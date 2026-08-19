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Condenan a exbombero Mario Casaretto, gerente de la MML, a 6 años de prisión por corrupción

Poder Judicial dispuso que la ejecución de la pena se suspenda hasta que la Sala de Apelaciones la confirme. Funcionario de la Municipalidad también quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos si se ratifica sentencia

Mario Casaretto acompañó recientemente a la presidenta Keiko Fujimori durante un recorrido a las zonas de Villa El Salvador afectadas por las lluvias.
Mario Casaretto acompañó recientemente a la presidenta Keiko Fujimori durante un recorrido a las zonas de Villa El Salvador afectadas por las lluvias.
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El Poder Judicial condenó a seis años de prisión a Mario Casaretto La Torre, actual gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), por el delito de colusión en perjuicio del Estado peruano. La sentencia fue obtenida por la emitida en primera instancia por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, que logró determinar que Casaretto concertó de manera ilícita con proveedores privados durante su gestión como director de Logística del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Según informó el Ministerio Público, el fallo dispone que la ejecución de la pena de prisión quede suspendida hasta que la Sala de Apelaciones emita su pronunciamiento en segunda instancia. Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó la inhabilitación de Casaretto para el ejercicio de cargos públicos por un periodo equivalente al de la condena, lo que pondría en riesgo su continuidad al frente de la gerencia que actualmente ocupa en la MML.

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Los hechos que motivaron la condena se remontan a 2011, cuando Casaretto, en su rol como director de Logística del CGBVP, participó en la suscripción irregular de dos órdenes de servicio relacionadas con la remodelación sanitaria de ambientes en la Compañía de Bomberos N.° 106 de Villa María del Triunfo. La Fiscalía sostuvo que ambas contrataciones respondieron a una concertación previa entre los funcionarios y los proveedores beneficiados.

Mario Casaretto pidió a su hermano que se vacune. Foto: Andina
Mario Casaretto pidió a su hermano que se vacune. Foto: Andina

La primera orden, por 5.664 soles, se emitió a favor del proveedor José Cueto (no confundirlo con el excongresista de Renovación Popular) para la reparación de servicios higiénicos. La segunda, por 8.024 soles, benefició a la empresa Sermanpro S.A.C., representada por Mario Carrión. De acuerdo con la nota de prensa, el fiscal adjunto provincial Alan Pedro Quispe Tarifa acreditó que las prestaciones contratadas no se ejecutaron conforme a los términos originales, pero los exfuncionarios firmaron las conformidades de servicio para viabilizar los pagos.

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Además de Casaretto, la sentencia alcanzó a César Acosta, ex primer jefe de la Compañía de Bomberos N.° 106, quien recibió la misma pena de seis años de prisión, suspendida hasta el pronunciamiento de segunda instancia. Los proveedores Cueto y Carrión fueron condenados a cinco años de prisión suspendida por cuatro años, sujetos a reglas de conducta. El tribunal fijó además una reparación civil de 23.688 soles a favor del Estado, monto que deberá ser cancelado por todos los sentenciados.

Aparición días antes de la condena

Solo dos días antes de conocerse el fallo, Mario Casaretto participó en la inspección que la presidenta Keiko Fujimori realizó el 17 de agosto en el Sector 1 de Villa El Salvador, zona afectada por las intensas lluvias que azotaron el sur de Lima. El funcionario estuvo presente junto al alcalde Renzo Reggiardo y el ministro de Vivienda, Mauricio Arilla, durante el recorrido en el que la jefa de Estado anunció la declaratoria de emergencia y la reestructuración de Sedapal.

La líder política Keiko Fujimori visita el distrito de Villa El Salvador para constatar los daños causados por las intensas lluvias. Acompañada de autoridades, dialoga con los vecinos afectados y supervisa las viviendas anegadas por el agua y el lodo. Canal N

Durante la visita las autoridades verificaron las condiciones de vías, viviendas e instituciones educativas afectadas por la acumulación de agua; el retiro de 115.000 galones de agua mediante motobombas, camiones cisterna y personal operativo; la entrega de kits de ayuda humanitaria a familias damnificadas; y las necesidades y pedidos de los vecinos afectados.

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