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Ethel Pozo revela que olvidó a su perrito durante el temblor: “Se quedó en la cama”

La hija de Gisela Valcárcel contó en su programa de pódcast cómo vivió el temblor junto a su familia

Un segmento del programa de televisión 'Sin Qué Decir' presenta a cuatro panelistas, tres mujeres y un hombre, discutiendo anécdotas personales y el cuidado de mascotas durante sismos.
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La conductora Ethel Pozo compartió en su pódcast un momento inesperado que vivió junto a su familia durante el reciente temblor que alarmó a los habitantes de Lima. Según su testimonio, el movimiento sísmico la tomó por sorpresa en su casa y, en medio del apuro por ponerse a salvo, olvidó por unos instantes a su perro Rambo, quien permaneció en la cama sin percatarse de la conmoción que se vivía.

Durante la grabación de su programa ‘Sin más que decir’, Pozo describió el instante en que, tras sentir el temblor, salió rápidamente de la habitación junto a sus hijas.

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“Rambo estaba durmiendo con mi hija mayor. Salió corriendo Dome, Lua y yo grité y me di cuenta de que Rambo no estaba. Las tres hemos bajado y Julián ha tenido que entrar a sacarlo. Estaba en la cama esperando. Se quedó en la cama”, relató la conductora, subrayando el desconcierto que generó la situación.
Imagen dividida con Ethel Pozo en estudio de radio o televisión y persona sosteniendo un perro blanco con manchas marrones, con fondo de follaje
Ethel Pozo, presentadora de televisión, aparece en un programa junto a una imagen de un perro pequeño, en referencia al incidente del temblor donde olvidó a su mascota.

La familia se encontraba reunida cuando el sismo los sorprendió. Mientras Ethel Pozo y sus hijas ya habían salido de la vivienda, Julián Alexander ingresó nuevamente para rescatar a la mascota, que nunca abandonó el colchón. La tranquilidad de Rambo contrastó con el nerviosismo de los demás miembros del hogar.

El relato de Pozo pone de manifiesto la reacción instintiva de las personas ante emergencias y cómo, en ocasiones, la atención se centra primero en los seres humanos, relegando a las mascotas a un segundo plano. La conductora admitió que solo después de estar a salvo recordó la ausencia de Rambo, lo que provocó que su esposo regresara a buscarlo.

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Un perro pequeño de pelaje blanco y marrón claro con un lazo celeste y tricolor se sienta sobre una mesa oscura. Se ven herramientas de aseo al fondo borroso
Un perro pequeño de pelaje blanco y marrón claro con un lazo celeste y tricolor se sienta sobre una mesa de aseo canino.

Ethel cuenta que el hijo de Julián también se quedó dentro de casa

Más adelante, Ethel Pozo aprovechó la anécdota para referirse a otras ocasiones en las que algún integrante de la familia quedó dentro de la casa tras un sismo. Recordó, por ejemplo, que Cristóbal, hijo de Julián Alexander, suele pasar los fines de semana con ellos y que en una oportunidad, durante otro temblor, el productor salió rápidamente antes de advertir que el menor no había salido.

“Nosotros, por ejemplo, el hijo de Julián se queda a dormir los fines de semana y nos ha agarrado temblor. Julián sale corriendo y luego se acuerda de Cristóbal, es que como de lunes a viernes no está”, compartió la conductora durante su programa, subrayando cómo el cambio de rutinas puede influir en la reacción ante situaciones de emergencia.
Pantalla de televisión dividida muestra a una mujer rubia con un perrito en un jardín en el centro y a tres presentadores en un estudio a los lados
Ethel Pozo presenta un video con su perrito en el programa "Sin + Que Decir", donde compartió la experiencia de olvidarlo durante un temblor.

La comunicadora reflexionó sobre las diferencias que percibe entre ella y su esposo cuando enfrentan un sismo. “Creo que los hombres tienen el sueño más pesado. Las mujeres saltamos por el instinto maternal, creo”, sostuvo, exponiendo una visión personal sobre la manera en que cada miembro de la familia responde ante estos eventos.

Las experiencias relatadas por Ethel Pozo reflejan la dinámica y los desafíos que enfrentan muchas familias cuando se presenta un sismo, desde la reacción inmediata hasta los recuerdos posteriores de quienes permanecieron dentro de la vivienda. La historia de Rambo, la mascota que no dejó la cama, y la de Cristóbal, el niño olvidado por un instante, muestran cómo los detalles cotidianos pueden convertirse en protagonistas durante episodios de emergencia.

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