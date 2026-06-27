¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Grupo J - Mundial 2026

La vigente campeona del mundo pone el broche final a su campaña en la fase de grupos del Mundial 2026. Con Lionel Messi como principal referente ofensivo y un arranque convincente, la selección de Argentina afronta este sábado 27 de junio su último compromiso del Grupo J frente a Jordania, con la intención de cerrar esta etapa con puntaje perfecto y consolidar su condición de candidata al título.
La ‘albiceleste’ ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras sus victorias ante Argelia y Austria, resultados que además le garantizan el primer lugar de la zona. En el extremo opuesto aparece la escuadra jordana, que llega a este duelo sin unidades y sin opciones de avanzar, por lo que jugará únicamente por el honor y con la meta de dejar una buena impresión en su primera experiencia mundialista.
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¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania?
De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Argentina y Jordania se disputará este sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (Arlington, Texas), desde las 21:00 horas de Perú (23:00 horas de Argentina). A continuación, te detallamos los horarios del encuentro según cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
- México: 20:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:00 horas
- España: 04:00 horas (día siguiente)
- Arlington (Texas, hora local): 21:00 horas
¿Dónde ver Argentina vs Jodania?
El duelo entre Argentina y Jordania contará con una amplia cobertura internacional a través de las señales oficiales que poseen los derechos del Mundial 2026. En Sudamérica, el encuentro podrá seguirse mediante DSports y la plataforma DGO, que transmite todos los partidos del torneo en vivo. En Argentina, además, el compromiso será emitido por Telefe y TyC Sports, junto con sus plataformas digitales, permitiendo su visualización tanto en televisión como en streaming.
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A nivel global, el partido también estará disponible en diversas plataformas y cadenas internacionales como Paramount+, FOX Sports, Televundo Deportes y DAZN, que llevarán la cobertura del encuentro a diferentes regiones del mundo.
Así llegan Argentina y Jordania
La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, afronta este encuentro con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo en el Mundial 2026: clasificar a la siguiente ronda y asegurar el liderato del Grupo J. El vigente campeón del mundo llega tras un inicio sólido que le permitió resolver su pase de manera anticipada y encarar la última fecha con mayor control del desgaste.
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En la previa, la albiceleste venció 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, mostrando un rendimiento consistente en todas sus líneas. En ambos encuentros, Lionel Messi fue determinante al marcar los cinco goles del equipo, consolidándose como la principal figura ofensiva y referente del conjunto sudamericano en esta primera etapa del torneo.
Del otro lado, Jordania vive una realidad distinta. El conjunto asiático cayó 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia, resultados que lo dejaron sin puntos en el grupo y sin opciones matemáticas de clasificación, incluso como uno de los mejores terceros. Aun así, el equipo buscará competir y despedirse del torneo con una actuación digna en su primera experiencia mundialista.
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El encuentro refleja un claro contraste: un candidato al título que busca mantener el ritmo competitivo y una selección debutante que intenta cerrar su participación de la mejor manera posible. Argentina apunta a sostener su nivel y llegar afilada a la siguiente fase, mientras Jordania intentará resistir y aprovechar el partido para dejar una mejor imagen.
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