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Felipe Chávez no fue contactado por la selección peruana para fecha FIFA, pese a brillar con Bayern Múnich

El jugador de 19 años tuvo una pretemporada sobresaliente con el club alemán, donde marcó cuatro goles. A pesar de su rendimiento, la Federación Peruana de Fútbol aún no ha establecido contacto con él

El volante vive un gran presente en Bayern Múnich. Créditos: Mano a Mano.
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Felipe Chávez completó una destacada pretemporada con el Bayern Múnich, en la que anotó cuatro goles y dio una asistencia en solo cuatro partidos. Su buen momento ha generado expectativa en Perú, donde muchos hinchas esperan verlo convocado a la selección nacional.

Desde Alemania, sin embargo, surge una novedad poco alentadora. El representante de Chávez, su hermano mayor, confirmó al periodista Mauricio Loret de Mola que todavía no ha recibido ningún contacto por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a pesar del gran inicio del delantero en el club bávaro.

Según la información divulgada por Loret de Mola, Chávez está centrado en su situación actual en el Bayern Múnich, a la espera de definir si continuará en el equipo o será cedido a préstamo. Aunque mantiene la posibilidad de integrar la ‘bicolor’ en la próxima fecha FIFA, por ahora no hay novedades concretas al respecto.

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“Me contacté con el representante de Felipe Chávez hace un momento. Me dice que por el momento no ha recibido ni ha tenido contacto con la gente de la selección. Comenta que actualmente está más enfocado en su club, en definir dónde va a jugar, si se quedará en el Bayern o si irá a otro equipo a préstamo. Busca mayor competitividad y regularidad, pero la selección siempre está presente como posibilidad. No descartan nada, pero su representante señala: ‘No sirve preocuparse por nada en este momento, porque todavía no se sabe qué va a pasar’”, relató Loret de Mola en Mano a Mano.

El último partido de Felipe Chávez con la selección peruana absoluta fue el amistoso ante Chile, disputado el 10 de octubre de 2025 en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde la ‘blanquirroja’ perdió 2-1 y el mediocampista ingresó en la segunda mitad por Jairo Concha. Ese debut, bajo el ciclo interino de Manuel Barreto, marcó su única aparición con el combinado nacional hasta la fecha y generó expectativas por su proyección y formación en el fútbol europeo.

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Felipe Chávez no fue contactado por la Federación para formar parte de la selección peruana en la próxima fecha FIFA.
Felipe Chávez no fue contactado por la Federación para formar parte de la selección peruana en la próxima fecha FIFA.

La brillante pretemporada de Felipe Chávez con Bayern Múnich

Felipe Chávez firmó una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich tras su regreso del Colonia. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el delantero peruano aprovechó cada oportunidad y se consolidó como una de las figuras del plantel bávaro en los amistosos de preparación.

En su primer partido, Chávez convirtió dos goles frente a FC Rottach-Egern y asistió de taco en la goleada por 15-0, todo en apenas 45 minutos de juego. Luego, sumó otro tanto en la victoria 2-1 ante Jeju United de Corea del Sur, definiendo con zurda para asegurar el triunfo.

El punto más alto llegó en el último amistoso, el martes 18 de agosto, cuando marcó un gol de tiro libre frente a FC Heidenheim. El tanto, ejecutado con precisión y potencia al ángulo, significó el empate 1-1 y fue celebrado por sus compañeros y destacado por el propio club en sus redes sociales como “un golazo de tiro libre precioso”.

En total, Felipe Chávez cerró la pretemporada con cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos, generando entusiasmo tanto en Alemania como en Perú por su rendimiento con el Bayern Múnich.

El jugador peruano marcó el 1-1 ante FC Heidenheim. Créditos: X.

Próximo partidos de Perú

Perú abrirá su calendario ante Estados Unidos el 26 de septiembre a las 15:30 en el Inter.co Stadium de Orlando. Luego, la selección nacional jugará contra México el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York, con horario aún pendiente de confirmación. Ambos rivales representan desafíos importantes, ya que participaron en el Mundial 2026.

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