Ismael La Rosa y Virna Flores ganan el Premio Empresa Peruana del Año: “La educación transforma vidas”.

Ismael La Rosa y Virna Flores, actores y empresarios, fueron distinguidos con el Premio Empresa Peruana del Año por el crecimiento e impulso de ACADEMIKA, plataforma educativa enfocada en la preparación preuniversitaria y el acompañamiento académico de estudiantes peruanos.
El reconocimiento destacó la innovación y el impacto de la iniciativa en un sector donde la demanda por herramientas de aprendizaje y orientación se mantiene en expansión, especialmente entre jóvenes que se preparan para acceder a la educación superior.
El reconocimiento: un premio empresarial con trayectoria
En su vigésimo novena edición, el Premio Empresa Peruana del Año volvió a distinguir a compañías e instituciones por su trayectoria, liderazgo, innovación, éxito empresarial y contribución al desarrollo económico y social del Perú.
PUBLICIDAD
A lo largo de casi tres décadas, este galardón se consolidó como uno de los reconocimientos más importantes del ámbito empresarial nacional, con una ceremonia que reúne a iniciativas de distintos sectores.
¿Por qué premiaron a ACADEMIKA?
La distinción otorgada a La Rosa y Flores se vinculó al crecimiento de ACADEMIKA como plataforma de preparación preuniversitaria y acompañamiento académico. Según lo señalado en el anuncio, su propuesta busca fortalecer el aprendizaje y el desempeño estudiantil con herramientas que apuntan a resultados concretos: mejorar el rendimiento, sostener hábitos de estudio y guiar al estudiante en etapas clave de su formación.
En ese marco, la premiación puso el foco en la educación como motor de desarrollo, una narrativa que el propio proyecto ha sostenido en su comunicación pública: aprendizaje de calidad, acompañamiento y orientación para metas académicas y profesionales.
PUBLICIDAD
La palabra de Ismael La Rosa: “Una gran responsabilidad”
Ismael La Rosa, gerente general de ACADEMIKA, señaló que el premio representa una responsabilidad y un incentivo para continuar en esa línea.
“Este reconocimiento representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una motivación para seguir aportando al desarrollo del país a través de la educación”, afirmó.
En el mismo mensaje, remarcó el propósito de la plataforma y el impacto que busca en los estudiantes: “Nuestro propósito es brindar herramientas de aprendizaje de calidad y acompañar a los jóvenes en el cumplimiento de sus metas académicas y profesionales. La educación transforma vidas y ese es el legado que buscamos construir”.
PUBLICIDAD
Quiénes organizan el premio y qué instituciones lo respaldan
La premiación es organizada por la Asociación Empresa Peruana del Año y cuenta con el respaldo de instituciones vinculadas a la formación y la gestión: la Organización Latinoamericana de Administración (OLA), la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.
Ese soporte institucional busca reforzar la credibilidad del reconocimiento, que se entrega a empresas de distintos rubros bajo criterios que incluyen gestión, innovación y aporte al país.
En esta edición también fueron reconocidas compañías de diversos sectores, entre ellas IMACO, Multident, Clorox, Grupo San Pablo, Productos Roche, Urbano y Montalvo, según la lista difundida por la organización.
PUBLICIDAD
Bajo el lema “Los audaces conquistan el éxito”, la ceremonia destacó el esfuerzo, la resiliencia y la visión empresarial de iniciativas que, desde diferentes ámbitos, sostienen operaciones, generan empleo y buscan crecimiento con innovación y sostenibilidad.
Más Noticias
Fuerza Popular reclama por la “increíble lentitud” en proclamación de Keiko Fujimori y advierte que “el país pierde”
El jefe de personeros del partido, Luis Dayer, señaló que más de un centenar de actas siguen pendientes de resolución y cuestionó el desempeño del Jurados Electoral Especial
Seguro desgravamen: qué es y por qué ya no será obligatorio en algunos créditos de consumo
Aunque suele incluirse en préstamos personales, hipotecarios y vehiculares, los usuarios deben conocer sus coberturas, exclusiones y costos antes de contratarla
El secreto científico del ceviche: por qué el limón transforma el pescado sin cocinarlo, según una especialista en bioingeniería
En diálogo con Infobae Perú, una experta en bioingeniería explica qué sucede cuando el ácido del limón entra en contacto con el pescado y por qué la frescura e higiene siguen siendo esenciales
Permiso de viaje para menores: requisitos si viaja solo con uno de los padres
Un menor que viaja al extranjero solo con uno de sus padres necesita una autorización expresa del progenitor ausente, documento que debe presentarse ante Migraciones para poder salir de Perú
Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así van Paraguay, Australia, Estados Unidos y Turquía en la fecha 3
Los paraguayos buscan asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Y lo hacen ante un rival directo que busca la misma plaza. Conoce cómo va la clasificación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD