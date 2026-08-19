Nolberto Solano hizo dura comparación entre Kevin Quevedo y Eryc Castillo tras ser borrado de Alianza Lima: “Uno quiere jugar y el otro está en capricho”

Nolberto Solano comparó a Kevin Quevedo con Eryc Castillo tras ser borrado en Alianza Lima

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La ausencia de Kevin Quevedo ha generado debate en el entorno de Alianza Lima, especialmente por el contraste con su rendimiento durante la gestión de Néstor Gorosito en la temporada previa. Bajo ese comando técnico, el extremo peruano tuvo actuaciones destacadas y un protagonismo que hoy resulta distante de la realidad del club.

La decisión de Pablo Guede de excluirlo de la convocatoria no responde únicamente a cuestiones futbolísticas. Diversos episodios, vinculados a la percepción de una falta de compromiso por parte del jugador, han influido en el presente del atacante. Esta combinación de factores deportivos y extradeportivos ha terminado por marginar a Quevedo del plantel principal.

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¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima?

El presente de Kevin Quevedo en Alianza Lima es uno de los temas más comentados en el mundo deportivo. Nolberto Solano también se pronunció al respecto y no dudó en aconsejarlo. Puntualizó que todo jugador de fútbol debe tener compromiso porque más importante es el equipo, no las individualidades.

“Lo que yo vuelvo a repetir, todos hemos pasado por esas etapas. De repente no a ese nivel de indisciplina, pero el tiempo nos tiene que a nosotros mejorar, o sea, ir corrigiéndonos con el tiempo. Somos muy privilegiados de esta profesión, y esto hay que amarlo, hay que jugarlo y esto necesita estos espacios de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Ponerme a disposición de los entrenadores", apuntó el entrenador en conversación con el programa ‘Full Deporte’.

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Además, ‘Ñol’ aseguró que Quevedo tiene el mismo nivel futbolístico que Eryc Castillo, pero resaltó que el ecuatoriano está más comprometido con el equipo y eso le da la titularidad.

“Por más buen jugador que sea, yo tengo que estar para el equipo. Entonces, acá es algo muy claro. Vienes, haces cuentas, vienes a construir una Alianza que es equipo más que individualidades, que es lo más duro, lo más difícil, y pareciera que Quevedo no quisiera estar en eso, porque tú lo ves a Quevedo, yo lo veo a Eryc Castillo; el nivel es parecido. La diferencia es que Castillo está con las ganas de jugar, no está en el capricho de ‘hoy juego, hoy no juego’“, añadió.

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El 'Maestrito' se refirió a la situación del atacante en Matute. (Full Deporte)

Los 4 motivos por los que Kevin Quevedo no es considerado en Alianza Lima

El caso de Kevin Quevedo ha sido explicado en detalle por el periodista Kevin Pacheco en el programa Al Límite, quien reveló cuatro motivos concretos que llevaron a Pablo Guede a excluir al extremo peruano del plantel profesional de Alianza Lima.

El primer punto surge al inicio de la pretemporada del Torneo Clausura. El club estableció un plan de trabajo individual para todos los futbolistas y solicitó subir la evidencia a una plataforma digital. Según Pacheco, Quevedo fue el único jugador que no cumplió con este requerimiento, y además no ofreció una disculpa por la omisión, sumando un segundo elemento de incomodidad para el cuerpo técnico.

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El periodista Kevin Pacheco contó las razones por las cuales el DT argentino no contará con el extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

El tercer motivo está relacionado con el rendimiento físico. Durante las pruebas realizadas en la sede de Esther Grande Bentín, Quevedo presentó los resultados más bajos respecto a los parámetros exigidos, lo que generó preocupación en el entrenador argentino, quien prioriza disciplina y esfuerzo colectivo.

La cuarta razón corresponde al aspecto táctico. Cuando Guede pide adaptaciones y flexibilidad en los entrenamientos, espera una respuesta positiva. En este sentido, Pacheco señaló que Quevedo no ha mostrado el compromiso esperado, a diferencia de otros compañeros como Gaspar Gentile, quien sí cumple con las demandas del técnico.