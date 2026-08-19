La fuerte revelación de Curwen sobre las decepciones amorosas que sufrió y lo llevaron a terapia: “Yo tomo pastillas todos los días”

"Yo tomo pastillas todos los días”, la confesión de Curwen sobre salud mental y pérdidas amorosas. Todo Good/ YouTube

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Tras el impacto mediático del ‘ampay’ que involucró a su expareja Carla Campos Salazar, los seguidores de Víctor Caballero, conocido como ‘Curwen’, recordaron una entrevista en la que el streamer habló abiertamente sobre sus experiencias más difíciles en el terreno sentimental y cómo estas lo llevaron a buscar ayuda profesional. Las declaraciones, dadas tiempo atrás en el programa de Flurey y ‘El pelado’ de Habla Good, muestran una faceta vulnerable y poco conocida del creador de contenido.

En la conversación, Curwen admitió que, a raíz de dos grandes decepciones amorosas comenzó a experimentar síntomas de ansiedad y dificultades para concentrarse en su trabajo. “Fue en el 2019, porque sufrí dos decepciones amorosas terribles. Cuando me pasó la segunda, yo estaba trabajando en un video y no podía concentrarme en mi guion porque había terminado mi relación”, relató. Esta situación lo llevó a reconocer que su reacción no era saludable y que necesitaba buscar ayuda.

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Carla Campos Salazar y Curwen terminaron tras ampay de la influencer. Captura: IG.

El streamer contó que fue gracias a la recomendación de un editor que decidió iniciar terapia psiquiátrica. “Le conté esto a mi editor de Penguin y él me dijo: ‘Te recomiendo a mi psiquiatra. Anda y pruébalo’. Y fui y lo probé y funcionó. Y desde entonces yo no he dejado de tomar pastillas”, explicó durante la entrevista. Curwen no solo aceptó que sigue yendo a terapia, sino que también toma medicación diariamente para manejar su salud mental.

Un proceso transformador

La conversación reveló detalles sobre cómo este proceso transformó su vida. “Cuando tenía un par de años cuidando mi salud mental, ya hubo un cambio. Pero antes sí sufría mucho, sufría mucho. Y ya lo mejoré. Eso es lo que a mí me alegra”, contó, mostrando satisfacción por el avance alcanzado a través del tratamiento, aunque no ocultó las dificultades que ha enfrentado.

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Uno de los episodios más marcantes de su vida fue la muerte de una de sus parejas cuando él era muy joven. Curwen recordó la experiencia como uno de los momentos más tormentosos de su vida, al punto que aún la rememora con intensidad. “Una novia mía, una pareja falleció. Yo pasé muchas noches con ella en una clínica cuidando de ella. Fue para mí lo más tormentoso. Fue un episodio muy duro para mí. Era muy joven, yo tenía 19 años”, compartió.

El streamer contó en una entrevista que, tras sufrir pérdidas sentimentales, acudió a un psiquiatra y desde entonces toma pastillas todos los días para manejar su salud mental y la ansiedad que enfrenta. Habla Good/ YouTube

A pesar del tiempo transcurrido, reconoció que los recuerdos siguen presentes y que, de vez en cuando, busca información sobre ella en internet. “Hace poco me acordé de ella y la googleé y me enteré de que en el 2021, en pandemia, le habían hecho una misa. Y se me movió el piso. Sentía que uff (respira profundo)”, confesó, dejando ver la huella emocional que esa pérdida dejó en su vida.

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Deja las pastillas cuando escribe

El streamer también habló sobre el impacto de los antidepresivos en su día a día y cómo estos afectan su creatividad. “La gente piensa que cuando tú tomas antidepresivos, estás feliz. No, no estás feliz. No sientes nada. Pero si eventualmente me pongo a escribir el libro que yo quiero escribir, tengo que dejar de tomar pastillas. Yo me doy cuenta cuando llevo días sin tomarla”, relató. Según sus palabras, la medicación es un soporte indispensable, pero también implica limitaciones en su expresión artística.

Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política

A lo largo de la entrevista, Curwen expresó que no tiene miedo de compartir su historia y remarcó la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo después de pasar por situaciones tan difíciles en la juventud. “Yo siento que el momento más duro de mi vida ha sido diecisiete, dieciocho, diecinueve años. No sé cómo carajo pude sobrevivir a todas esas cosas”, concluyó.

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Las declaraciones de Curwen Caballero han sido rescatadas por sus seguidores en medio del escándalo reciente, el cual involucra a su última prometida Carla Campos Salazar, con quien decidió terminar tras difundirse imágenes que probarían su infidelidad.

Desaparecen las fotos del compromiso: Curwen y Carla Campos eliminan publicaciones tras el ampay. IG