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Grupo 5 pierde en el TC y tiene que pagarle sí o sí más de 600 mil soles a Toño Sosaya

Tribunal Constitucional rechazó el último recurso de la agrupación de cumbia. Si la orquesta no cancela la indemnización, el Poder Judicial podría ordenar en los próximos días el embargo de sus cuentas bancarias

Toño Sosaya denuncia que Grupo 5 sigue sin pagarle millonaria deuda pese a sentencia judicial
Toño Sosaya denunció en 2025 que Grupo 5 sigue sin pagarle deuda pese a sentencia judicial.
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El Grupo 5 suma una nueva derrota en su larga batalla contra su exintegrante Luis Antonio Sosaya Cueva, conocido como ‘Toño’ Sosaya. No obstante, esta es la final. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de la agrupación con la que buscaba reabrir el caso en el Poder Judicial, en busca de no tener que pagar más de 600 mil soles al cantante.

La orquesta buscaba que se declare nula la resolución de la Corte Suprema que en 2023 declaró improcedente su recurso de casación, con lo que se cerró el proceso laboral que inició Sosaya en 2010, luego de ser despedido arbitrariamente.

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Al no haber podido ganar en la vía ordinaria laboral, el Grupo 5 interpuso una demanda de amparo, pero esta fue rechazada en doble instancia judicial y ahora por el propio TC.

De acuerdo a la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria hizo bien al declarar improcedente la casación de la agrupación en 2023 porque lo que en verdad se buscaba era un reexamen de las pruebas valoradas en primera y segunda instancia, cuando una casación es eminentemente formal. Es decir, solo procede cuando se advierte una indebida aplicación, inaplicación o interpretación de una norma.

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El Tribunal Constitucional de Perú declara infundada demanda de amparo del Grupo 5
El Tribunal Constitucional de Perú declara infundada demanda de amparo del Grupo 5

“En tal sentido, corresponde desestimar la presente demanda, al no advertirse la vulneración de los derechos fundamentales invocados”, se lee en el documento.

Con el pronunciamiento del TC, se acaba definitivamente la batalla de Toño Sosaya contra el Grupo 5. Este último, a lo mucho, podría dilatar el pago como lo ha venido haciendo desde 2023, año en el que la sentencia quedó firme y se le requirió cancelar el monto en un plazo máximo de 10 días. Si la agrupación sigue con esa conducta, el Juzgado ordenará la ejecución forzosa del pago, que podría incluir el embargo de las cuentas bancarias de la empresa.

El monto total que el Grupo 5 debe abonar a Sosaya asciende, exactamente, a 619.574 soles (425.549 de indemnización + 194.025 de intereses legales).

Una resolución judicial ordena a Musical Grupo 5 S.A.C. y G5 AUDIO S.A.C. pagar solidariamente la suma de S/619.574,80.
Una resolución judicial ordena a Musical Grupo 5 S.A.C. y G5 AUDIO S.A.C. pagar solidariamente la suma de S/619.574,80.

La indemnización de Toño Sosaya

Según el expediente judicial al que accedió Infobae, El Poder Judicial ordenó que el Grupo 5 pague a favor de Toño Sosaya la suma neta definitiva de 425.549 soles por concepto de beneficios sociales e indemnización.

  1. Indemnización por despido arbitrario: Se le asignó un total de 108 mil soles. Este cálculo se realizó considerando una remuneración 13.500 soles por los 7 años y 5 meses de servicios prestados.
  2. Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad: Se determinó un monto de 133-500 soles acumulado por todo el tiempo laborado conforme.
  3. Vacaciones no gozadas y truncas: Se dispuso el pago de 120.750 soles.
  4. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Se ordenó depositar 77.875 soles.

La suma bruta de estos beneficios ascendía a 440.125 soles. Sin embargo, se le restó 14.575 soles por pagos que el Grupo 5 logró probar durante el proceso. La Sala desestimó y declaró infundados los reclamos de Sosaya sobre horas nocturnas, feriados no laborables, asignación familiar y participación en las utilidades de la empresa.

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