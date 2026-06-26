Ismael La Rosa y Virna Flores ganan el Premio Empresa Peruana del Año: “La educación transforma vidas”.

Ismael La Rosa y Virna Flores, actores y empresarios, fueron distinguidos con el Premio Empresa Peruana del Año por el crecimiento e impulso de ACADEMIKA, plataforma educativa enfocada en la preparación preuniversitaria y el acompañamiento académico de estudiantes peruanos.

El reconocimiento destacó la innovación y el impacto de la iniciativa en un sector donde la demanda por herramientas de aprendizaje y orientación se mantiene en expansión, especialmente entre jóvenes que se preparan para acceder a la educación superior.

El reconocimiento: un premio empresarial con trayectoria

En su vigésimo novena edición, el Premio Empresa Peruana del Año volvió a distinguir a compañías e instituciones por su trayectoria, liderazgo, innovación, éxito empresarial y contribución al desarrollo económico y social del Perú.

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A lo largo de casi tres décadas, este galardón se consolidó como uno de los reconocimientos más importantes del ámbito empresarial nacional, con una ceremonia que reúne a iniciativas de distintos sectores.

¿Por qué premiaron a ACADEMIKA?

La distinción otorgada a La Rosa y Flores se vinculó al crecimiento de ACADEMIKA como plataforma de preparación preuniversitaria y acompañamiento académico. Según lo señalado en el anuncio, su propuesta busca fortalecer el aprendizaje y el desempeño estudiantil con herramientas que apuntan a resultados concretos: mejorar el rendimiento, sostener hábitos de estudio y guiar al estudiante en etapas clave de su formación.

En ese marco, la premiación puso el foco en la educación como motor de desarrollo, una narrativa que el propio proyecto ha sostenido en su comunicación pública: aprendizaje de calidad, acompañamiento y orientación para metas académicas y profesionales.

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Ismael La Rosa y Virna Flores recibieron un reconocimiento empresarial por ACADEMIKA. “La educación transforma vidas”,

La palabra de Ismael La Rosa: “Una gran responsabilidad”

Ismael La Rosa, gerente general de ACADEMIKA, señaló que el premio representa una responsabilidad y un incentivo para continuar en esa línea.

“Este reconocimiento representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una motivación para seguir aportando al desarrollo del país a través de la educación”, afirmó.

En el mismo mensaje, remarcó el propósito de la plataforma y el impacto que busca en los estudiantes: “Nuestro propósito es brindar herramientas de aprendizaje de calidad y acompañar a los jóvenes en el cumplimiento de sus metas académicas y profesionales. La educación transforma vidas y ese es el legado que buscamos construir”.

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Quiénes organizan el premio y qué instituciones lo respaldan

La premiación es organizada por la Asociación Empresa Peruana del Año y cuenta con el respaldo de instituciones vinculadas a la formación y la gestión: la Organización Latinoamericana de Administración (OLA), la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.

Ese soporte institucional busca reforzar la credibilidad del reconocimiento, que se entrega a empresas de distintos rubros bajo criterios que incluyen gestión, innovación y aporte al país.

En esta edición también fueron reconocidas compañías de diversos sectores, entre ellas IMACO, Multident, Clorox, Grupo San Pablo, Productos Roche, Urbano y Montalvo, según la lista difundida por la organización.

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Bajo el lema “Los audaces conquistan el éxito”, la ceremonia destacó el esfuerzo, la resiliencia y la visión empresarial de iniciativas que, desde diferentes ámbitos, sostienen operaciones, generan empleo y buscan crecimiento con innovación y sostenibilidad.

Asociación Empresa Peruana del Año. FB