias: CDRA. 2.

Callao (09:30 – 17:30)

La interrupción alcanzará:

Jr. Alberto Secada: CDRA. 4.

Av. Sáenz Peña: CDRA. 3.

Jr. Washington: CDRAS. 1, 2, 3.

Av. Marco Polo: CDRA. 1.

Jr. Colón: CDRAS. 2, 3.

Carabayllo (09:30 – 17:30)

También se ha programado otro corte en:

Asociación Agropecuaria Villa Rica El Huarango: MZS. A, D, E.

Asociación ATREM: MZS. B, C, E, L2.

Asociación ASEIQ: MZS. E, Q.

Asociación Industrial Unidas de Micro y Pequeños Empresarios: MZS. A, B.

Ventanilla (09:00 – 15:00)

Las zonas consideradas son:

A.H. Las Casuarinas de Guadalupe: MZS. A, B, C.

A.H. Virgen de Guadalupe: MZS. I, J, K, M, N, O, P, Q, R, U, W, X, Y, Z.

¿Por qué se realizan estos cortes programados de energía?

Los cortes programados se ejecutan para permitir trabajos de mantenimiento preventivo en las redes eléctricas, como revisión de equipos, mejoras en conexiones y reforzamiento de componentes del sistema de distribución.

Estas intervenciones buscan evitar interrupciones inesperadas, atender posibles puntos de desgaste y garantizar que la infraestructura eléctrica pueda responder adecuadamente al incremento de la demanda de energía en distintas zonas de Lima y Callao.

Recomendaciones durante el corte de luz

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de tensión al momento del retorno del servicio.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar la temperatura interna y evitar el deterioro de alimentos.

Cargar celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación durante la interrupción.

Contar con linternas o lámparas de emergencia y evitar el uso de velas por el riesgo de incendios.

Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte para prevenir posibles atrapamientos.

Tener preparado un kit básico de emergencia con elementos necesarios para afrontar la suspensión temporal del servicio.