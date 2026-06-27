Más de cuatro millones de jefas de hogar podrán acceder a nueva plataforma digital del MIMP

Mujeres jefas de hogar accederán a empleo y programas sociales mediante nueva plataforma. (Foto: FB/@MimpPeru)

Con el objetivo de ampliar el acceso a los programas y servicios públicos para mujeres vulnerables, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó la Plataforma Digital Mujer Jefa de Hogar, una herramienta que permitirá conectar a este sector de la población con oportunidades de empleo, capacitación, emprendimiento y asistencia estatal. La iniciativa está dirigida principalmente a mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema.

Según informó la Agencia Andina, el lanzamiento fue encabezado por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, durante una actividad realizada desde la región Lambayeque y transmitida de manera virtual.

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Durante la presentación, la titular del MIMP destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025, 4 millones 145 mil mujeres ejercen la jefatura de hogar en el país, cifra que representa el 38,7 % de los hogares peruanos. En ese contexto, sostuvo que la nueva plataforma busca acercar herramientas que contribuyan a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Gobierno presenta plataforma digital para jefas de hogar en situación de vulnerabilidad. (Foto: FB/@MimpPeru)

Plataforma integrará programas y servicios del Estado

De acuerdo con la Agencia Andina, la Plataforma Digital Mujer Jefa de Hogar permitirá a las usuarias acceder desde un solo espacio a información sobre diversos programas y servicios ofrecidos por entidades públicas. Entre ellos figuran la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora y los Centros de Desarrollo Integral de la Familia del MIMP, así como iniciativas de capacitación laboral y promoción del empleo.

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La herramienta también incorpora información sobre los programas Llamkasun Perú y Jóvenes Productivos, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; EduCuna, del Ministerio de Educación; el servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; además del programa Juntos, administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros beneficios disponibles.

Uno de los principales objetivos de la plataforma es facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades que contribuyan a su desarrollo económico y social, reduciendo las barreras para acceder a los servicios del Estado mediante un sistema centralizado y de fácil consulta.

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Nueva plataforma del MIMP facilitará el acceso de jefas de hogar a servicios y beneficios. (Foto: FB/@MimpPeru)

Certificación será digital y automática

La nueva plataforma cuenta con un sistema de interoperabilidad que permite validar automáticamente la información de las usuarias mediante el cruce de datos con diferentes entidades públicas. De acuerdo con el citado medio, el sistema se conecta con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Gracias a este mecanismo, el proceso de certificación será completamente digital y automatizado, por lo que las solicitantes podrán obtener una respuesta inmediata sin necesidad de realizar trámites presenciales, lo que busca agilizar el acceso a los beneficios disponibles.

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Como parte de la implementación de esta política pública, el MIMP informó que 229 servidores públicos ya fueron capacitados para brindar soporte a la iniciativa. Asimismo, precisó que 235 mujeres se encuentran registradas en la plataforma y que 75 ya obtuvieron su certificación, convirtiéndose en las primeras beneficiarias de esta herramienta digital orientada a fortalecer la protección, el bienestar y la autonomía económica de las jefas de hogar en el país.

MIMP lanza plataforma digital para conectar a jefas de hogar con programas del Estado. (Foto: FB/@MimpPeru)