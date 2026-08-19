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Vivía conectado a oxígeno y hoy está en casa: la historia del paciente que recibió un trasplante bipulmonar

Los cirujanos emplearon una técnica de reducción pulmonar para adecuar los órganos recibidos a las dimensiones del tórax del receptor

El paciente permaneció casi diez meses en lista de espera hasta encontrar un donante compatible - Créditos: Essalud.
El paciente permaneció casi diez meses en lista de espera hasta encontrar un donante compatible - Créditos: Essalud.
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Los doctores del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen realizaron un complejo trasplante bipulmonar que permitió a César Tamara Evangelista, tecnólogo médico de 46 años, dejar atrás la dependencia permanente del oxígeno. La intervención movilizó a más de 40 profesionales y se prolongó durante aproximadamente veinte horas, desde la procura de los órganos hasta su implante. Actualmente, el paciente se encuentra en casa junto a su esposa y sus hijos de 10 y 4 años.

La oportunidad para cambiar su situación llegó después de varios meses de espera. El equipo especializado recibió información sobre un potencial donante, un varón con muerte cerebral cuya familia decidió autorizar la donación de sus órganos. Este aviso se produjo el 11 de junio de 2026 y, tras las evaluaciones correspondientes, los especialistas determinaron que los pulmones eran compatibles con César. Al día siguiente, ingresó a sala de operaciones para recibir ambos órganos.

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Su historia había comenzado en 2022, cuando una tos seca persistente y dificultades respiratorias empezaron a limitar sus actividades. Primero fue evaluado en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud y posteriormente derivado al Almenara. En ese lugar, los médicos confirmaron que padecía fibrosis pulmonar, enfermedad que provoca un deterioro progresivo del tejido pulmonar y dificulta la respiración.

El tecnólogo médico pudo regresar a su hogar después de una recuperación favorable y ahora puede compartir nuevamente su rutina con sus hijos pequeños - Créditos: Essalud.
El tecnólogo médico pudo regresar a su hogar después de una recuperación favorable y ahora puede compartir nuevamente su rutina con sus hijos pequeños - Créditos: Essalud.

El avance de la afección modificó progresivamente su rutina. A inicios de 2025, César ya necesitaba oxígeno para realizar esfuerzos físicos y, hacia finales de ese mismo año, el soporte respiratorio pasó a ser indispensable de manera permanente. Ante el agravamiento de su estado, el 1 de septiembre de 2025 ingresó a la lista de espera para acceder a un trasplante pulmonar.

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Durante la intervención, los cirujanos aplicaron una técnica de reducción pulmonar para adaptar los órganos donados a las dimensiones del tórax del receptor. El procedimiento también requirió el uso de ECMO, sigla de Oxigenación por Membrana Extracorpórea, sistema que proporciona asistencia temporal al corazón y los pulmones durante operaciones de elevada complejidad.

La intervención demandó cerca de veinte horas y contó con la participación coordinada de más de 40 profesionales. El trabajo comprendió distintas etapas, desde la procura de los órganos hasta el implante. La articulación entre las diferentes especialidades permitió completar una operación que requería precisión y atención permanente.

El doctor José Manuel Palacios León, cirujano de tórax y jefe del Programa de Trasplante Pulmonar, destacó la labor desarrollada por el equipo multidisciplinario. El especialista informó que César evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y actualmente ya no necesita oxígeno para realizar sus actividades cotidianas.

Los especialistas utilizaron una técnica de reducción pulmonar y el sistema ECMO para adaptar los órganos y brindar soporte durante la cirugía - Créditos: Essalud.
Los especialistas utilizaron una técnica de reducción pulmonar y el sistema ECMO para adaptar los órganos y brindar soporte durante la cirugía - Créditos: Essalud.

Durante meses, su vida estuvo condicionada por la necesidad de contar con asistencia respiratoria. Caminar, desplazarse o realizar esfuerzos representaban acciones que requerían este soporte. Tras la operación, puede recuperar progresivamente su autonomía y compartir nuevamente momentos junto a su esposa y sus dos hijos.

El caso representa un nuevo hito para el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, actualmente el único centro hospitalario del Perú que realiza trasplantes pulmonares. Con esta operación, el establecimiento de alta complejidad alcanzó los 31 trasplantes bipulmonares realizados hasta la fecha.

Detrás de esta oportunidad existe también una decisión tomada en medio del dolor. La familia del donante autorizó la entrega de sus órganos y permitió que otra persona tuviera una nueva oportunidad de vida. Gracias a ese gesto, César pudo dejar atrás la dependencia del oxígeno y continuar su recuperación en casa junto a sus seres queridos.

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