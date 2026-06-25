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Alianza Lima concretó su primer ‘fichaje’ para el Torneo Clausura 2026: Pablo Guede se refuerza para conseguir el título nacional

El técnico argentino no quiere disputar los ‘playoffs’ e irá con todo por el segundo semestre. Conoce quién es su nueva incorporación

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Pablo Guede se refuerza para conquistar el título nacional. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Alianza Lima retomó los entrenamientos el lunes pasado tras un extenso periodo de vacaciones. A diferencia de otros equipos de la Liga 1, el conjunto ‘blanquiazul’ no ha buscado refuerzos en este segundo mercado de pases, respaldado por la confianza en el plantel que le permitió conquistar el Torneo Apertura.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció el primer ‘fichaje’ del club ‘íntimo’. Según la información difundida por el periodista deportivo José Varela en Modo Fútbol, no se trata de un jugador, sino de un nuevo integrante para el comando técnico de Pablo Guede.

“Alianza Lima sí se va a reforzar. Así es, sí se va a reforzar. De hecho, tengo aquí el nombre y apellido de la persona que va a llegar a Alianza Lima en las próximas horas. Es argentino, es defensa, jugó de defensa. Es argentino, fue futbolista y cuando digo fue futbolista es que la persona que llega va a venir a reforzar a Alianza Lima, pero va a reforzar el cuerpo técnico de Pablo Guede. El cuerpo técnico de Alianza Lima se refuerza de cara al torneo Clausura”, indicó.

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Más adelante, el periodista dio a conocer la identidad del nuevo colaborador de Guede: “Es nada más y nada menos que Mauro Javier Potenzoni. Es un exfutbolista argentino, defensa, fue defensa, incluso jugó en el Mallorca y fue dirigido por Héctor Cúper”, resaltando su vínculo con el actual entrenador de Universitario de Deportes.

Alianza Lima concretó su primer ‘fichaje’ para el Torneo Clausura 2026: Pablo Guede se refuerza para conseguir el título nacional.
Alianza Lima concretó su primer ‘fichaje’ para el Torneo Clausura 2026: Pablo Guede se refuerza para conseguir el título nacional.

¿Cuál será la función de Potenzoni?

Según José Varela, Mauro Potenzoni asume la responsabilidad del análisis táctico en Alianza Lima. El argentino se ubicará en la parte superior de los estadios para observar los partidos desde otra perspectiva, lo que permitirá a Pablo Guede contar con información adicional sobre el rendimiento del equipo y así ajustar distintos aspectos en el desarrollo de los encuentros.

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“El rol que va a cumplir es muy importante, porque si bien Pablo Guede en la zona técnica está rodeado por Bryan Angulo, Emiliano Papa y el profesor Barraza, se requiere arriba, en la zona superior del estadio, alguien que observe todo el partido y que también se esté comunicando de manera constante con los profesionales que están en la zona de abajo para poder observar de la mejor manera el partido y tener una mejor lectura”, detalló.

El periodista también resaltó el perfil profesional del nuevo asistente. “Más allá de lo bien que está trabajando Pablo Guede en Alianza Lima, el club fortalece su cuerpo técnico de cara a la conquista del título nacional con el argentino Mauro Javier Potenzoni, el profesor que está dirigiendo actualmente, tiene una academia, me dicen que tiene una academia, está dirigiendo, tiene todos los estudios, tiene toda la experiencia y definitivamente le va a aportar mucho a Pablo Guede de cara a la conquista del título”.

Mauro Potenzoni es el nuevo integrante del comando técnico de Pablo Guede en Alianza Lima.
Mauro Potenzoni es el nuevo integrante del comando técnico de Pablo Guede en Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima disputa la Copa de la Liga con un plantel conformado por jugadores de sus divisiones menores, mientras el primer equipo permanece al margen debido al receso por el Mundial.

Por esa razón, el próximo compromiso oficial de Pablo Guede y su comando técnico está programado para el inicio del Torneo Clausura.

En la primera jornada, los ‘blanquiazules’ recibirán a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, el domingo 19 de julio a las 19:00 horas de Perú.

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