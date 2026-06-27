Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así van Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3

El equipo de Néstor Lorenzo llega con seis puntos y ya está en 16avos de final, pero Portugal lo puede superar si gana el sábado 27 de junio en Miami

Colombia cerró la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 en la cima de la tabla y ya tiene asegurado el pase a los 16avos de final. Con dos triunfos en dos partidos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegó a seis unidades, con cuatro goles a favor y uno en contra, y quedó a un empate de terminar como líder de su zona.

Portugal, por su parte, sumó cuatro puntos tras dos presentaciones y también depende de sí mismo para finalizar primero: necesita vencer a Colombia en el cruce de la tercera jornada. Más atrás aparecen RD Congo, con un punto, y Uzbekistán, que todavía no sumó.

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La fecha 3 se jugará en simultáneo: Colombia vs. Portugal y RD Congo vs. Uzbekistán. El partido entre sudamericanos y europeos está programado para el sábado 27 de junio en Miami, mientras que el choque entre africanos y asiáticos se disputará el mismo día en Atlanta.

¿Cómo le fue a Colombia en las dos primeras fechas?

El recorrido de Colombia comenzó con una victoria por 3-1 ante Uzbekistán en su debut. En ese encuentro anotaron Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que el descuento de los asiáticos fue de Fayzullaev.

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

En la segunda presentación, el seleccionado cafetero resolvió un partido de trámite ajustado ante RD Congo y ganó 1-0. El tanto llegó en el complemento y lo marcó Daniel Muñoz, que volvió a ser decisivo para destrabar el marcador. El triunfo se concretó en Guadalajara, en el Estadio Akron, y le permitió a Colombia completar el objetivo inmediato de la fase de grupos: asegurar su boleto a la ronda de eliminación directa.

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Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0

Con ese resultado, la selección colombiana quedó con puntaje ideal y pasó a liderar la clasificación del Grupo K. Además, la victoria dejó a Portugal obligado a ganar en la última fecha si pretende subir al primer lugar, ya que un empate mantiene a Colombia arriba.

En el cruce que definirá la posición final de la zona, Colombia llega con la ventaja reglamentaria: un empate le basta para sostener el primer puesto. Una derrota, en cambio, lo movería al segundo escalón.

¿Cómo le fue a Portugal y lo que necesita para ser primero?

Portugal abrió su participación con un empate 1-1 ante RD Congo. En ese partido, João Neves anotó para los europeos y Yoane Wissa igualó para los africanos. La igualdad complicó el inicio de los lusos, que quedaron sin margen para especular en la segunda fecha.

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La reacción llegó con un triunfo amplio: 5-0 frente a Uzbekistán. En esa goleada convirtieron Cristiano Ronaldo en dos ocasiones, Nuno Mendes, un tanto en contra (anotado como Khusanov en la planilla) y Rafael Leão, resultado que reordenó la tabla y dejó a Portugal en el segundo lugar con cuatro puntos.

Mundial 2026 - Portugal 5 - Uzbekistan 0

Ese marcador también mejoró su diferencia de gol y lo dejó bien posicionado rumbo a la clasificación. Sin embargo, para adueñarse del primer puesto del Grupo K no alcanza con sumar: Portugal necesita ganarle a Colombia en la última fecha. Si empata, quedará detrás del equipo sudamericano; si pierde, finalizará segundo.

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El cierre del grupo, entonces, está planteado como un duelo directo por el liderato: Colombia llega con dos victorias, Portugal con un triunfo y un empate, y ambos con la clasificación encaminada, aunque con el orden final todavía en disputa.

Posible alineaciones de Colombia vs Portugal para el duelo definitivo

El partido de la tercera jornada se jugará el sábado 27 de junio en el Hard-Rock Stadium de Miami. En ese escenario, Colombia y Portugal definirán quién termina como líder del Grupo K.

En la antesala, surgió el debate en Colombia sobre eventuales variantes por rotación: se mencionaron alternativas como el ingreso de Richard Ríos por Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero por James Rodríguez, o Jhon Córdoba por Luis Suárez.

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Con ese marco, una formación posible de Colombia en esquema 4-3-3 es: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Para Portugal, una alineación probable en 4-2-3-1 es: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo.

El Grupo K se completa con el otro encuentro de la jornada: RD Congo vs. Uzbekistán, también el sábado 27 de junio, en Atlanta, en el mismo horario del choque en Miami.