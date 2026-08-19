Ministro de Defensa defiende aporte de presidenta de Minera Poderosa: “Tenemos afinidad de ideas”

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sostiene que con Evangelina Arias tiene "afinidad de ideas", pero descartó algún conflicto de interés debido a que, dice, era imposible que ella supiera que terminaría formando parte del gabinete. Video: Canal N

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, rechazó que exista un conflicto de intereses entre los aportes que recibió su partido político de parte de la presidenta del directorio de Minera Poderosa, Evangelina Arias, y las operaciones militares que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en la zona donde opera esa empresa.

El titular del Mindef sostuvo que Evangelina Arias realizó esos aportes a título personal al partido Libertad Popular, y no en representación de la minera. Recordó que la ley de partidos políticos permite que personas naturales financien organizaciones políticas, y que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscaliza esas transacciones para evitar el ingreso de dinero ilegal a las campañas. “Justamente para evitar aportes bajo la mesa o que actividades ilegales financien campañas, es que existe la ley de partidos políticos y los aportes los fiscaliza la ONPE”, afirmó Belaúnde.

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Ante la pregunta de si el vínculo podría ser una prebenda, el ministro lo negó. Explicó que en 2025, cuando se realizaron parte de los aportes, era imposible prever la cadena de eventos que lo llevaría al cargo: “Era imposible que ella (Evangelina Arias) sepa en el año 2025 que Keiko Fujimori iba a pasar a la segunda vuelta, que yo la iba a apoyar y ayudar a que ella gane las elecciones, que ella me iba a convocar al gabinete y que después yo iba a terminar siendo ministro de Defensa. Eso ya es imposible que ella sepa”, sostuvo.

El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)

Sobre su relación con Arias, Belaúnde admitió conocerla, pero descartó que exista un interés económico o político en los aportes. “Ella nos apoyó porque tenemos afinidad de ideas, nos conocemos”, dijo.

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El otro punto en controversia es la presencia de las Fuerzas Armadas en Pataz, provincia de La Libertad donde opera Minera Poderosa y que está bajo estado de emergencia. Belaúnde afirmó que el despliegue militar no tiene por objeto resguardar a la empresa, sino combatir a organizaciones criminales: “El estado de emergencia en Pataz es para combatir a las organizaciones criminales que se han instalado ahí, como los Choneros, como el Comando Vermelho, como el Tren de Aragua, como los Gallegos. Hay una serie de organizaciones. Los problemas que tenga Minera Poderosa en Pataz con los informales es un asunto entre ellos, donde media el Ministerio de Energía y Minas”, precisó.

Buscan interpelación

La bancada Juntos por el Perú (JP) presentó el 14 de agosto una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa, empresa que opera en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, zona bajo operaciones militares del Ministerio de Defensa.

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El documento fue presentado por el diputado Marino Lavado y exige que Belaúnde Llosa concurra al pleno de la Cámara de Diputados para responder un pliego de 43 preguntas. El eje central gira en torno a los ocho aportes económicos que Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, realizó al partido Libertad Popular durante la campaña electoral de 2026, según consta en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los legisladores señalan que, si bien esos aportes habrían sido efectuados dentro del marco legal, la posterior designación de Belaúnde como titular del Mindef genera cuestionamientos sobre transparencia, ética pública y conflicto de intereses, dado que su cartera planifica y ejecuta las operaciones militares en Pataz, donde opera la misma empresa.

Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

La presidenta Keiko Fujimori calificó la moción de “prematura”. “Con referencia a la interpelación, bueno, llevamos un poquito más de dos semanas de gobierno, la verdad es que nos parece prematuro”, declaró a la prensa durante su visita a la zona sur de Lima, afectada por lluvias intensas.

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