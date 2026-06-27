Ignacio Buse vs Emilio Nava: día, hora y canal TV del debut del peruano en Wimbledon 2026. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

Luego de una temporada marcada por un crecimiento sostenido y resultados que lo consolidaron entre las principales promesas del circuito, Ignacio Buse hará su estreno en el cuadro principal de Wimbledon 2026 con la ilusión de confirmar que atraviesa el mejor momento de su trayectoria profesional. El césped londinense pondrá a prueba su evolución, pero también representa una oportunidad para seguir escribiendo una historia que ilusiona al deporte peruano.

En el otro lado de la red estará Emilio Nava, un rival que exigirá la mejor versión del nacional desde el primer punto. El estadounidense posee un tenis agresivo, buena movilidad y experiencia en torneos de alto nivel, por lo que el estreno dista mucho de ser un trámite. Aun así, el momento deportivo favorece a Buse, quien intentará trasladar la confianza acumulada en las últimas semanas para comenzar con el pie derecho su primera participación en el All England Club.

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El estreno en Wimbledon representa mucho más que un debut para Ignacio Buse. El peruano también buscará poner fin a una larga espera para el tenis nacional en los torneos de Grand Slam. El último compatriota que consiguió una victoria en un ‘majors’ fue Juan Pablo Varillas, cuando derrotó al polaco Hubert Hurkacz en la tercera ronda de Roland Garros 2023.

Ignacio Buse se estrena en Wimbledon 2026. Crédito: ATPerú.

Ignacio Buse vs Emilio Nava: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Emilio Nava se disputará este lunes 29 de junio en la court 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres. El tenista peruano saltará a la cancha aproximadamente a las 05:00 horas de Perú.

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La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional.

En paralelo, Infobae Perú contará con el seguimiento del encuentro a través de su página web e informará el resultado del partido y todos los detalles de la participación de ‘Nacho’ en el Grand Slam londinense.

Emilio Nava será el primer escollo de Ignacio Buse en Wimbledon 2026. Crédito: USTA.

Buse sobre césped

El ‘Colorado’ llega con argumentos para ilusionarse. Durante la gira sobre césped mostró una rápida adaptación a una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos. Alcanzó la segunda ronda tanto en el ATP 500 de Queen’s, donde superó al estadounidense Marcos Giron, como en el ATP 250 de Mallorca, tras imponerse al griego Stéfanos Tsitsipás.

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Más allá de no avanzar más lejos en ambos certámenes, dejó una imagen muy positiva por su capacidad para competir de igual a igual frente a jugadores consolidados del circuito y por la confianza que exhibió con su servicio y juego ofensivo.

Esas actuaciones reforzaron la convicción de que puede ser competitivo también en Wimbledon, torneo al que llega como uno de los cabezas de serie del cuadro y con la intención de prolongar el gran año que viene construyendo.

Así fue el punto decisivo de Nacho Buse que le dio el triunfo ante Tsitsipas. Disney

Buse compite en dobles

Ignacio Buse tendrá doble actividad en Wimbledon 2026. Además de disputar por primera vez el cuadro principal de individuales del Grand Slam británico, el peruano también dirá presente en la competencia de dobles, modalidad en la que buscará conseguir su primer triunfo en un ‘majors’.

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La organización del torneo ya definió el cuadro y el ‘Colorado’ hará dupla con el argentino Marco Trungelliti para enfrentar a los húngaros Márton Fucsovics y Fábián Marozsán en la primera ronda. La participación en ambas modalidades le permitirá sumar una valiosa experiencia en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial y continuar acumulando rodaje frente a rivales de primer nivel.

Rivales definidos para la dupla del peruano Buse y el argentino Trungelliti. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.