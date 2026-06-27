Asociación de consumidores se suma al fraudismo de Roberto Sánchez y pide al JNE anular votos del extranjero

La Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros (AINCUS) se sumó a la narrativa fraudista de Juntos por el Perú y presentó un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los votos emitidos en el extranjero.
Al igual que Juntos por el Perú, AINCUS cuestiona que para la segunda vuelta la ONPE haya modificado los lineamientos para el tratamiento del voto en el exterior.
“Estando al hecho que se ha generado un cambio en pleno desarrollo de las elecciones, con efectos en la segunda ronda, en las votaciones del exterior, siendo un claro vicio procesal y una causal de nulidad. Se solicita que el JNE cumpla con su deber funcional de emitir la nulidad de las elecciones correspondiente al extranjero, como parte del debido procedimiento, también derecho constitucional”, se lee en el pedido.
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Según el escrito, este cambio habría cambiado el resultado del balotaje. Sin embargo, también como el partido de Roberto Sánchez, no adjunta prueba alguna que demuestre su argumento.
Pese a que el JNE ya se pronunció sobre este aspecto, AINCUS exige que se les “aclare en forma motivada y justificada, si procede o no lo peticionado, y de esta forma validar su decisión y satisfacer la duda que de gran parte de los ciudadanos (por millones) se ha generado, para de este modo respaldar legalmente la legitimidad de los resultados”.
La asociación de consumidores va más allá y también menciona como supuestas causales para anular el voto del extranjero las leyes del Congreso, el supuesto “cambio de reglas” de la ONPE, la renuncia de Piero Corvetto en pleno periodo, el cese de diplomáticos, la supuesta perdida de custodia y la “presencia de fuerzas extranjeras supervisando las elecciones”.
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“Por lo expuesto, solicito al JNE disponga la atención de nuestra Petición Administrativa como derecho constitucional y de ser el caso lo apruebe o lo desapruebe, debiendo motivar y justificar su decisión para su validez. Cumpla con lo peticionado en la solicitud principal”, se lee en el escrito firmado por el presidente de la AINCUS, Ubén Atoche Kong.
JNE rechazó argumentos de Juntos por el Perú
Esta semana, el Pleno del JNE publicó las resoluciones en las que declara infundadas las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú contra el rechazo de sus solicitudes para anular 2.398 mesas de votación en Lima y en Estados Unidos, donde el partido alegaba la existencia de un “fraude” electoral.
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El JNE rechazó formalmente los recursos porque Juntos por el Perú no pagó la tasa correspondiente. Aun así, los magistrados consideraron pertinente analizar y rebatir cada uno de los argumentos de fondo presentados por el partido.
Para sustentar la nulidad de 1.751 mesas en Lima Metropolitana, Juntos por el Perú presentó un análisis matemático basado en la coincidencia de resultados entre diferentes mesas de un mismo local de votación, al que denominó “clonación de resultados”.
El JNE señaló que ese análisis tenía un sesgo evidente, al centrarse únicamente en los votos de Fuerza Popular en Lima Metropolitana. El tribunal precisó que, si se aplicara el mismo método a los resultados de Juntos por el Perú en provincias, se llegaría a conclusiones similares.
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Según el JNE, en una mesa limeña hay en promedio 224 votos válidos y la distribución estimada es de 65% para Fuerza Popular frente a 35% para Juntos por el Perú. Con esa proporción, la reiteración de ciertos valores entre mesas de un mismo local resulta estadísticamente esperable.
El tribunal también advirtió que sostener la hipótesis de un fraude masivo implicaría aceptar que más de 5.000 miembros de mesa se confabularon para alterar los resultados sin que ninguno de ellos formulara objeción alguna, y con la complicidad de fiscalizadores, supervisores de la ONPE, delegados de la Defensoría, funcionarios de la Contraloría, observadores nacionales e internacionales, la Policía y las Fuerzas Armadas. El JNE calificó ese planteamiento de carente de seriedad ante la ausencia total de pruebas directas, indirectas o periféricas.
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Para las 647 mesas en el exterior, Juntos por el Perú cuestionó una resolución jefatural de la ONPE que modificó los lineamientos operativos para la votación en el extranjero, al permitir el transporte del material electoral por medios distintos a la valija diplomática.
El JNE determinó que esa modificación no alteró las reglas electorales vigentes, sino que se trató de directrices operativas que no vulneraron la intangibilidad normativa. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que todo el material electoral retornó al país bajo valija diplomática, con independencia de que los nuevos lineamientos habilitaran medios alternativos.
Al igual que en el caso de Lima, el tribunal señaló que aceptar la nulidad habría requerido asumir una confabulación masiva entre funcionarios consulares, la Alta Dirección de Cancillería y unos 2.000 miembros de mesa, sin que el JNE, la Defensoría, la Contraloría, observadores internacionales o personeros hubieran advertido irregularidad alguna.
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