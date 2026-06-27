¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Grupo J - Mundial 2026

Argentina enfrenta a Jordania en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La vigente campeona del mundo pone el broche final a su campaña en la fase de grupos del Mundial 2026. Con Lionel Messi como principal referente ofensivo y un arranque convincente, la selección de Argentina afronta este sábado 27 de junio su último compromiso del Grupo J frente a Jordania, con la intención de cerrar esta etapa con puntaje perfecto y consolidar su condición de candidata al título.

La ‘albiceleste’ ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras sus victorias ante Argelia y Austria, resultados que además le garantizan el primer lugar de la zona. En el extremo opuesto aparece la escuadra jordana, que llega a este duelo sin unidades y sin opciones de avanzar, por lo que jugará únicamente por el honor y con la meta de dejar una buena impresión en su primera experiencia mundialista.

PUBLICIDAD

¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania?

De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Argentina y Jordania se disputará este sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (Arlington, Texas), desde las 21:00 horas de Perú (23:00 horas de Argentina). A continuación, te detallamos los horarios del encuentro según cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

México: 20:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 23:00 horas

España: 04:00 horas (día siguiente)

Arlington (Texas, hora local): 21:00 horas

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0 - ES

¿Dónde ver Argentina vs Jodania?

El duelo entre Argentina y Jordania contará con una amplia cobertura internacional a través de las señales oficiales que poseen los derechos del Mundial 2026. En Sudamérica, el encuentro podrá seguirse mediante DSports y la plataforma DGO, que transmite todos los partidos del torneo en vivo. En Argentina, además, el compromiso será emitido por Telefe y TyC Sports, junto con sus plataformas digitales, permitiendo su visualización tanto en televisión como en streaming.

PUBLICIDAD

A nivel global, el partido también estará disponible en diversas plataformas y cadenas internacionales como Paramount+, FOX Sports, Televundo Deportes y DAZN, que llevarán la cobertura del encuentro a diferentes regiones del mundo.

Así llegan Argentina y Jordania

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, afronta este encuentro con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo en el Mundial 2026: clasificar a la siguiente ronda y asegurar el liderato del Grupo J. El vigente campeón del mundo llega tras un inicio sólido que le permitió resolver su pase de manera anticipada y encarar la última fecha con mayor control del desgaste.

PUBLICIDAD

En la previa, la albiceleste venció 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, mostrando un rendimiento consistente en todas sus líneas. En ambos encuentros, Lionel Messi fue determinante al marcar los cinco goles del equipo, consolidándose como la principal figura ofensiva y referente del conjunto sudamericano en esta primera etapa del torneo.

Lionel Messi es autor de todos los goles de Argentina en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Del otro lado, Jordania vive una realidad distinta. El conjunto asiático cayó 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia, resultados que lo dejaron sin puntos en el grupo y sin opciones matemáticas de clasificación, incluso como uno de los mejores terceros. Aun así, el equipo buscará competir y despedirse del torneo con una actuación digna en su primera experiencia mundialista.

PUBLICIDAD

El encuentro refleja un claro contraste: un candidato al título que busca mantener el ritmo competitivo y una selección debutante que intenta cerrar su participación de la mejor manera posible. Argentina apunta a sostener su nivel y llegar afilada a la siguiente fase, mientras Jordania intentará resistir y aprovechar el partido para dejar una mejor imagen.