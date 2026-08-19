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Chiara Ferragni en Perú: recorrió Paracas, comió en Central y todas sus actividades en nuestro país

La empresaria e influencer italiana compartió en redes sociales lo que viene siendo su visita a nuestro país, mientras disfruta de la comida y los paisajes

Dos fotografías. Izquierda: mujer con gafas de sol en un muelle junto al mar con banderas. Derecha: mujer y hombre en un vehículo arenero en un desierto con dunas
Chiara Ferragni posa en dos ubicaciones de Paracas, Perú: junto al mar con banderas izadas y en un vehículo arenero con un acompañante en un paisaje desértico.
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La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni vive una experiencia única en Perú acompañada de su pareja, el empresario José Hernandez, con quien recorre algunos de los destinos más emblemáticos del país. A través de sus redes sociales, Ferragni muestra cada detalle de su viaje, desde paisajes desérticos hasta platos exclusivos de la gastronomía local. La visita ha generado atención tanto por el atractivo turístico de los lugares elegidos como por el interés global que despierta la figura de la italiana.

El itinerario comenzó en Paracas, un enclave natural situado a unos 250 kilómetros de Lima. Allí, la pareja se embarcó en paseos en barco por la costa, navegando cerca de las islas Ballestas, donde observaron focas, delfines y flamencos. Ferragni compartió imágenes de estos encuentros y de las playas, además de mostrar cómo probó vino producido en el desierto, una de las particularidades de la región.

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Durante la estadía en Paracas, la influencer relató su entusiasmo por la diversidad de la fauna y por la posibilidad de realizar actividades como el sandboarding en las dunas. En uno de los videos publicados, Ferragni aparece lista para descender una duna junto a Hernandez. La pareja también aprovechó para disfrutar de cenas al aire libre viendo el atardecer sobre el océano y compartió momentos de intimidad y complicidad, como un beso en la cima de una duna.

Chiara Ferragni y un hombre en un buggy en medio de dunas de arena. El vehículo tiene la inscripción 'ADRENALINE ARENA'
Chiara Ferragni y un acompañante recorren el desierto de Paracas en un buggy, con las dunas de arena bajo un cielo nublado.

Gastronomía limeña y experiencias exclusivas

Tras la aventura en el desierto, Chiara Ferragni y José Hernandez continuaron el viaje en Lima, donde la gastronomía se convirtió en el eje central de su experiencia. Una de las paradas más destacadas fue Central, el restaurante limeño reconocido como el mejor del mundo en 2023. Ferragni compartió un video de la cena y describió la experiencia como “más que una cena, un viaje por Perú. Verdaderamente inolvidable”. La pareja degustó platos que exploran ingredientes y técnicas de distintas regiones del país, presentados en un menú que busca representar la diversidad natural y cultural peruana.

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Este video documenta la visita de Chiara Ferragni a un restaurante en Lima, Perú. Las imágenes muestran a la personalidad en un interior y diversas presentaciones de cocina de autor. Se observan preparaciones culinarias complejas con ingredientes como algas, calabazas y cacao, servidas sobre vajilla con diseños únicos y mesas de patrón irregular. Los platillos incluyen elementos decorativos naturales como hojas, flores y conchas marinas. La secuencia captura la experiencia gastronómica detallada en el restaurante Central.

El recorrido gastronómico incluyó también una visita a La Mar, restaurante de cocina marina donde Ferragni recibió un libro dedicado por sus anfitriones. La influencer publicó fotos de platos emblemáticos como el ceviche y expresó su entusiasmo por la frescura de los productos. Además, la pareja cenó en Tomo, un restaurante de cocina nikkei que fusiona tradiciones japonesas y peruanas, destacando la creatividad de la propuesta culinaria local.

Tres fotografías de Chiara Ferragni en Perú. Una la muestra comiendo, otra es una selfie y la tercera un mensaje manuscrito del restaurante La Mar
Chiara Ferragni en su viaje por Perú, donde visitó Paracas, se mostró en Lima y recibió un mensaje en La Mar Cebichería.

Chiara Ferragni, nacida en Cremona en 1987, es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y el emprendimiento digital. Fundadora de su propia marca y protagonista de campañas internacionales, cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram. Su pareja, José Hernandez, es empresario y ambos han celebrado recientemente siete meses de relación. El viaje a Perú marca la primera vez que visitan el país juntos y ha servido para fortalecer su vínculo, según lo reflejan las publicaciones y el tono cercano de sus mensajes.

El paso de Chiara Ferragni por Perú no solo ha dado visibilidad a destinos turísticos y restaurantes locales, sino que también ha acercado la cultura peruana a millones de personas en todo el mundo a través del alcance global de la influencer.

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