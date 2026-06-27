Perú

Línea 1 del Metro de Lima cuenta con módulo de orientación psicológica gratuito: ¿Cuál es el horario de atención?

La atención está a cargo de profesionales de INPSY y busca ofrecer un primer nivel de acompañamiento ante situaciones de estrés, ansiedad u otras dificultades emocionales

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Tren verde y negro sobre vías, llegando a una plataforma de estación con cables aéreos. Persona de espaldas en primer plano, edificios al fondo
Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima arriba a la plataforma de una estación, mientras una persona espera en primer plano. (Andina)

¿Sabías que la Línea 1 del Metro de Lima cuenta con un módulo de orientación psicológica gratuito? El servicio de transporte rápido, que moviliza diariamente a más de 600 mil ciudadanos, recorriendo 11 distritos de Lima Metropolitana, mantiene una atención clave para la atención en salud mental de sus usuarios.

Se trata de un espacio ubicado en la estación Cabitos donde un profesional se encarga del primer nivel de contención para quienes atraviesan situaciones de malestar emocional, crisis de ansiedad, estrés o dificultades personales, brindando orientación breve, escucha activa y, de ser necesario, la derivación a servicios especializados en salud mental. La atención está a cargo del Centro Psicológico INPSY.

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Esta iniciativa fue presentada en octubre del año pasado, durante la conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental. Desde entonces, un profesional designado permanece en el módulo atento a la atención de los pasajeros que requieran orientación.

Horario de atención

El módulo atiende de lunes a viernes en dos turnos:

  • 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Cada sesión tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos por persona, enfocada en escucha activa, orientación y acompañamiento puntual.

Módulo de orientación psicológica blanco, verde y azul con ventanas y textos 'Módulo de orientación psicológica' y 'Conecta con tu Bienestar' en una estación de metro
Un módulo de orientación psicológica en la Línea 1 del Metro de Lima ofrece asistencia para el bienestar y la salud mental de los usuarios. (Linea 1 Metro de Lima)

¿Cómo está la salud mental en el Perú?

La implementación de este módulo se enmarca en un contexto nacional de creciente demanda de atención en salud mental. En el Perú, se estima que 1 de cada 3 personas podría presentar un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Entre los principales problemas identificados se encuentran la ansiedad, la depresión y las afectaciones relacionadas con situaciones de violencia o maltrato. Además, un 59% de la población percibe su estado de salud mental como malo o deficiente.

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Esta situación también impacta especialmente en los jóvenes: el 32.3% de personas entre 15 y 29 años reportó haber enfrentado problemas de salud mental o emocionales durante el último año. A ello se suma la falta de profesionales especializados: el sistema público cuenta con menos de 300 psiquiatras a nivel nacional, lo que representa aproximadamente 1.2 especialistas por cada 100,000 habitantes, una cifra muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea contar con cinco psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Esta brecha limita el acceso oportuno a servicios especializados de atención.

Un servicio en un entorno de alta exposición

El servicio adquiere especial relevancia en un sistema como la Línea 1 del Metro de Lima, que moviliza a cientos de miles de personas diariamente y cuyas estaciones han sido escenario de lamentables casos relacionados con la salud mental, en los que usuarios perdieron la vida.

¿Dónde encontrar atención psicológica gratuita?

Además del módulo de orientación psicológica ubicado en la estación Cabitos de la Línea 1 del Metro de Lima, existen otras alternativas gratuitas de atención en salud mental en el país.

  • Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) del Minsa: brindan atención especializada y ambulatoria a personas con problemas de salud mental. Para acceder, se puede acudir al establecimiento de salud más cercano, donde un profesional evaluará el caso y, si corresponde, realizará la derivación a un CSMC. El Minsa cuenta con una red de estos centros a nivel nacional.
  • Línea 113, opción 5: ofrece orientación y soporte emocional gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para personas que necesiten ser escuchadas, recibir consejería o información sobre servicios de atención.

En Lima Metropolitana, algunos Centros de Salud Mental Comunitaria son:

  • Centro de Salud Mental Comunitario Barranco
  • Centro de Salud Mental Comunitario San Isidro
  • Centro de Salud Mental Comunitario Villa El Salvador
  • Centro de Salud Mental Comunitario Javier Mariátegui Chiappe
  • Centro de Salud Mental Comunitario Samay - Rímac

La atención busca acercar el acceso a profesionales de psicología y salud mental, especialmente ante situaciones de ansiedad, depresión, estrés, violencia u otras dificultades emocionales.

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