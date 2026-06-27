El trámite que muchos olvidan revisar antes de postular a un empleo

El CUL tiene una vigencia de tres meses, por lo que es importante verificar que esté actualizado antes de adjuntarlo en una postulación laboral - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Un trámite importante antes de postular a un empleo es descargar y verificar el Certificado Único Laboral (CUL), un documento gratuito que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y que suele aparecer como requisito en procesos de selección.

Antes de enviar el CV o completar una solicitud en línea, conviene revisar si el archivo está vigente y listo para adjuntarse. El MTPE indica que el CUL incluye información personal y antecedentes policiales, judiciales y penales, además de formación académica y experiencia laboral formal en el Perú. También precisa que el certificado tiene vigencia de tres meses, un detalle que puede marcar la diferencia cuando una empresa pide documentación actualizada.

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En la práctica, los reclutadores lo exigen porque les permite contrastar datos del postulante en un solo documento, sin solicitar varios respaldos por separado. Por eso, contar con el CUL descargado con anticipación evita contratiempos en etapas de entrevista o validación de información.

El CUL reúne en un solo archivo información personal, antecedentes policiales, judiciales y penales, así como estudios y experiencia laboral formal en el Perú - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Cómo descargar gratis tu CertiAdulto o CertiJoven desde la web del Ministerio de Trabajo

El MTPE señala que el CUL unifica y reemplaza al Certijoven y al Certiadulto. En consecuencia, quienes aún buscan esos certificados deben realizar el procedimiento mediante el Certificado Único Laboral.

Para tramitarlo en línea, la plataforma establece como condición tener 18 años a más. Los requisitos incluyen correo electrónico y estar registrado (o crear una cuenta) en la sede digital de Empleos Perú. En cuanto a identidad, se pide DNI para peruanos; y, para extranjeros, carné de extranjería, permiso temporal de permanencia u otro documento expedido por Migraciones.

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El MTPE detalla estos pasos: ingresar con usuario y contraseña a este LINK, seleccionar la opción Certificado Único Laboral, generar el archivo y luego imprimirlo o descargarlo en PDF.

El CUL se puede tramitar de manera virtual y está disponible para todos los interesados - Créditos: Magnific.

Verificación de datos: Antecedentes penales, policiales, judiciales y récord educativo

De acuerdo con la ficha del servicio, el CUL consolida información personal y antecedentes policiales, judiciales y penales, además de formación académica y experiencia laboral formal en el Perú. Este contenido explica por qué el documento suele solicitarse en convocatorias, especialmente cuando la postulación es digital y el empleador necesita una validación rápida.

La vigencia de tres meses es otro elemento a considerar: antes de adjuntarlo, es recomendable confirmar que la descarga corresponda a una emisión reciente, para evitar observaciones durante el proceso.

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Ventajas de adjuntar el certificado oficial en tu postulación de trabajo digital

Tener el CUL descargado en PDF facilita adjuntarlo en formularios, correos o plataformas de selección. Además, el MTPE cuenta con Empleos Perú, un portal que publica vacantes y permite postular de forma digital.

Según la guía del ministerio, el usuario debe registrarse, completar su perfil y luego buscar ofertas según puesto y ubicación; finalmente, puede hacer clic en “postular” en la opción elegida.

Consejos para armar un buen CV

Además de descargar el CUL, armar un CV claro es clave para postular con mejor sustento.

Coloca tus datos de contacto actualizados: teléfono y correo electrónico.

Incluye un perfil profesional breve: cargo objetivo y especialidad.

Ordena la experiencia laboral de la más reciente a la más antigua.

Describe funciones con verbos de acción y resultados concretos.

Señala formación académica y cursos relevantes para el puesto.

Agrega habilidades técnicas (por ejemplo, Excel) y nivel real de manejo.

Si dominas idiomas, indica nivel y certificación si la tienes.

Evita párrafos largos: usa viñetas para mejorar la lectura.

Cuida ortografía, consistencia de fechas y formato uniforme.

Ajusta el documento a cada vacante y elimina información que no aporte.

Guarda el archivo en PDF con un nombre profesional