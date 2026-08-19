Río Roma festeja 15 años de carrera con concierto único en Lima: fecha, lugar y venta de entradas

José Luis y Raúl Roma se presentarán en Costa 21 para celebrar junto a sus fans peruanos los 15 años de éxitos de Río Roma.

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El dúo mexicano Río Roma anunció su regreso a Perú para conmemorar sus 15 años en la industria musical. El esperado reencuentro con sus seguidores peruanos tendrá lugar el próximo 24 de octubre de 2026 en Costa 21, escenario que recibirá a José Luis y Raúl Roma en una noche dedicada al romanticismo y a los éxitos que han marcado su carrera.

Con una trayectoria consolidada en el pop romántico en español, Río Roma se ha posicionado como uno de los referentes más importantes de la música mexicana reciente. A lo largo de estos 15 años, sus composiciones han acompañado historias personales y han sido parte de momentos significativos en la vida de miles de oyentes. Temas como “Me cambiaste la vida”, “Mi persona favorita”, “Te quiero mucho, mucho”, “Todavía no te olvido” y “Caminar de tu mano” forman parte de un repertorio que ha trascendido fronteras y ha consolidado al dúo en el panorama latinoamericano.

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¿Dónde comprar las entradas para ver a Río Roma?

La noticia ha generado expectativa entre el público local, que podrá acceder a la preventa de entradas el 21 y 22 de agosto a través de Teleticket, con un 15 % de descuento para quienes paguen con tarjetas Falabella, beneficio válido hasta agotar stock. La presentación promete reunir a fanáticos de diversas generaciones y consolidar la conexión que el dúo ha forjado en el país a lo largo de los años.

La preventa de entradas para el concierto del dúo mexicano en Lima ofrecerá un 15 % de descuento exclusivo con tarjetas Falabella, disponible hasta agotar stock.

La velada del 24 de octubre en Lima será una oportunidad para disfrutar en vivo de las canciones que han convertido a José Luis y Raúl Roma en exponentes indiscutibles del pop romántico. El repertorio seleccionado para la ocasión incluirá los grandes éxitos que han acompañado a sus seguidores desde los inicios de la agrupación, además de algunos temas nuevos y sorpresas pensadas para celebrar este aniversario especial.

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El regreso de Río Roma a la capital peruana representa un hito para los fanáticos, quienes han acompañado al dúo a lo largo de una década y media de trayectoria. Los hermanos Roma han destacado por su capacidad para conectar con el público a través de letras sinceras y melodías emotivas, abordando el amor, el desamor y las emociones universales con un estilo propio que ha encontrado eco en toda América Latina.

Río Roma regresa a Lima. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Desde su debut, Río Roma ha cosechado reconocimientos y ha colaborado con destacados artistas del género, reforzando su presencia internacional. Sus canciones han sido parte de la banda sonora de telenovelas, películas y acontecimientos importantes, lo que ha contribuido a su popularidad y permanencia en el gusto del público.

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La cita del 24 de octubre será una noche especial para los amantes del pop romántico y para quienes han seguido la carrera de Río Roma desde sus inicios. El evento promete un recorrido por las canciones que han marcado etapas y emociones en la vida de los asistentes, en un ambiente pensado para revivir recuerdos y crear nuevos momentos inolvidables al ritmo de baladas y éxitos.

Con este concierto, Río Roma reafirma su vigencia y celebra junto a su público peruano un aniversario cargado de música, sentimiento y gratitud por el apoyo recibido durante 15 años de carrera. La agrupación invita a todos sus seguidores a sumarse a esta noche especial en Costa 21, donde la pasión por la música y las historias de amor serán protagonistas.

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El regreso del dúo mexicano a Lima marca un nuevo capítulo en la relación entre Río Roma y su público en Perú, consolidando la presencia del grupo en el país y renovando el compromiso con sus seguidores.

Río Roma celebrará sus 15 años en Lima. (Foto: @rioromamx, Instagram)